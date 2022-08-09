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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 9 августа: доллар — 60,31 рубля, евро — 61,16 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:56 мск — 61,32 рубля, евро — 62,54 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,85 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,48 рубля, евро — по 67,92 рубля.

Стало хуже

Импорт российских товаров в США в июне упал в 1,7 раза по сравнению с маем, до минимума с начала 2004 года. Всего на фоне санкций объём торговли между двумя странами снизился в четыре раза по сравнению с уровнем 2021 года.

В России заканчиваются запасы автомобилей премиум-класса. Частично из-за этого средняя цена на новые автомобили в июне—июле снизилась с 2,8 млн рублей до 2,3 млн рублей. При этом китайских машин в июле продали почти столько же, сколько российских — 24% и 29% соответственно. В марте средняя цена нового китайского автомобиля достигла почти 3,2 млн рублей.

Российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолёты для запасных частей, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли.

Старт эксперимента по созданию государственного репозитория свободного ПО перенесен Министерством цифрового развития на неопределенный срок. Его должны были запустить 1 мая, но до сих пор не согласовали позиции ведомств, выяснили «Ведомости».

«Вкусно — и точка» не успела ответить на претензии сети «Еда и точка» в срок. Теперь спор о сходстве товарных знаков будут рассматривать в суде.

Стало лучше

В первом полугодии 2022 года российский рынок слияний и поглощений вырос на 5,6%, до $18,1 млрд из-за распродаж актив иностранных инвесторов.

Владельцы российских ТЦ обратились в МИД, чтобы ведомство отменило или облегчило получение виз в Россию для ритейлеров из Азии, Африки и Латинской Америки. Их хотят привлечь для торговли и заполнения освободившихся после ухода крупных брендов 3 млн м² площадей.