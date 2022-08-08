Новости и тексты на фоне 166 дня «операции»: Минсельхоз запустит национального дистрибьютора продуктов Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 6-7 августа и понедельник, 8 августа: доллар — 60,36 рубля, евро — 61,36 рубля.
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Стало хуже
Ежедневная российская аудитория Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской в России) сократилась с января по июль 2022 года в восемь и почти в четыре раза соответственно, пишет Forbes со ссылкой на отчёт Mediascope. Аудитория Telegram выросла на 66%.
Авиакомпания NordWind стала первой, кому снизили дотации из-за оставленных за рубежом самолётов — там более трети от парка компании. Перевозчик летает по стране на 23 самолетах, но получит менее 1,4 млрд рублей — это в пять раз меньше, чем мог бы, выяснил «Ъ».
Глава Минэкономики Максим Решетников спрогнозировал, что осенью рекордно низкий уровень российской безработицы может вырасти из-за показателей неполной занятости на предприятиях.
Стало лучше
Минцифры предложило до конца года отменить штрафы за продажу устройств без предустановленных российских приложений.
Минсельхоз начал разрабатывать концепцию по созданию национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Так хотят объединить товары от производителей и оптимизировать логистику.
Новости предыдущего дня, 7 августа — здесь.
Минсельхоз начал разрабатывать концепцию по созданию национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса.....
Чувствуются нотки СССР.
Это типа этого будет https://svoe-rodnoe.ru/ Оно, правда, для России сделано
Хорошо, если типа этого.
А не типа рособоронэкспорта.
Нет, это будет какое-нибудь ООО Росагроэкспорт, через которое все будут вынуждены отгружать зерно. Частных трейдеров выдавливают.
Начал разрабатывать - не значит, что разработают. Обычно что-то, что им очень нужно, внедряют быстро, а остальное так и продолжают разрабатывать))
А кто-то может объяснить, почему снижение аудитории Facebook и Instagram - это стало хуже? Ну перетекла она в VK, Дзен и Telegram , так почему бы там рекламу не начать размещать?
Избавьте нас от своей рекламы.
Плюсую. Я тоже не поняла, что в этом плохого🤔
Ну видимо «хуже» через призму того, что как раз в фейсбуке и инстаграмме меньше народу теперь сидит. Типа относительно компании Мета если смотреть)
То что аудитории этих соцсетей сократились - не такая уж и плохая новость) плохая новость в том, что вместо них аудитория может найти себе промывку мозгов похуже)
Так кто хочет, тот этими соцсетями и продолжает пользоваться. Там вон даже принадлежащие подсанкционным организациям футбольные клубы (ЦСКА и Динамо точно) и спортсмены - "патриоты", типа той же Степановой и Большунова с женой Шипулина (а он уже депутат Госдумы) продолжают вовсю посты выкладывать
Простите, а Фейсбук и Инстаграм промывают мозги?
Для доступа к Instagram пользуюсь вот этим antizapret.prostovpn.org
Правда из-за того, что таких сайтов стало много купил вот тут pq.hosting (продают за рубли) сервер за бугром и развернул там виртуалочку от антизапрета (взять можно тут bitbucket.org/anticensority/antizapret-vpn-container/src/)
Не благодарите.
Судя по всему никто и не собирается
"Авиакомпания NordWind стала первой, кому снизили дотации из-за оставленных за рубежом самолётов — там более трети от парка компании.Перевозчик летает по стране на 23 самолетах, но получит менее 1,4 млрд рублей — это в пять раз меньше, чем мог бы"-вот вам и помощь государства
Компания Meta, (в прошлом Фейсбук) сообщила, что её подразделение metaverse Reality Labs, теряет много денег. В своем отчёте о доходах компания сообщила, что, хотя подразделению Reality Labs удалось привлечь более 400 миллионов долларов продаж, её убытки достигли 2,8 миллиарда долларов, в основном из-за затрат на исследования и разработки, связанных с продуктами metaverse и VR.
что осенью рекордно низкий уровень российской безработицы.
рекордный он не потому что для людей есть хорошая работа с достойной зарплатой, а потому что трудовое законодательство так сделано что можно просто числить у себя, главное не увольнять, а то запрессуют. Как пример, есть 5 человек, 4х надо уволить потому что им работы нет. В итоге все 5 будут получать минималку не делая почти ничего. Вместо того чтобы 1 получал полноценный оклад, а минималку остальные 4 получали бы из бюджета. Выгода и гонка за показателями не про это? Скрытая безработица правительству выгоднее явной
Минцифры предложило до конца года отменить штрафы за продажу устройств без предустановленных российских приложений
а не надо было их вообще устанавливать изначально, должно быть по ввбору пол зователя, только ярлыки на установку.
Минсельхоз начал разрабатывать концепцию по созданию национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Так хотят объединить товары от производителей и оптимизировать логистику.
вот про достоверность последнего предложения сомневаюсь, скорее хотят денег поиметь, причем кому-то конкретному перепадет. А работать будет так же криво, По-моему.
Ну-ну...национальный дистрибьютор продукции агропромышленного комплекса
Да что же их так тянет к созданию "единого", "национального"? во всех отраслях мелкий бизнес хотят похерить...
По поводу данных Mediascope об Instagram вопрос зависит ли это от того используется VPN или нет. Судя по статье в источнике, они не учитывают заходящих через VPN при подсчёте российских пользователей.