Владелец «Л’Этуаль» полностью выкупил сеть магазинов косметики «Подружка» — до этого ему принадлежало 90% Статьи редакции
Также в «Подружке» сменится руководство: новым гендиректором сети станет бывший топ-менеджер ювелирной компании «Адамас» Станислав Мелингер.
- Владеющая «Л’Этуаль» компания «Алькор и Ко» стала единоличным владельцем «Подружки», пишет Forbes со ссылкой на источник. Сделку подтвердили в пресс-службе «Л’Этуаль».
- Компания приобрела 90% ООО «Табер Трейд» (контролирует сеть «Подружка») в январе 2020 года, став мажоритарным владельцем. 5% акций тогда осталось у основателя «Табер Трейд» Дмитрия Тамурки, ещё 5% — у её исполнительного директора Павла Смирнова. В июле 2022-го «Л’Этуаль» выкупила оставшиеся 10%, рассказал представитель компании.
- Также в компании сменится руководство: вместо Тамурки её гендиректором станет Станислав Мелингер, который до этого был директором департамента технологического развития ювелирной компании «Адамас».
- В России работает 287 магазинов сети «Подружка», ассортимент насчитывает 22 тысячи товарных позиций. У «Л’Этуаль» около 1000 магазинов в 250 российских городах, на маркетплейсе компании продается более 60 тысяч товаров.
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