Подсанкционные банки смогут приостановить выплаты в валюте перед бизнесом Статьи редакции
Если у них были заблокированы выплаты в этой валюте из иностранных банков
- Российские банки, против которых введены санкции, в результате которых они не могут истребовать деньги в иностранной валюте с зарубежных банков, получили право не выплачивать по вкладам юрлиц (в том числе кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей средства в той валюте, по которой в результате ограничительных мер стали невозможны операции с иностранными банками и в которой у банка есть обязательства перед клиентами.
- Это следует из указа президента, опубликованного 8 августа. При этом банки получат соответствующее право, только если обязательства перед клиентами возникли после публикации указа.
- Кроме того, банки, по соглашению с клиентами, могут передать тем права требования по договорам банковских вкладов и счетов, заключенным с иностранными кредитными организациями, тем самым исполнив свои обязательства перед этими клиентами.
- Если банк решил приостановить выплаты в валюте, то в период такого приостановления не начисляются проценты на те средства, которые поступили на вклады в эту организацию после вступления указа президента в силу. Также не применяются и меры ответственности за неисполнение банком своих обязательств по вкладам в валюте.
- Размер обязательства банка перед клиентами в валюте, по которой исполнение таких обязательств может быть приостановлено, а также объем требований самого банка к иностранной кредитной организации, которые не могут быть исполнены в результате санкций, определяется согласно отчетности российского банка, сданной в ЦБ на момент введения санкций. При этом размер таких обязательств банка перед клиентами не может превышать размер требований самого банка перед иностранным банком.
- Если обязательства перед клиентами по банковским счетам превышают требования банка к иностранному контрагенту, то приостановление выплат по обязательствам перед клиентами осуществляется пропорционально доле обязательств по счетам российского банка перед каждым клиентам, а исполнение по вкладам не приостанавливается.
- Если объем обязательств российского банка по договорам банковских счетов меньше, чем требования к иностранному банку, то приостановка исполнения обязательства по счетам происходит полностью, а по вкладам – пропорционально от общего объема таких вкладов.
- Указ будет применяться и к тем банкам, против которых были введены санкции после вступления в силу этого документа. Согласно документу, ЦБ получает право давать разъяснения по вопросам применения этого указа.
- Также ЦБ сможет устанавливать максимальную планку размера платы, взимаемой подсанкционным банком с клиентов за денежные переводы в иностранной валюте.
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блед, санкции бьют по всем, кроме Z- электората
...это не дефолт.
Я конечно понимаю что нужно было всунуть картинку, но при чем здесь дефолт?
Я вот тоже сильно напрягаюсь, ибо клиенты платят из сша в баксах. Но позвольте, вот я выставляю инвойс, там указывается банк-корреспондент jo Morgan, и даже если Свифт доходит, и я вижу баксы на своём счёту, это всего лишь значит что в jpmorgan обновилась запись что мой счёт моего банка пополнился на xx usd, то есть фактически доллары никуда и не пересылались. И что делать моему банку если сегодня jpmorgan решит что эти баксы больше не нужны моему банку и заморозит весь счёт в баксах? Это чей дефолт, не jpmorgan?
Так-то вы правы, но технически— все равно получается дефолт, тупо по договору.
Вам всё выплатят рублями, это не дефолт.
Ага, ну понятно. Следующая остановка - физики и их вклады.
Как в совке скоро валюту запретят. Курс доллара зато станет 60 копеек
а вот, кстати, интересно, им же надо будет много валюты для параллельного импорта. Где брать?
Оборудование будет стареть, это вопрос времени. Любо деградировать технически
Че там по валютным банковским гарантиям посоны? Как же экспорт?
Мда, сверхдержава в действии
Колосс!
Серп и молот фарева!
Справедливо, учитывая что люди все ещё не понимают опасности недружественных валют, теперь ответственность переложили на них, а не банки
А в чем опасность валюты? Она кусается? Или СКВ уже запрещенка?
В том что ее легко можно помножить на ноль, но теперь это проблема клиента, а не банка и это справедливо
В каком виде СКВ можно поможить на ноль? Или во всём мире она нелеквидна?
Рубли по внутренним обязательствам в 98 помножили на ноль, сейчас по внешним тож самое делают.
Интересно почему же? А что случилось?
А вот так, заморозить ее на корсчету банка и никуда он ее перевести не сможет, т.е. это просто бесполезная цифра на которую ничего не купить
А почему заморожено на корсчету? Наверно потому что подсанкционный банк, наверно потому что пользователь не вывел вовремя средства, не так ли?
И в конце концов, обратиться в коррбанк, подтвердить происхождение средств и доказать отсутствие связей с оборонкой, этого разве нельзя сделать? Или официальные каналы ДБО отменили?
Максимум что едет по бороде - валютный контроль со стороны неподсанкционных банков в рф, из за которого международные платежи вешаются в холд на месяца, и только. Остальное - решаемо.
Ну так написано же - банк по вашей просьбе может передать вам право истребования - хочется попасть на это -никто не запрещает
Добивание экспортного бизнеса (
Это не добивание, а отжимание. Если в схеме ты не видишь лоха, значит этот лох ты.
Храните в дружественных валютах, рублях или на счетах в других странах.
Банкам хотя бы не придётся теперь запретительные комиссии на все вводить, чтобы валютных клиентов разогнать
Так и выстроились в очередь банки в других странах российским бизнеса счета открывать.
САНКЦИИ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ!!!
надо было опубликовать в 23:59
Да-да, как в старом добром марте делали..в 23:59 и в пятницу
Точка была права. А вы над ней смеялись, глупые..
Что-то попахивает арктическом песцом
Ахуеть, а раньше не могли что-ли?
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