Новости и тексты на фоне 164 дня «операции»: производитель пивных банок Ball теряет деньги, Болгария выдаёт турвизы Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 6 августа: доллар — 60,36 рубля, евро — 61,36 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,06 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,2 рубля, евро — по 67,35 рубля.
Стало хуже
Франко-итальянский производитель аэрокосмической продукции Thales Alenia Space временно приостанавливает работу в России. Речь о строительстве центра сборки и испытаний спутниковых систем в городе Щелкове в Московской области. Компания заявила, что антироссийские санкции мешают экспорту необходимого оборудования и монтажным работам.
Производитель алюминиевых упаковок Ball Corporation рассказал в отчёте за второй квартал 2022 года, что из-за ухода из России понёс убытки в размере $435 млн. В стране компания владеет тремя заводами — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях — и производила почти 70% российских банок для пива, пишет РБК.
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга Италии, Словакии и Чехии со «стабильного» на «негативный». В Италии, по мнению агентства, накапливаются кредитные риски, а рост экономики при этом под вопросом. Решение по Словакии и Чехии связано с их зависимостью от российский энергоносителей
Канал Госдумы «Дума ТВ» подал иск к Google из-за блокировки 9 апреля канала сервисом YouTube с требованием вернуть доступ и выплатить неустойку. Предварительное заседание назначено на 19 октября. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что у Госдумы есть шанс выиграть дело: однажды компания уже выплатила 1 млрд рублей каналу «Царьград».
Укрепление рубля стало «головной болью» для зарубежных банков, которые уже ушли или пытаются уйти из России, пишет Bloomberg. Societe Generale, например, сообщил, что по итогам второго квартала потерял €.3,3 млрд до вычета налогов.
Роскомнадзор ограничил доступ к сахалинскому новостному ресурсу sakh.com. По данным «Коммерсанта», предупреждений редакция не получала. Помимо новостей, на сайте работает форум и доска объявлений, а ещё есть разделы для покупки авиабилетов и недвижимости и заказа доставки еды. Ранее на ресурс жаловалась председатель общественной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова. Она указывала на «злые, жестокие, бескультурные, выходящие за рамки закона» комментарии.
Стало лучше
Московские арендодатели реже отказывают арендаторам в съёме жилья, сообщает РБК. В июле-начале августа — по сравнению с началом года — отказы по квартирам массового сегмента сократились примерно на 10-12 процентных пунктов. А ещё квартиры чаще сдают съёмщикам с животными и детьми — примерно на 13-15% и 30% соответственно.
Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам, но сроки на выполнение услуги увеличены «по техническим причинам». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на посольство в Москве. За день до этого, 5 августа, ассоциация туроператоров России (АТОР) говорила, что Болгария приостановила выдачу таких виз.
Почему так
Осенью может ухудшиться ситуация на российском рынке труда, сообщает Forbes со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочной конъюнктуры. Пока многие компании сохраняли выжидательную позицию, а теперь, скорее всего, начнут сокращать сотрудников. Больше всего рискует оптовая и розничная торговля — там до 2030 года потерять работу могут свыше 3 млн человек.
За первую неделю августа индекс Мосбиржи потерял 7%, и к концу месяца волатильность на российском рынке может только вырасти, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов. Среди причин — падение цен на нефть и рост ставок за рубежом в связи с грядущим выходом на рынок инвесторов из «дружественных» стран.
Госкомиссия оценила российские резервы нефти и газа. Разведанных запасов нефти хватит на 39 лет, а газа – на 80. Но рентабельная нефть — та, которую могут быстро добыть и использовать, — составляет лишь 65% от общего объёма. Для добычи остальной понадобятся «новые технологии». Как обстоят дела с рентабельным газом, пока неизвестно.
Врио завкафедрой статистики Госуниверситета управления Николай Кузнецов считает, что в будущем в мире будет много валютных войн. Это когда регулятор той или иной страны целенаправленно снижает стоимость национальной валюты, чтобы улучшить положение собственной экономики, например, в вопросах экспорта.
Редакция The Bell разбирается, какие сейчас отношения у России с Китаем и как они влияют на экономику. Экономически страны взаимодополняют друг друга. Но Китай, пишут эксперты, «будет становиться сильнее», а Россия в долгосрочной перспективе может «ослабнуть».
Новости предыдущего дня, 5 августа — здесь.
почему даже "стало лучше" воспринимается как очередная производная от жопы?
такой стиль написания ради подобной реакции
такова хуйлономика
только жопа и потенциальное банкротство может может ВЫНУДИТЬ конгломерат монополий, созданных государством во всех сегментах экономики, немного снизить цены и улучшить условия для потребителей
гиперцентрализация страны - это тоже разновидность монополизации. она кстати создала невозможность нормальных зарплат за пределами москвы. что позволяет твориться дикости на рынке аренды жилья на протяжении многих лет.
Производная жопы или все-таки здравомыслие арендатадателей на фоне производной жопы?
В кое-то веки у толстосумов, плескающихся в жиру аренды, мозги заработали что не только одинокие люди без животных с чистейшей родословной хотят снимать жилье. А то они раньше охреневшие в край все были. "КАКОВ ТВОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД???"
И можете охладить траханье, я не очередной недовольный арендатор. Я сам сдаю квартиру, без проблем сдавал ее паре с котом. Прописываешь состояние квартиры на момент сдачи в договор, и если кот что-то поцарапает, обмочит, обосрет, или тупо забьет весь дом шерстью - при выселении хозяева кота будут это оплачивать и заказывать клининг. И все, после этого сразу у всех кот оказывается ничего не царапает, не зассывает и шерсть оказвается можно убирать. С детьми тоже самое.
"стало лучше" типа "отрицательный рост", вроде лучше....вроде рост
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Интересно, противозачаточных просто нет или тоже столько же стоят?
Реальная цена сейчас ~700₽
Почему так:
А вы заметили, что пломбир в последнее время с каждым днём становится всё вкуснее и вкуснее?
Вкуснее - не заметила, а вот дороже - да. Но если это шутка про союз, то шутка огонь
Нет!
3 миллионам пусть на заводах, всё тут ядом сочили пролетарии, рабочие места обеспечат - и спросим, нравится ли им ёлочка, и вкусен ли им пломбир. О блин люди, из 2009 в 2014, из 2014 в 2022, покой будет когда-нибудь от потерь работ ни за что или нет
Не только пломбир, а еще и сосательные конфеты.
Но член не такой твердый, как должен быть во времена вкусного пломбира.
"А вы уже успели заметить..."
тогда читателю остается только согласиться что "да, уже успел" или пожалеть о собственной тормознутости
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Лето жаркое
.
https://youtu.be/hOBOKLTjVS4
Кругом враги, а рубль всех победит, потому-что подкреплён запасами воды.
Эх, такого же плана полупургу слышу от мамы, когда в гости приезжаю.
"Вроде бы все в порядке. Но в условиях развязанной против нашей страны гибридной войны со стороны США и НАТО все наше общество должно сплотиться вокруг руководства страны. И это главное. "
на эту хуйню еще ссылки давать, осуждаю
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Банки для напитков странное зло, которое все мировые правительства не стали замечать в момент коронавируса.
В разных странах были бредовые запреты ( типа бегать в лесу в маске ), но при этом банки, стоящие на полках магазина, на которые все дышат и чихают, по которым могут лазить разные насекомые и животные — никто не подумал запретить или обязать делать гигиеничную верхнюю часть
Ещё до коронавируса меня это смущало. Сан Пелегрино, например, додумались заклеивать верхнюю часть банки
Пиво без банок уже так себе, конечно.
Безотказные арендодатели МСК (-:
Куда уж рынку труда ухудшаться, казалось бы? Ан нет, есть новое дно, ещё не пробитое.
Индекс мосбиржи уже не так хорош и всё худе.
Валютные войны анонсирует некто Кузнецов!
Хорошего всем дня и отличного настроения!
Ну, про рынок официально трудоустроенных волноваться не приходится. Там сокращать не будут. условный АвтоВАЗ будет приходить и сидеть возле конвейера за какие то минимальные зп. А вот серо-черный даст просадку. Этих потенциально можно будет "трудоустроить" в армию для последующей утилизации. Но не осенью. Скорее после НГ. Ориентировочно февраль-март. Слишком инерционной оказалась экономика РФ. С осени начнут мультипликативные процессы работать. Вернее сказать ДЕмультипликаторы включатся.
Будет из бочек же ... сразу в себя ...
Так может арендаторов стало меньше, вот меньше и отказывают?
не
Особенно сильно бизнес-класс просел. Всё, что дороже 100 тыс. ₽ в месяц — кто уехал, а кто решил, что и в экономе можно пожить.
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Забавно что на рисунке ссср -царская еще гэс 1 и царский кремль итальянского архитектора
А в нью йорке -здания небоскребы 20 века
"Она указывала на «злые, жестокие, бескультурные, выходящие за рамки закона» комментарии"
Всегда поражала эта тяга к стукачеству и мания ко всем запретам отдельных граждан нашей страны.
о дааа, в Европе же стукачество - это порядок и подвиг, в России - это "донос и плохо". Не перепутайте.
Меня больше всего забавляет как то там то тут компании начинают заявлять о неприятных убытках на фоне ухода из России, хотя по мнению постоянных посетителей этого сайта, "рынок рашки говно" и "всего пару процентов дохода" приносит компаниям, и они вроде как даже не заметят потери рынка. Ну-ну.
Всегда писал и буду писать - время все расставит на свои места. Хлопать дверью при уходе не сложно, сложно ее потом назад открыть, замок от хлопка заклинить может.
Ага заклинило не войти не выйти а внутри пожар начался...
В сберкассе было написано euro +80
Типичное правосудие по российски.Потенциал "высвобождения" занятых
Ну это вообще пиздец полный..
Норм, а потом зима- замерзнем позже ЕС на 80 лет... Хотя с учётом максимальных продаж газа и нефти "на сторону" лет 30 ещё протянем...
"Стало лучше" как производная от жопы. С моей зарплатой в Москве в 40 тысяч я бы смог снять разве что собачью конуру, буквально. Хорошо хоть мне не надо снимать. А студию 22 кв.м., которую мне дали в пользование, я сам за 25000 сдавал бы. Это тупо 15000 мне в карман + 2242 налог + ЖКУ + компенсация арендатором НДФЛ за ЖКУ (кроме счётчиков) + 1250 интернет + доп расходы. То есть я понимаю, что это не собственники охуевшие, а у меня зарплата говно ебаное.
ты старался найти зп пониже лишь бы ничего не делать или как? еще и "в пользование" что-то дали
40к в москве? ты что = ?
Вообще любой, кто свяжется с россией наказан или будет наказан. Жду когда произойдёт необратимая диверсия на МКС. Чтобы наса проснулась наконец.
Ты что Пришелец?
Ох уж эти борцы с комментариями в интернете.
Укрепление рубля стало «головной болью» для зарубежных банков, которые уже ушли или пытаются уйти из России, пишет Bloomberg. Societe Generale, например, сообщил, что по итогам второго квартала потерял €.3,3 млрд до вычета налогов.
Не только валютным ипотечникам страдать
Вы всё никак не простите другим своё решение взять в валюте из-за ставки и не справиться со своими обязательствами?
Почему это в «стало хуже»?
Ну кстати норм новость про то что канал Думы подал иск к гугулу. Дума того гляди выжет на точку безубыточности и начнёт отбиваться со штрафов гугла. Двигаемся дальше!