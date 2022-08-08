Сколько придётся переплачивать при отмене биржевых торгов валютой и можно ли манипулировать курсом — разбор The Bell Статьи редакции
Один из основных рисков для россиян — рост разницы между ценой покупки и продажи валюты, пишет издание.
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- В конце июля 2022 года Forbes рассказал, что ЦБ готовится к отмене долларовых торгов на бирже в случае новых санкций против Мосбиржи или Национального клирингового центра (НКЦ), через который проходят валютные расчёты.
- В случае ограничений НКЦ будет вынужден заменить валюту исполнения обязательств на всех рынках Мосбиржи, кроме срочного, остановить зачисление и списание санкционной валюты и прекратить считать её обеспечением.
- Это означает, что санкции против НКЦ или Мосбиржи приведут к остановке биржевых торгов долларом и евро и заморозке валюты на брокерских счетах инвесторов, поясняет The Bell.
Как будут определять курс и можно ли будет им манипулировать
- Forbes писал, что один из вариантов — разработать внебиржевую платформу с котировками от 10 крупнейших банков. «Для широкой публики это будет курс ЦБ, для крупных участников механизм будет прозрачным», — говорил источник.
- По словам стратега по валюте в одном из банков, переход от биржевых торгов к внебиржевым — естественный запасной план в случае санкций против Мосбиржи и НКЦ.
- Аналитик «Финама» Александр Потавин опасается, что отмена биржевых торгов приведёт к монополизации валютного рынка. В таких условиях крупные банки получат механизм, который позволит им завышать или занижать курсы в нужную сторону к нужной дате.
- Валютный стратег не согласен с экспертом: вероятно, механизм будет более дорогим для нефинансовых компаний и физлиц (комиссии для них могут вырасти), менее удобным и прозрачным, чем через биржу, но «это будет всё тот же нормальный рынок».
- Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой отмечает, что многое будет зависеть от позиции ЦБ. Пока его позиция — один максимально плавающий курс.
Что будет с курсом и придётся ли переплачивать за валюту
- Уже сейчас в России фактически есть несколько курсов: наличной и безналичной валюты в банках и на «сером» рынке, говорит аналитик одного из крупных банков. И без биржевых торгов вряд ли ситуация станет сильно хуже.
- Как сильно увеличится спред между ценой покупки и продажи валюты, зависит от того, насколько клиенты «в рынке», полагает валютный стратег. Продвинутые клиенты смогут запрашивать котировки у нескольких банков и выбивать себе лучшие условия. Для небольших клиентов и физлиц может сильно подорожать конверсия.
- Опрошенные изданием участники рынка считают, что можно было бы найти механизмы, которые снизили бы спреды в случае остановки биржевых торгов. Например, добавить в систему p2p-маркетплейс для валютных транзакций. Так банкам будет сложнее зарабатывать на более высоких спредах и комиссиях.
- Сейчас главный риск для россиян — возможная заморозка на брокерских счетах валют, которые попадут под санкции. При этом купленную после 9 марта 2022 года валюту можно вывести на банковский счёт, но не снять наличными. Вероятно, инвесторы смогут просто конвертировать её в рубли по внутренним курсам банков.
Стараюсь больше скупать долларов и все переводить на свой счёт в Грузию.
интересно как долго наши гризинские друзья будут выдумывать причину что бы конфисковать вашу валюту
Стоит сейчас спокойно заняться грузинским ВНЖ, если еще его нет, пока есть время и никто толпой сломя голову не занимается тем же. Чтобы чуть снизить риски на будущее, фиг знает, сколько они еще будут осуществлять банкинг для лиц без ВНЖ (по сути туристов). Возможный визовый режим для россиян тоже на повестку регулярно выносится.
"Сейчас главный риск для россиян — возможная заморозка на брокерских счетах валют"
Сам факт наличия безналичной валюты, уже огромный риск на сегодня.
Сорри за тафтологию..
Момент когда USDT > безналичного USD в русских банках)))
Можно подумать, они этого сейчас не делают при каждом удобном случае (типа паники на рынке).
Подскажите, пожалуйста, тому кто в финансах не силен... а что будет с баксами, которые сейчас застряли в инвесткопилке Тинькоф? Сейчас вроде как банк придумывает решение ( так же как было придумано с евро)... но если вот вся эта фигня случится, введут санкции против мосбржи, перестанут валютой недружественной торговать... писец моим баксикам в инвесткопилке, да?
Поддержка Тинковая говорит что можно выполнить «депозитарный перевод ваших фондов… бумаги поступят на ваш брокерский счет… вы сможете продать ваши фонды на внебиржевом рынке…продажа может быть с дискнонтом больше 15%… доступны только заявки в режиме «лучшая цена»»… с*ка правда непонятно, я просто складывал деньги в копилку, а оказался в непростых дебрях….
В общем, те кто в теме побольше моего, можете объяснить чего происходит словами попроще?) Насколько большой риск для долларов инвесткопилковских и главное… чего делать то?)
Сконвертируют в рубли по внутреннему курсу
Когда бумаги разблокируют?
Бумаги разблокируют, когда международный депозитарий Euroclear возобновит работу с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД). Это может произойти после снятия ограничительных мер Европейского союза в отношении НРД.
P.S. Да, и у вас там нет долларов, у вас там паи долларового фонда.
У нас, россиян, вся жизнь — риск и осознание разницы, эх.
The Bell пора добавлять подпись "Сатирическое Издание"