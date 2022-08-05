Акционеры Tesla одобрили дробление акций компании — второй раз за два года Статьи редакции
В результате бумаги будут стоить около $300 за штуку, и компания сможет привлечь ещё больше розничных инвесторов.
- Акционеры Tesla одобрили дробление акций в соотношении 3 к 1, о котором просило руководство производителя элетромобилей ещё в марте, пишет Bloomberg.
- Когда изменения вступят в силу, компания не уточнила.
- На премаркете акции Tesla немного растут — примерно на 0,3%. На закрытии 4 августа 2022 года они стоили $925,9 за штуку. Агентство отмечает, что с конца июня бумаги подорожали на 37%. По мнению аналитика Roth Capital Partners Крейга Ирвина, время для дробления «выглядит безупречным».
- Для компании это будет второе дробление акций за два года — в августе 2020 года совет директоров одобрил сплит акций 5 к 1.
- В июле 2022 года Tesla отчиталась о $16,9 млрд выручки во втором квартале и $2,3 млрд чистой прибыли. Несмотря на результаты, большинство рисков для компании сохраняется, отмечает Bloomberg. В частности, сбои в цепочках поставок, рост напряжённости между США и Китаем и будущее разбирательство Илона Маска с Twitter.
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неужели акции до сих пор растут, даже не смотря на судебное разбирательство Маска с Твиттером которое будет в октябре
Как это связанно?
Одобряем, дробите! (-:
Акции доступнее будут.
Только вот где их купить )
Больше пампа богу пампа!
Интересно, что чипы для новых тесел будут делать на самсунге в городе Хвасон, Северная Корея вперёд)