«Уралсиб» ввёл минимальную комиссию за входящие SWIFT-переводы Статьи редакции
Исключение — переводы в юанях.
- Банк «Уралсиб» ввёл комиссию для входящих валютных переводов из других банков в 5% от суммы, при этом её минимальный порог составляет €25 или $25, следует из тарифного плана кредитной организации. До этого у банка не было в тарифах предусмотрено минимальной комиссии.
- Комиссионные не будут взиматься «Уралсибом» за переводы в китайских юанях, зачисления на валютные счета вкладов и возврат непрошедшего валютного перевода.
- В середине июня банк изменил тариф по входящим SWIFT-переводам: комиссией начали облагаться все денежные поступления в долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.
- 5 августа ЦБ порекомендовал банкам предупреждать клиентов об изменении тарифных планов хотя бы за 15 дней до изменения условий, так как, по мнению регулятора должны иметь достаточное количество времени для принятия решения о согласии или несогласии с нововведениями банков.
- В последнее время банки стали сообщать об изменении комиссии или повышении других тарифов буквально за день до их введения. Среди таких комиссий, например, комиссии на хранение евро и долларов, которые стали «токсичными» из-за вода санкций и отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT.
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Таким образом мы узнали про существование Уралсиба
Ну да, всего лишь один из ведущих банков РФ.
И Юань!)
В смысле узнали, они ж полисы ОМС выдают еще
Вот и вспомнили про Уралсиб.
Ну молодцы, что сказать, на фоне остальных — так просто невиданная щедрость по нынешним временам.
Но ругать продолжат Тинькофф)))
хотя понятно, что аудитории гораздо больше у них
Минимальный порог 25$ против 200$ Может дело и правда в Тинькофф?
Это всегда так. Один слабоумный, а сколько гемора!
Кто, Тинькофф?
Пынькофф
Кевенски.
После химии отдал приказ банбить Воронеж?
Скромно