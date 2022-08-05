Новости и тексты на фоне 163 дня «операции»: крупная инвесткомпания BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 5 августа: доллар — 60,25 рублей, евро — 61,08 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,99 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,54 рубля, евро — по 67,68 рублей.
Стало хуже
Платёжная система «Мир» перестала выделять банкам деньги на продвижение своих карт после ухода из России Visa и Mastercard — на этом рынке больше нет конкуренции. Банки теперь будут проводить такие акции самостоятельно, выяснил РБК.
Одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock начала процесс закрытия крупного биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF.
Правительство хочет дать преимущественное право госкомпаниям и госкорпорациям покупать стратегические предприятия при их банкротстве, узнали «Ведомости».
Рынок микрофинансовых организаций (МФО) возвращается к показателям 2021 года. По данным НБКИ, в июне число выданных займов «до зарплаты» (PDL) превысило 2 млн, практически сравнявшись с годом ранее.
Стало лучше
Владелец одного из крупнейших в России дистрибуторов электроники «Марвел-Дистрибуции» купил российский бизнес американского производителя принтеров Lexmark.
Исключение работодателя из реестра аккредитованных при Минцифры ИТ-компаний не будет основанием для пересмотра льготной ставки по ипотеке для работающих в этой компании ИТ-специалистов. Ставка вырастет только в том случае, если заёмщик уволится и в течение трех месяцев не начнёт работать в другой ИТ-компании, которая состоит в реестре.
Почему так
Подавляющее большинство российских фирм из сферы микробизнеса (97%) сообщили, что не будут переходить на новый специальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения, которая заработает в России с 1 января 2023 года. При этом 39% объяснили, что переход на новый режим им невыгоден из-за высоких ставок налога. Это следует из опроса, который провел сервис «Актион Бухгалтерия» среди более 400 компаний.
Новости предыдущего дня, 4 августа — здесь.
"Правительство хочет дать преимущественное право госкомпаниям и госкорпорациям покупать стратегические предприятия при их банкротстве"
А вот и первая версия национализации подъехала.
ну такое. речь идет все таки о тех бизнесах, которые "умерли".
нет, можно сказать конечно "ну теперь государство будет по беспределу банкротить бизнес что бы потом купить его!" только в этом случае оно и так может по беспределу отжимать, не нужны эти прокладки в виде рудиментарных законов с усложнением схемы.
Зачем по беспределу? Дожмут какой-нибудь закон про процент иностранного участия (это первое что в голову пришло) - и можно Авито национализировать, например. И таких законов можно понапринимать - вагон и маленькую тележку.
так, и от этого компания обанкротится? или что?
Могут просто не оставить другого выбора.
Еще раз - и сейчас "могут просто не оставить другого выбора". Вот прямо сейчас, без рудиментарных законов.
Может, конечно. Но это будет, с твоих же слов, "по беспределу". А пропихнёшь нужный закончик - и уже вроде как не по беспределу, а вполне всё чинно и благородно. Хотя результат тот же.
В 2040х значит будут опять залоговые аукционы и голодные люди просящие помощи у запада
Даже наверное раньше...
А до 2040 вообще мало кто доживёт...
"Платёжная система «Мир» перестала выделять банкам деньги на продвижение своих карт после ухода из России Visa и Mastercard — на этом рынке больше нет конкуренции. "- ну а смысл им выделять деньги на продвижение,если конкурентов больше нет.Логично,но печально
тем более теперь есть ковырятели чипов
...сообщили, что не будут переходить на... автоматизированную упрощенную систему налогообложения
Тут можно было бы и подробнее, особенно для людей не в теме. Почему так?
Потому что она не учитывает важнейший элемент налогообложения - нюанс.
Потому что казалось бы. Она автоматизированная? Вот и пусть будет дешевле. Разделим плюшки от её оптимизированности с государством как бы. Но нет. АУСН 8% позволяет убрать бухгалтера и не платить взносы, но при такой ставке это всё равно не выгодно.
Надо было сделать её 6% и туда народ повалил бы.
Ну по факту отчетность большинства ип на усн тоже делается одной кнопкой, бухгалтер особо там не нужен - тоже не понимаю почему 8%.
На этом режиме не надо платить страховые взносы. У кого страховые взносы больше этих 8%, тем выгоднее новый режим
Это сколько сотрудников и с какой зарплатой надо иметь чтобы они стали больше?
Таня Боброва (редактор vc.ru) вот уже 163-ий раз называет Специальную Военную Операцию (СВО) "операцией" в кавычках. Что является дискредитацией вооруженных сил РФ.
+ удаляет такие комментарии. А так же на виси всегда удаляют про-российские комментарии. Но у нас все ходы записаны. И вас всех призовут к ответу, имейте в виду.
p.s. удаляет такие комментарии, значит знает что нарушает закон. Посмотрим сколько он провисит. Все скринится для сбора доказательств.
Такие ватники как ты первые на бутылку сядут, когда будут гайки еще сильнее закручиваться. Так что жди своей очереди
Когда не поступил в ФСБ, но всё равно живёшь своим делом?
Не нужны нам орки черной горы
Регистрация 5 авг.
Боты нам не нужны, а зарубежные инвесторы, блэкрок, нужны!:)
МСП не хочет в автоотчетность в налоговую? Логично ж
Хм 🧐 , займ «до зарплаты» не сильно вырос, значит у населения все хорошо, кризиса нет….?
Может у бояр есть похожие сервисы? «Яхта до вынужденной взятки» или ипотека на дворец под минус 10%
очередь на бутылку уже делят 🙈😂