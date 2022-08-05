Финансы
Гордый космос

Акционеры Tesla одобрили дробление акций компании — второй раз за два года Статьи редакции

В результате бумаги будут стоить около $300 за штуку, и компания сможет привлечь ещё больше розничных инвесторов.

  • Акционеры Tesla одобрили дробление акций в соотношении 3 к 1, о котором просило руководство производителя элетромобилей ещё в марте, пишет Bloomberg.
  • Когда изменения вступят в силу, компания не уточнила.
  • На премаркете акции Tesla немного растут — примерно на 0,3%. На закрытии 4 августа 2022 года они стоили $925,9 за штуку. Агентство отмечает, что с конца июня бумаги подорожали на 37%. По мнению аналитика Roth Capital Partners Крейга Ирвина, время для дробления «выглядит безупречным».
  • Для компании это будет второе дробление акций за два года — в августе 2020 года совет директоров одобрил сплит акций 5 к 1.
  • В июле 2022 года Tesla отчиталась о $16,9 млрд выручки во втором квартале и $2,3 млрд чистой прибыли. Несмотря на результаты, большинство рисков для компании сохраняется, отмечает Bloomberg. В частности, сбои в цепочках поставок, рост напряжённости между США и Китаем и будущее разбирательство Илона Маска с Twitter.
An Rong Xu для The New York Times

#новость #tesla

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6 комментариев
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 G.Ramirez

неужели акции до сих пор растут, даже не смотря на судебное разбирательство Маска с Твиттером которое будет в октябре

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Mitya Brik

Как это связанно?

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Вадим Д.

Одобряем, дробите! (-:
Акции доступнее будут.

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Мухаммед Эмомалиев

Только вот где их купить )

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Andrew

Больше пампа богу пампа!

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Redmi

Интересно, что чипы для новых тесел будут делать на самсунге в городе Хвасон, Северная Корея вперёд)

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