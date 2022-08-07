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Карандаши Koh-i-Noor Hardtmuth. Источник: Bleistift Blog

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 6-8 августа: доллар — 60,36 рубля, евро — 61,36 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,13 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,9 рубля, евро — по 68,05 рубля.

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Стало хуже

Чешский производитель канцелярских товаров Koh-i-Noor Hardtmuth сообщил, что его карандаши могут подорожать на 15-20%. Россия запретила экспорт некоторых видов древесины в ЕС, поэтому сначала сырьё покупает Китай — и только потом его выкупает Koh-i-Noor Hardtmuth «и везёт через океан». По словам РБК, в СССР продукция Koh-i-Noor была «культовой и дефицитной».

Google предупредила YouTube-канал «Ростеха» о блокировке «в связи с санкциями». Утром 7 августа канал ещё доступен. В пресс-службе сообщили, что ожидали этого и потому заранее перенесли все видеоролики на Rutube. Блокировку, согласно ТАСС, в корпорации раскритиковали. «Пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты», — говорится в сообщении.

РКН ограничил доступ к сервису проверки грамматики Grammarly и сервису платной подписки на контент Patreon. Оба сайта числятся в реестре запрещённых ресурсов «Роскомсвободы» — от 6 августа 2022 года. В первом случае причина блокировки — заявление компании об уходе из России и Беларуси. Во втором — антивоенное заявление Doxa (автор канала «ЧТД» пишет, что РКН, вероятно, хотел заблокировать только эту страницу, но сервис использует протокол HTTPS, поэтому сайт стал недоступен целиком).

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В Чехии роскошью может стать горячий душ — из-за проблем с поставками газа. Аналитики считают, стране стоит «самостоятельно договориться с "Газпромом"», поскольку получать сжиженный природный газ из Норвегии она пока не может: нет ни договоров, ни трассы. Того же опасаются немецкие пенсионеры и потому собираются провести зиму в тёплых странах. Такая «зимовка» обойдётся им дешевле, чем плата за отопление.

Стало лучше

Российские банки заявляют, что программа льготной ипотеки для айтишников пользуется спросом у заёмщиков. По данным аналитиков, «Сбер» выдал почти 800 кредитов на сумму 6,2 млрд рублей. «Дом.РФ» — 550 кредитов на сумму свыше 5,5 млрд рублей. В ВТБ объём выданных по программе денег составил 3,5 млрд.

Почему так

Бразилия ― наиболее экономически развитая и многонаселенная страна Латинской Америки, пишет Forbes. При этом технологии там отстают от уровня США, Европы и России, а значит, это шанс для бизнеса занять свободные ниши. Forbes рассказывает — на какие города в стране ориентироваться и где и как искать топ-менеджеров.

Новости предыдущего дня, 6 августа — здесь.