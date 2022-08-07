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Финансы
Полина Лааксо

Новости и тексты на фоне 165 дня «операции»: карандаши дорожают, YouTube блокирует «Ростех», РКН — Grammarly и Patreon Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

3480 просмотров
Карандаши Koh-i-Noor Hardtmuth. Источник: Bleistift Blog

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 6-8 августа: доллар — 60,36 рубля, евро — 61,36 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,13 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,9 рубля, евро — по 68,05 рубля.

Стало хуже

Чешский производитель канцелярских товаров Koh-i-Noor Hardtmuth сообщил, что его карандаши могут подорожать на 15-20%. Россия запретила экспорт некоторых видов древесины в ЕС, поэтому сначала сырьё покупает Китай — и только потом его выкупает Koh-i-Noor Hardtmuth «и везёт через океан». По словам РБК, в СССР продукция Koh-i-Noor была «культовой и дефицитной».

Google предупредила YouTube-канал «Ростеха» о блокировке «в связи с санкциями». Утром 7 августа канал ещё доступен. В пресс-службе сообщили, что ожидали этого и потому заранее перенесли все видеоролики на Rutube. Блокировку, согласно ТАСС, в корпорации раскритиковали. «Пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты», — говорится в сообщении.

РКН ограничил доступ к сервису проверки грамматики Grammarly и сервису платной подписки на контент Patreon. Оба сайта числятся в реестре запрещённых ресурсов «Роскомсвободы» — от 6 августа 2022 года. В первом случае причина блокировки — заявление компании об уходе из России и Беларуси. Во втором — антивоенное заявление Doxa (автор канала «ЧТД» пишет, что РКН, вероятно, хотел заблокировать только эту страницу, но сервис использует протокол HTTPS, поэтому сайт стал недоступен целиком).

В Чехии роскошью может стать горячий душ — из-за проблем с поставками газа. Аналитики считают, стране стоит «самостоятельно договориться с "Газпромом"», поскольку получать сжиженный природный газ из Норвегии она пока не может: нет ни договоров, ни трассы. Того же опасаются немецкие пенсионеры и потому собираются провести зиму в тёплых странах. Такая «зимовка» обойдётся им дешевле, чем плата за отопление.

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Стало лучше

Российские банки заявляют, что программа льготной ипотеки для айтишников пользуется спросом у заёмщиков. По данным аналитиков, «Сбер» выдал почти 800 кредитов на сумму 6,2 млрд рублей. «Дом.РФ» — 550 кредитов на сумму свыше 5,5 млрд рублей. В ВТБ объём выданных по программе денег составил 3,5 млрд.

Почему так

Бразилия ― наиболее экономически развитая и многонаселенная страна Латинской Америки, пишет Forbes. При этом технологии там отстают от уровня США, Европы и России, а значит, это шанс для бизнеса занять свободные ниши. Forbes рассказывает — на какие города в стране ориентироваться и где и как искать топ-менеджеров.

Новости предыдущего дня, 6 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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105 комментариев
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 Noblesse. tv
Того же опасаются немецкие пенсионеры и потому собираются провести зиму в тёплых странах. Такая «зимовка» обойдётся им дешевле, чем плата за отопление.

Вполне неплохо... А пенсионерам РФ куда ехать?

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Mister x

Занимать места на теплотрассах

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13 комментариев
Дмитрий Михайлович

А зачем им куда-то ехать? - скоро магазины начнут бесплатно просроченные продукты раздавать, совсем благодать будет.

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stark

Пенсионерам из России разрешили собирать валежник

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user_90123129312

Лично плаваю дважды в неделю в бассейнах в Германии, один из них на улице, с подогревом. Подорожал с 2 евро до 3х в этом году, очень было тяжело, пришлось записаться к психотерапевту. Спасибо, что держите в курсе, а то я чего-то сам не знаю, живя на загнивающем западе.

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13 комментариев
Дмитрий Михайлович

А ещё Киселёв рассказывал, что там у всех блохи т.к. никто давно не моется )))) и конечно же все геи и фашисты ))))

Впрочем, ничего удивительного: в Германии же самая отсталая в мире медицина, никакая просто промышленность, технологический упадок по всем фронтам, орды нищих пенсионеров и голодное, ничерта хорошего в жизни невидевшее население - не то, что в великой, вставший наконец с колен России )))))

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5 комментариев
user_90123129312

@Инспектор вы с подобными пациентами будете работать хоть как-то? Откровенный новорег, который вбрасывает за что уже словил кучу минусов. Пригожинского мнения достаточно и в меньших количествах.

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Денис Демидов

На будущее наука им будет, как впадать в зависимость от тоталитарных режимов

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Владимир Кондратьев

Плювать. Хватит уже снабжать страны НАТО газом и нефтью за их вонючие бумажки. Своих солдат греть надо.

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1 комментарий
MadRat96

«Пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты»

То есть по мнению Ростеха, штрафы за кавычки вокруг слова спецоперация или смайлики это свобода мнений и дискуссий?

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Дмитрий Михайлович

Вообще-то нынешний УК предполагает 15-летние сроки за информацию, которая вступает в противоречие с официально озвученной (независимо от того, насколько она объективна и даже если вы железно можете доказать её верность) - больше, чем за убийство. И есть уже люди, которые сидят.

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1 комментарий
shamil aliyev

А Grammarly зачем? Грамотность нынче не скрепна?

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Marco Polo

Grammarly предлагает русский перевод без Ъ в конце слов)

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1 комментарий
Александр Соколов

А они сами вроде как закрыли для русских доступ

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Артём К

Украинский стартап

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user_90123129312

Держите нас в курсе.

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5 комментариев
Владимир Кондратьев

Нечего на их пиндоском Ютубе сидеть. Там одна пропаганда. Для русского человека давно Рутуб придуман.

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1 комментарий
Символический кофе

Простите пожалуйста а разве VATNIK через W пишется?

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Mister x

*Того же опасаются немецкие пенсионеры и потому собираются провести зиму в тёплых странах. Такая «зимовка» обойдётся им дешевле, чем плата за отопление."
Рубрика <обзавидуйтесь нищеброды>

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Ватник Наизнанку

Редакция VC репостит выбросы РИА Новостей. Есть пробитие дна! Ребята если вас держат в заложниках и заставляют это постить - напишите материал про лучшие шутки Путина.

"В Чехии роскошью может стать горячий душ — из-за проблем с поставками газа. Аналитики считают, стране стоит «самостоятельно договориться с "Газпромом"»"

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Светлана

но вообще то в Германии уже официально заявили, что 19 градусов зимой в общественных помещениях. Одна большая клоунада.

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Вадим Д.

День взаимоблокировок! С «праздником».
Кохинур дорожает, жаль, карандаши у них хороши.
Ростех перенёс все свои (3?) ролики на рутуб и теперь их вообще никто не увидит.
Немытые чехи угрожают экологии.
РКН продолжает войну с ветряными мельницами.
Банки врут (зачёркнуто) заявляют, что льготная ИТ-ипотека суперпопулярна.

Мало того, что всё это в воскресенье, так ещё и в День железнодорожника, с праздником 🤘🏻

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Банальный микроскоп

Koh-i-Noor древесину через Китай сейчас покупает.
А китайцы делают "китайские мелки-карандаши от тараканов".
Теперь будет два в одном: карандаш с эфектом дезинфекции !!

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Пабы старой Руси

Не очень понятно, врут банки или нет по поводу ипотеки потому, что не с чем сравнить объёмы

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Andre Macareno

Погодите, то есть европейцы познают отключение ГВС на месяц, как раньше в регионах было?

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Zamir Saidov

Это ж новость от риа. Щепотка правды, перемешанная с кучей остального. Не ожидается в Чехии ничего подобного.

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1 комментарий
Мистер Блондин

Всмысле раньше? На 2 недели в мае отключали

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2 комментария
Salena_ya

Почему раньше? И сейчас есть

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Михаил Иванович

Почему было? Это и сейчас так. Только не всегда месяц, часто и дольше нет воды

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1 комментарий
Вася Пражкин
Того же опасаются немецкие пенсионеры и потому собираются провести зиму в тёплых странах.

Шикарный выбор у немецких пенсионеров. Мыться в Германии дорого, поэтому поедут мыться на Бали ).

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Mister x

Нет , в Испанию , Кальп , Алтея , Бенидорм

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Hambala Fully

Уважаемая редакция, я ничего не имею против того, чтобы вы освещали позицию с двух сторон, и если кто-то действительно страдает из-за санкции (в данном случае - Чехия), то нет ничего постыдного писать об этом

Но, пожалуйста, ссылайтесь на нормальные источники. РИА таковым не является - они перепечатали новость с около коммунистической пропагандистской чешской газетенки, о которой сами чехи отзываются крайне негативно

Товарищи из Чехии натурально ржут с таких новостей, поэтому, пожалуйста, фильтруйте источники

То же самое касается и про ухудшение ситуации в России - внимательно проверяйте, ибо мне не хочется, чтобы вц превращался в ресурс, который перепечатывает дешёвые набросы из некачественных источников

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Andrey Kuznetsov

Можно ли адекватными назвать людей из РКН, которые блокируют и запрещают Grammarly?!

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Julian Geusendam

Просто они Grammar Nazi.

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Noblesse. tv

Это Украинский стартап и они давно уже сами от РФ закрылись.

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2 комментария
Dmitriy Raven

«Блокировку, согласно ТАСС, в корпорации раскритиковали. «Пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты».

Интересно, Ростех знает такие понятия, как выстрелить себе в ногу, обосраться на ровном месте, бревна в своем глазу не видно? Или там дегенераты в шорах как у лошадей работают.🙈 Идеально пропаганда работает, полнейшая подмена понятий с РФ на Запад.

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Klaus Gut

Или

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Никита Мардюков
«Пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты»

Чья бы корова мычала

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LB
В Чехии роскошью может стать горячий душ — из-за проблем с поставками газа. Аналитики считают, стране стоит «самостоятельно договориться с "Газпромом"», поскольку получать сжиженный природный газ из Норвегии она пока не может: нет ни договоров, ни трассы. Того же опасаются немецкие пенсионеры и потому собираются провести зиму в тёплых странах. Такая «зимовка» обойдётся им дешевле, чем плата за отопление.

непонятно зачем им какая то зарубежная зимовка и почему стоит себя сдерживать в горячем душе. нужно всего то зайти на TJ / VC и им объяснят что это всё враки и быть такого не может. и что вот-вот пойдет газ из других источников. и вообще, можно потерпеть.

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Андрей Рядькин

если РИА читать вообще жизнь заебись, враг загнил и можно даже подзаработать "в наступлении"

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7 комментариев
Никита

Я не могу понять кто и зачем берет ИТ ипотеку и привязывается себя на всю жизнь к работе из определенного списка?
И ладно бы можно было вторичку взять, но нет. В таком случае не прошел взять у застройщика со ставкой 0.1% , 2% или 5% и даже переплаит 2 ляма, которые застройщик накинет, но хотя бы не быть прикованным к работе.

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Igor Lobkov

/del

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роман долгополов

У меня дома еще есть пару карандашей из еще социалистической Чехословакии
А так я помню еще в конце 90х в отделении почты в Крыму застал перьевые ручки-но в школе тогда еще кратко учили как ими писать поэтому не растерялся))

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Иван Иванов

Я конечно извиняюсь. Но в РФ 1.7 млн итшников. Ну 200 тыщ уехали.
1500 тыши ипотек - это много или мало?

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Klaus Gut

причем 800 ипотек от Сбера в среднем типа по 7.7 млн руб.
В наше-то стабильное время

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3 комментария
Julian Geusendam

Ты ...? Мне каждый день про резюме присылают.
В Яндексе 2000 человек. Ещё где-то. Ну пусть 10000. Умножь на 10 городов.

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Символический кофе

"Того же опасаются немецкие пенсионеры и потому собираются провести зиму в тёплых странах. Такая «зимовка» обойдётся им дешевле, чем плата за отопление."
Ха-ха-ха ой я не могу ...
А как тут на г...но изводились да они замёрзнут; да они приползут...

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Символический кофе

"В пресс-службе сообщили, что ожидали этого и потому заранее перенесли все видеоролики на Rutube."
А что у них есть что посмотреть? Или опять сказки из Прекрасного далека...

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Julian Geusendam

Я вижу вам нравятся мои шутеечки.

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