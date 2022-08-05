Сервис бесконтактной оплаты Mir Pay заработал в Беларуси Статьи редакции
Воспользоваться им могут только пользователи Android-устройств.
- Владельцы карт «Мир» и смартфонов на Android (версия 7.0 или выше с поддержкой NFC) смогут оплачивать покупки через Mir Pay как в России, так и в Беларуси, сообщила платёжная система.
- Работу с сервисом поддерживают POS-терминалы банков-участников белорусской платёжной системы «Белкарт», в которых принимаются бесконтактные карты.
- Инфраструктура приёма бесконтактных карт «Мир» и Mir Pay в Беларуси будет расширяться, отметили в компании.
- В Mir Pay можно загрузить карты «Мир» более 100 российских банков. Приложение сервиса доступно в Google Play, RuStore и App Gallery. Владельцам iPhone сервис недоступен.
- Платёжная система «Мир» выпустила свой сервис бесконтактной оплаты в марте 2019 года.
- В марте 2022 года Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Выпущенные в России карты продолжили работать в стране, но перестали за границей, в Apple Pay и Google Pay. При этом к Apple Pay можно было привязать карту «Мир» от некоторых банков, но позже такая возможность стала недоступна.
- На сайте Apple указано, что некоторые белорусские банки поддерживают оплату с помощью Apple Pay. Но карты попавших под санкции банков с сервисом не работают.
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Он и в России то через раз работает
- 16 раз подряд нудно было ловить ошибку при добавлении карты чтобы она добавилась
- Периодически приходится по 3-4 раза пробовать оплатить чтобы оплата прошла
- Не редкость, когда достаю телефон из кармана, на экране вижу надпись от мир пэй: "Ваши платежи заблокированны".
По поводу недобавление карт — у меня такое было с версией из GP. Когда установил из RuStore у меня всё работало замечательно. В местах, в которых я обычно платил Apple Pay Mir Pay работал также хорошо.
Да, в приложухе Мир несколько раз было, что привязанная карта недоступна для оплаты. А сообщение "Ваша карта заблокирована" меня вообще в шок повергло, хотя никто ее не блокировал. С Гугл пеем таких проблем не было.
Потому и вернулся обратно на пластик.
Вроде нормально работают , знакомые у кого андроид пользуются , а я тихо завидую (
Ну, ну если выбирать между ничего и миром, то да. А так у него сбои случаются. На прошлой неделе не работала оплата от Тинькофф целый день. Спасибо им хоть за то, что оперативно сообщают о проблеме и ее решении. Но субъективно сбоев сильно больше Пея от Гугла
Ох, ну тогда понятно(
Ниже описал с чем сталкивался, к примеру этих проблем никогда в гугл пэй не встречал.
Можно было бы сказать что "лучше так чем без оплаты с телефона вообще", ровно как и пусть лучше отрвет одну ногу чем две или лучше отдавать 80% налогов чем 95%, думаю понимаете что имею ввиду
Особенно раздражает бага принеудачной оплате (нет денег) приложение показывает экран с картой, а оплата при повторной попытке идет с карты указанной по умолчанию. Чувство, чьо делали торопясь и не поотестировали нормально.
так же и в банкоматах при снятии если выбрал одну и надо подтвердить этой же выбранной вылезет дефолтная
У меня нормально работает, альфа, тинька, сбер, без нареканий.
На телефоне и на часах нормально работает
От кого часы?
Думаю с gahock перейти на смарт часы, искал вариант с nfc (что бы платить), но не смог выбрать.
Плюсую, у меня за все время его существования (приложения Mir Pay) он так и не заработал (устройство Pixel 4a, по всем требованиям подходит вроде). Приложение крашится сразу при открытии...
Так было, когда вышло обновление безопасности под Android 12 на пикселях. Нужно было бета-версию приложения ставить.
Сейчас уже давно дефолтная версия поддерживает Android 12, обновите приложение.
У меня 13 андроид, только сегодня пробовал версию с Гугл плея ставить, не работает (
Сарказмировать не сарказмировать про русский мир теперь в Белоруси?
….
На самсунгах нормально работает с Миром samsung pay. Выпустил цифровые Мир от альфы и тинькова и все как раньше.
Не всякий: на с22 с квалкоммом нет прошивок ру региона, а на местный самсунг пэй даже через приложение Тинькофф не добавляется карта
Вот на старенький с8 на эксиносе добавлялась даже без перепрошивки, да
В Сербии ещё бы Мир заработал был бы кайф
Сейвис бесконтактной опйаты Мий Пэй зайаботай в Бейайуси
Шиза?
Жиза
Посмеялся👍🏻😂
И картинку спиздил
И лайк поставил
"Владельцам iPhone сервис недоступен."- владельцы айфона обиделись
Просто РФ пока не идет на контакт с Apple, а вот в Китае кстати говоря Apple все поддерживает...
просто в китае пошли в сторону QR и им только камера нужна
Ну так-то СБП умеет сканировать QR коды.
А там разве не мастхэв платить по QR-коду?
Молодцы разрабы и политики. Давно ждали для путешествий. А то менять на их рубли уже достало.
Ну и молодцы, у меня работает норм, пришлось, правда, карту мир заводить, зато работает оплата телефоном, а выбор у нас весьиа небогат нынче.
Если теперь война - это мир, то следует переименовать его в War Pay.
отличная бесполезная информация, спасибо, особенно с учетом того, что в России Мир через раз работает
Заработал бы он еще на предрелизной версии Android 13
Эх, Apple бы ещё, но если совсем офигеть, то и Garmin Pay. 🙏
3 часа назад пытался в Беларуси оплатить через Мирпэй - не прошло (карта - Тинек)