Брокер «Финам» с 10 августа повышает комиссии за вывод иностранной валюты в долларах США и евро с брокерского счёта на банковский счёт, сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на рассылку брокера клиентам. Исключение составит вывод средств в сам банк «Финам».

Комиссия при выводе долларов США с 10 августа составит 0,2% от выводимой суммы, но не менее $30 и не более $130. Для вывода валюты в евро комиссия уже будет 0,3% от суммы, но в любом случае не менее €30 и не более €130.