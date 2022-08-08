Apple замедлила темпы покупки стартапов на фоне нестабильной экономики и усиленного контроля со стороны регуляторов Статьи редакции
В 2020 году компания потратила на такие сделки $1,5 млрд, а в 2021-2022 годах — около $200 млн.
- В 2021 году Apple потратила на покупку других компаний $33 млн, а за неполный 2022-й — $169 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на документы регуляторов.
- Для сравнения, в 2020-м компания потратила на такие сделки $1,5 млрд, а в 2014-м — рекордные за последние десять лет $3,8 млрд (тогда она купила производителя наушников Beats Electronics).
- В 2021 году Тим Кук говорил, что Apple купила около сотни компаний за последние шесть лет — по одной каждые три-четыре недели.
- При этом в 2021-2022 годах сообщалось только о трёх покупках: стартапа-разработчика технологии расчёта кредитных рейтингов Credit Kudos, ИИ-сервис для создания музыкальных плейлистов AI Music и стриминговый сервис классической музыки Primephonic.
- Apple отказалась комментировать свою стратегию. Тим Кук во время последних звонков с аналитиками говорил, что компания находится в поиске, но не будет совершать сделки только для увеличения выручки, а также не исключил крупной сделки, если появится возможность.
- В июле 2022 года источники Bloomberg также сообщили, что Apple планирует сократить расходы в некоторых подразделениях, чтобы справиться с потенциальным экономическим спадом.
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Пришла беда, откуда не ждали.
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Эх, яблочко,
Да куда котишься?
Да уж, обмельчал рынок стартапов, качество сильно упало
Да просто фаундеры русские /s
А я только хотел приложение к кальянам разрабатывать.
Да, разница с 2020-м нехилая. Но опять же: не прекращает, а замедляет темпы скупки. Или достойных не остаётся уже? (-:
Ну купили только самых нужных для себя ... Правильно делают ... без денег на ветер.
Эпл, купи у меня стартап по выращиванию петрушки на балконе😚
iPetrushka
iPetr Pro Balkon Edition 2023