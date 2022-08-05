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Источник: wealthmanagement.com

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 5 августа: доллар — 60,25 рублей, евро — 61,08 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 06:43 мск — 59,02 рублей, евро — 60,42 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,99 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,54 рубля, евро — по 67,68 рублей.

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Стало хуже

Платёжная система «Мир» перестала выделять банкам деньги на продвижение своих карт после ухода из России Visa и Mastercard — на этом рынке больше нет конкуренции. Банки теперь будут проводить такие акции самостоятельно, выяснил РБК.

Одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock начала процесс закрытия крупного биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF.

Правительство хочет дать преимущественное право госкомпаниям и госкорпорациям покупать стратегические предприятия при их банкротстве, узнали «Ведомости».

Рынок микрофинансовых организаций (МФО) возвращается к показателям 2021 года. По данным НБКИ, в июне число выданных займов «до зарплаты» (PDL) превысило 2 млн, практически сравнявшись с годом ранее.

Стало лучше

Владелец одного из крупнейших в России дистрибуторов электроники «Марвел-Дистрибуции» купил российский бизнес американского производителя принтеров Lexmark.

Исключение работодателя из реестра аккредитованных при Минцифры ИТ-компаний не будет основанием для пересмотра льготной ставки по ипотеке для работающих в этой компании ИТ-специалистов. Ставка вырастет только в том случае, если заёмщик уволится и в течение трех месяцев не начнёт работать в другой ИТ-компании, которая состоит в реестре.

Почему так

Подавляющее большинство российских фирм из сферы микробизнеса (97%) сообщили, что не будут переходить на новый специальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения, которая заработает в России с 1 января 2023 года. При этом 39% объяснили, что переход на новый режим им невыгоден из-за высоких ставок налога. Это следует из опроса, который провел сервис «Актион Бухгалтерия» среди более 400 компаний.

Новости предыдущего дня, 4 августа — здесь.