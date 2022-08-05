Сотрудникам исключенных из реестра ИТ-компаний сохранят льготную ставку по ипотеке — Минцифры Статьи редакции
Но при увольнении придётся искать нового работодателя только из реестра.
- Исключение работодателя из реестра аккредитованных ИТ-компаний не будет основанием для пересмотра льготной ставки по ипотеке для его ИТ-специалистов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Минцифры.
- Льготная ставка по ипотеке вырастет только в том случае, если заёмщик уволится и в течение трех месяцев не начнёт работать в другой ИТ-компании из реестра.
- Сейчас в реестре около 30 тысяч компаний, в том числе «Яндекс», VK, Positive Technologies и другие. В начале августа 2022 года Минцифры убрало из него более 400 участников. Среди них — «Сбер», МТС, Tele2, «Тинькофф» и другие. Также ведомство предлагает изменить порядок аккредитации ИТ-компаний.
- Представители «Дом.рф», «Промсвязьбанка», «Росбанка» и ВТБ рассказали газете, что не будут повышать ставки для заёмщиков при исключении ИТ-компании из реестра.
- Сейчас льготная ставка ипотеки для ИТ-специалистов составляет 5% годовых (при поддержке региона она может быть снижена до 2%. Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для городов-миллионников и 9 млн рублей для остальных, при этом заёмщики должны соответствовать критериям Минцифры.
- На 18 июля 2022 года банки получили более 12 тысяч заявок на льготную ипотеку и одобрили 8 тысяч из них на 14,4 млрд рублей, пишет издание со ссылкой на данные министерства.
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Крепостные :)
Рабство в действии ;)
Не ужели дошло что IT это первым делом специалисты...
Ужели не дошло.
Это имитация бурной деятельности
Это они так намекнули что усикались с риска просрать почти всех IT спецов в стране?
Им вообще на это похуй
Но ты не можешь сменить область, все равно какие-то палки в колеса годного проекта
Ну так если бы можно было сменить область (из ИТ компании пойти в какой-нибудь консалтинг), то это было бы поводом для абьюза, имхо (устроились в ИТ, взяли ипотеку, уволились, пошли дальше).
Мотив такого решения понятен, на счет реализации - хз как это сделать лучше.
Выкусите хейтеры
О как! "Стало лучше"...
Много-много-многоходовка по монополизации всего и всех.
То есть сбер выдавал субсидированную ипотеку своим сотрудникам. Крутой схематоз. По поводу не повышения ставки
Удивительно, самыми адекватными оказались банки. Не хотят миллиарды просрочки.