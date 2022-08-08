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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 6-7 августа и понедельник, 8 августа: доллар — 60,36 рубля, евро — 61,36 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:56 мск — 60,11 рубля, евро — 61,21 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,05 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,72 рубля, евро — по 66,84 рубля.

Стало хуже

Ежедневная российская аудитория Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской в России) сократилась с января по июль 2022 года в восемь и почти в четыре раза соответственно, пишет Forbes со ссылкой на отчёт Mediascope. Аудитория Telegram выросла на 66%.

Авиакомпания NordWind стала первой, кому снизили дотации из-за оставленных за рубежом самолётов — там более трети от парка компании. Перевозчик летает по стране на 23 самолетах, но получит менее 1,4 млрд рублей — это в пять раз меньше, чем мог бы, выяснил «Ъ».

Глава Минэкономики Максим Решетников спрогнозировал, что осенью рекордно низкий уровень российской безработицы может вырасти из-за показателей неполной занятости на предприятиях.

Стало лучше

Минцифры предложило до конца года отменить штрафы за продажу устройств без предустановленных российских приложений.

Минсельхоз начал разрабатывать концепцию по созданию национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Так хотят объединить товары от производителей и оптимизировать логистику.

Новости предыдущего дня, 7 августа — здесь.