Финансы
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Apple замедлила темпы покупки стартапов на фоне нестабильной экономики и усиленного контроля со стороны регуляторов Статьи редакции

В 2020 году компания потратила на такие сделки $1,5 млрд, а в 2021-2022 годах — около $200 млн.

  • В 2021 году Apple потратила на покупку других компаний $33 млн, а за неполный 2022-й — $169 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на документы регуляторов.
  • Для сравнения, в 2020-м компания потратила на такие сделки $1,5 млрд, а в 2014-м — рекордные за последние десять лет $3,8 млрд (тогда она купила производителя наушников Beats Electronics).
Сколько потратила Apple на слияния и поглощения с 2012 по 2022 годы
  • В 2021 году Тим Кук говорил, что Apple купила около сотни компаний за последние шесть лет — по одной каждые три-четыре недели.
  • При этом в 2021-2022 годах сообщалось только о трёх покупках: стартапа-разработчика технологии расчёта кредитных рейтингов Credit Kudos, ИИ-сервис для создания музыкальных плейлистов AI Music и стриминговый сервис классической музыки Primephonic.
  • Apple отказалась комментировать свою стратегию. Тим Кук во время последних звонков с аналитиками говорил, что компания находится в поиске, но не будет совершать сделки только для увеличения выручки, а также не исключил крупной сделки, если появится возможность.
  • В июле 2022 года источники Bloomberg также сообщили, что Apple планирует сократить расходы в некоторых подразделениях, чтобы справиться с потенциальным экономическим спадом.

#новость #apple

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10 комментариев
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 Betty Boop

Пришла беда, откуда не ждали.

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Маджид Гаджиев

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Эх, яблочко,
Да куда котишься?

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Aleksei Kachanov

Да уж, обмельчал рынок стартапов, качество сильно упало

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Andre Macareno

Да просто фаундеры русские /s

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Маджид Гаджиев

А я только хотел приложение к кальянам разрабатывать.

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Вадим Д.

Да, разница с 2020-м нехилая. Но опять же: не прекращает, а замедляет темпы скупки. Или достойных не остаётся уже? (-:

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Петр Вавилов

Ну купили только самых нужных для себя ... Правильно делают ... без денег на ветер.

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Евгений Благородный

Эпл, купи у меня стартап по выращиванию петрушки на балконе😚

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Acupuncture USA

iPetrushka

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Betty Boop

iPetr Pro Balkon Edition 2023

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