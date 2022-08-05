Долги россиян по микрокредитам во втором квартале сократились впервые с начала пандемии — исследование Статьи редакции
Но в июне выдача займов снова начала расти после пяти месяцев сокращения — во многом из-за отложенного спроса.
- Во втором квартале 2022 года объём задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями снизился на 2,2% — до 247,3 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные одного из крупнейших объединений СРО «МиР». До этого просадка в сегменте была на пике пандемии — во втором квартале 2020-го портфель МФО уменьшился на 7,5%, до 140,1 млрд рублей.
- За апрель-июнь у МФО было 16,4 млн клиентов. С начала 2022 года количество россиян с активными микрозаймами выросло на 15,7%, на 2,2 млн человек. Это как кредиты до зарплаты, так и более долгосрочные.
- Уменьшение портфеля займов — естественное следствие падения выдач из-за высокой неопределённости, отмечают опрошенные РБК участники рынка. Займы до зарплаты перестали быстро оборачиваться, также возникли проблемы с логистическими цепочками и курсом валюты — это повлияло на выдачу POS-кредитов.
- Кроме того, выдачи упали из-за ужесточения требований к заёмщикам. Обычно в кризисы выдачи микрозаймов могут поддерживаться за счёт притока заёмщиков, которым отказали банки, но сейчас этот фактор почти не имел эффекта, говорят участники рынка.
- Однако по данным Национального бюро кредитных историй, в июне 2022 года количество выданных займов до зарплаты (до 30 тысяч рублей) составило 2,53 млн — почти столько же, сколько годом ранее. В НБКИ отметили, что небольшой рост выдачи после пяти месяцев постоянного сокращения пришёлся на май-июнь. Во многом это связано с отложенным спросом заёмщиков, считают в бюро.
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Хорошая новость, что сократились. Плохо, что эти микрокредитнве всё ещё существуют и фактически занимаются организованным грабежом.
пока люди будут брать микрокредиты до тех пор и будут существовать этот грабеж
Часть населения доведена до потребности в этих кредитах. Большинство тех, кто их берёт сами в этом виноваты, конечно, кто от глупости, кто от пьянства к ним попадает.
Отличайте потребности от хотелок-добратся до овощного рынка-потребность,добратся до него на своем автомобиле-хотелка,иметь жилье из современн норм на человека-потребность,иметь жилье выше норм-хотелка,просто пожрать-потребность,пожрать-в ресторане-хотелка.
Считаю, что хотелки - это когда на чужие деньги, а если на свои это нормальная потребность. К тому же увеличенные потребности поддерживают экономику(покупка машины - плюс дилеру, жилье получше - плюс девелоперам, поход в ресторан - плюс ресторатору и все эти выигрывающие тоже платят и налоги и зарплаты).
Больше не на что брать в долг
А если взять - нет возможности вернуть
я так понимаю что чтобы просто нормально, или даже сносно жить, без кредита никак. это успех. Микрокредитки большие суммы не дают, но и эту маленькую сумму не накопить...
Так кредиты для того и существуют чтоб не копить а хотелку сразу удовлетворить.
Вы явно про кредиты, а не микрокредиты, а между ними целая пропасть
А сколько это
Если утрировать, то пропасть в 1000%
А денег то сколько дают в среднем?Десять тыщ что ли?
Встаем с коленушек
Дурак.
"Кроме того, выдачи упали из-за ужесточения требований к заёмщикам."
Можно многое сказать об уровне жизни в стране в которой микрокредиты популярны
Вчера читал что увеличились, сегодня что сократились. Лучше стали жить чтоли?)
С этого года меньше одобрений, не без участия ЦБ.
Имеет место быть взятие кредитки которые так охотно впаривают чтобы закрыть микрокредиты?
Это типа мы вдруг стали богаче?
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