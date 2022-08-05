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Гордый космос

Сервис бесконтактной оплаты Mir Pay заработал в Беларуси Статьи редакции

Воспользоваться им могут только пользователи Android-устройств.

  • Владельцы карт «Мир» и смартфонов на Android (версия 7.0 или выше с поддержкой NFC) смогут оплачивать покупки через Mir Pay как в России, так и в Беларуси, сообщила платёжная система.
  • Работу с сервисом поддерживают POS-терминалы банков-участников белорусской платёжной системы «Белкарт», в которых принимаются бесконтактные карты.
  • Инфраструктура приёма бесконтактных карт «Мир» и Mir Pay в Беларуси будет расширяться, отметили в компании.
  • В Mir Pay можно загрузить карты «Мир» более 100 российских банков. Приложение сервиса доступно в Google Play, RuStore и App Gallery. Владельцам iPhone сервис недоступен.
  • Платёжная система «Мир» выпустила свой сервис бесконтактной оплаты в марте 2019 года.
  • В марте 2022 года Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Выпущенные в России карты продолжили работать в стране, но перестали за границей, в Apple Pay и Google Pay. При этом к Apple Pay можно было привязать карту «Мир» от некоторых банков, но позже такая возможность стала недоступна.
  • На сайте Apple указано, что некоторые белорусские банки поддерживают оплату с помощью Apple Pay. Но карты попавших под санкции банков с сервисом не работают.

#новость #мир #mirpay

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39 комментариев
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 Александр

Он и в России то через раз работает

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Александр

- 16 раз подряд нудно было ловить ошибку при добавлении карты чтобы она добавилась
- Периодически приходится по 3-4 раза пробовать оплатить чтобы оплата прошла
- Не редкость, когда достаю телефон из кармана, на экране вижу надпись от мир пэй: "Ваши платежи заблокированны".

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Artyom

По поводу недобавление карт — у меня такое было с версией из GP. Когда установил из RuStore у меня всё работало замечательно. В местах, в которых я обычно платил Apple Pay Mir Pay работал также хорошо.

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Цкуро Бесцветный

Да, в приложухе Мир несколько раз было, что привязанная карта недоступна для оплаты. А сообщение "Ваша карта заблокирована" меня вообще в шок повергло, хотя никто ее не блокировал. С Гугл пеем таких проблем не было.
Потому и вернулся обратно на пластик.

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Peachylol

Вроде нормально работают , знакомые у кого андроид пользуются , а я тихо завидую (

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Антон Штадлер

Ну, ну если выбирать между ничего и миром, то да. А так у него сбои случаются. На прошлой неделе не работала оплата от Тинькофф целый день. Спасибо им хоть за то, что оперативно сообщают о проблеме и ее решении. Но субъективно сбоев сильно больше Пея от Гугла

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Peachylol

Ох, ну тогда понятно(

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Александр

Ниже описал с чем сталкивался, к примеру этих проблем никогда в гугл пэй не встречал.

Можно было бы сказать что "лучше так чем без оплаты с телефона вообще", ровно как и пусть лучше отрвет одну ногу чем две или лучше отдавать 80% налогов чем 95%, думаю понимаете что имею ввиду

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Живой Мурод

Особенно раздражает бага принеудачной оплате (нет денег) приложение показывает экран с картой, а оплата при повторной попытке идет с карты указанной по умолчанию. Чувство, чьо делали торопясь и не поотестировали нормально.

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неформат

так же и в банкоматах при снятии если выбрал одну и надо подтвердить этой же выбранной вылезет дефолтная

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ЯжПрограммист

У меня нормально работает, альфа, тинька, сбер, без нареканий.

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Александр Дайверов

На телефоне и на часах нормально работает

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Жора который смог

От кого часы?
Думаю с gahock перейти на смарт часы, искал вариант с nfc (что бы платить), но не смог выбрать.

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Алексей Шаталов

Плюсую, у меня за все время его существования (приложения Mir Pay) он так и не заработал (устройство Pixel 4a, по всем требованиям подходит вроде). Приложение крашится сразу при открытии...

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Aidar S

Так было, когда вышло обновление безопасности под Android 12 на пикселях. Нужно было бета-версию приложения ставить.
Сейчас уже давно дефолтная версия поддерживает Android 12, обновите приложение.

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Алексей Шаталов

У меня 13 андроид, только сегодня пробовал версию с Гугл плея ставить, не работает (

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Отечественный холод

Сарказмировать не сарказмировать про русский мир теперь в Белоруси?

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Отечественный холод

….

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Сергей Мостачев

На самсунгах нормально работает с Миром samsung pay. Выпустил цифровые Мир от альфы и тинькова и все как раньше.

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Andre Macareno

Не всякий: на с22 с квалкоммом нет прошивок ру региона, а на местный самсунг пэй даже через приложение Тинькофф не добавляется карта

Вот на старенький с8 на эксиносе добавлялась даже без перепрошивки, да

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Dmitri Bolshov

В Сербии ещё бы Мир заработал был бы кайф

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High Stakes

Сейвис бесконтактной опйаты Мий Пэй зайаботай в Бейайуси

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Макс Фактор

Шиза?

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High Stakes

Жиза

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Евгений Старцев

Посмеялся👍🏻😂

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Евгений Старцев

И картинку спиздил

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Евгений Старцев

И лайк поставил

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Jill Can

"Владельцам iPhone сервис недоступен."- владельцы айфона обиделись

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Живой Мурод

Просто РФ пока не идет на контакт с Apple, а вот в Китае кстати говоря Apple все поддерживает...

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ЯжПрограммист

просто в китае пошли в сторону QR и им только камера нужна

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Живой Мурод

Ну так-то СБП умеет сканировать QR коды.

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Artyom

А там разве не мастхэв платить по QR-коду?

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Tarzan Army

Молодцы разрабы и политики. Давно ждали для путешествий. А то менять на их рубли уже достало.

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Вадим Д.

Ну и молодцы, у меня работает норм, пришлось, правда, карту мир заводить, зато работает оплата телефоном, а выбор у нас весьиа небогат нынче.

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Пришелец

Если теперь война - это мир, то следует переименовать его в War Pay.

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Vitaliy Ratkin

отличная бесполезная информация, спасибо, особенно с учетом того, что в России Мир через раз работает

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Artyom

Заработал бы он еще на предрелизной версии Android 13

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Владимир Апостол

Эх, Apple бы ещё, но если совсем офигеть, то и Garmin Pay. 🙏

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Owner

3 часа назад пытался в Беларуси оплатить через Мирпэй - не прошло (карта - Тинек)

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