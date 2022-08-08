Финансы
Frank Media

«Финам» почти втрое увеличит комиссии за вывод валюты с брокерского счета Статьи редакции

Комиссия повышается за вывод долларов и евро.

  • Брокер «Финам» с 10 августа повышает комиссии за вывод иностранной валюты в долларах США и евро с брокерского счёта на банковский счёт, сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на рассылку брокера клиентам. Исключение составит вывод средств в сам банк «Финам».

  • Комиссия при выводе долларов США с 10 августа составит 0,2% от выводимой суммы, но не менее $30 и не более $130. Для вывода валюты в евро комиссия уже будет 0,3% от суммы, но в любом случае не менее €30 и не более €130.

  • При выводе другой иностранной валюты размер комиссии, как и прежде, будет равен 0,07% от суммы, но в любом случае не менее суммы, эквивалентной €25 и не более суммы, эквивалентной €100 по курсу ЦБ на день исполнения вывода.

  • Ранее размер комиссии для долларовых переводов составлял 0,07% от выводимой суммы, минимум — $20, максимум — $100. Для евро комиссия также составлял 0,07% от суммы, но минимум €25 и максимум €100.

  • Брокер возобновит возможность подавать поручения на вывод валюты через личный кабинет. Но и тут предусмотрена дополнительная комиссия за обработку поручений при выводе долларов и евро, которая составит 0,05% от суммы, но не менее 50 долларов или евро и не более 2,5 тысяч долларов или евро.

Подпишись на наши Telegram-каналы Frank Media и Frank Media Invest, чтобы быть в курсе самых важных новостей из мира финансовых рынков и инвестиций. Без анонимности и фейков.

#новость #финам #валюта

1686 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Написать комментарий...
 wiqbiw
Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

А тот факт, что когда люди заводили валюту на свой брокерский счет для покупки ценных бумаг, никакой комиссии не было — этот факт Финам не смущает?
То есть, сначала «велком с валютой, открывайте счета, торгуйте», а потом «деньги ваши без комиссии назад не отдадим»?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Башкиров

Финам в РФ самый лучший брокер по опыту, уверен, до последнего будут обеспечивать наивысший уровень

P. S. С 2016 года с ними работал

Ответить
Развернуть ветку
QAWERTYUI

Долбоеб, ты новость читал?

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Это как под постом о гибели женщины в СВО пишут "светлая память мужику"

Ответить
Развернуть ветку
Частый бокал

под Корсой что ли?

Ответить
Развернуть ветку
Себастиан Перейра
Ответить
Развернуть ветку
ChillTalk
Ответить
Развернуть ветку
Жорик

какие-то полумеры, надо вводить НДС 101% , население так ведь помрёт быстрее.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Князев

А вот чтобы жизнь медом не казалась. Накупили тут своей валюты и ходют, ждут девальвации. Неча!

(табличка сарказм)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
null