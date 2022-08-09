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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 167 дня «спецоперации»: в России начали заканчиваться премиум-автомобили Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 9 августа: доллар — 60,31 рубля, евро — 61,16 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:56 мск — 61,32 рубля, евро — 62,54 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,85 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,48 рубля, евро — по 67,92 рубля.

Стало хуже

Импорт российских товаров в США в июне упал в 1,7 раза по сравнению с маем, до минимума с начала 2004 года. Всего на фоне санкций объём торговли между двумя странами снизился в четыре раза по сравнению с уровнем 2021 года.

В России заканчиваются запасы автомобилей премиум-класса. Частично из-за этого средняя цена на новые автомобили в июне—июле снизилась с 2,8 млн рублей до 2,3 млн рублей. При этом китайских машин в июле продали почти столько же, сколько российских — 24% и 29% соответственно. В марте средняя цена нового китайского автомобиля достигла почти 3,2 млн рублей.

Российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолёты для запасных частей, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли.

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Старт эксперимента по созданию государственного репозитория свободного ПО перенесен Министерством цифрового развития на неопределенный срок. Его должны были запустить 1 мая, но до сих пор не согласовали позиции ведомств, выяснили «Ведомости».

«Вкусно — и точка» не успела ответить на претензии сети «Еда и точка» в срок. Теперь спор о сходстве товарных знаков будут рассматривать в суде.

Стало лучше

В первом полугодии 2022 года российский рынок слияний и поглощений вырос на 5,6%, до $18,1 млрд из-за распродаж актив иностранных инвесторов.

Владельцы российских ТЦ обратились в МИД, чтобы ведомство отменило или облегчило получение виз в Россию для ритейлеров из Азии, Африки и Латинской Америки. Их хотят привлечь для торговли и заполнения освободившихся после ухода крупных брендов 3 млн м² площадей.

Новости предыдущего дня, 8 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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69 комментариев
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 Андрей Мельник

Ритейлеры из Африки? Бренд "Tumba - Yumba" будет в российских ТЦ ракушками и набедренными повязками торговать?

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fffggg gggfff

какая то перепись расистов

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2 комментария
Ил Масков

Потрясающий, конечно, шовинизм

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Pushkareva Ekaterina

В странах Африки, к слову, красивые и яркие национальные одежды. И есть весь размерный ряд. Может поярче на улицах станет наконец.

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5 комментариев
Forgotten Games

Да, белый господин.

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2 комментария
Lauris

Потрясающе. Где-то ещё цивилизованные люди встречаются? Или в Европе торгуют мушкетами, в США рабами, а в Азии шелковый путь?

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1 комментарий
Maksim Georgiev

Вы посмотрите что Китайцы научились делать. Все Европейские авто производители курят в сторонке. И цены просто очень сладкие. https://youtu.be/__Csdt3Nq-Y

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Марат Яз

Качество автомобиля это не только свистоперделки разные, качество авто это ещё и ЛКП, шумка, управляемость, безопасность, ресурс... Думаю европейские производители дадут фору китайским.

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27 комментариев
melkiyPadonok

Это в стране где рабочих до сих пор палками на производство загоняют ? Да , эти построят .

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Колбас Мармеладович

А потом как в том анекдоте:
- Покупал оригинальную запчасть с Али на китайский авто, прислали какое-то говно
- Это и есть оригинал

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Алексей Карпов

а как там у иранцев с чудесами обстоят дела?:

Иран будет выпускать в России дешёвые автомобили под брендами «Москвич», «Волга» и «Победа». Договорённости о сборке машин уже есть
На российский автомобильный рынок скоро выйдет новый игрок — Иран. Глава российского центра «Иранцы за рубежом» сообщил об уже заключенных договоренностях на сборку машин в нашей стране.
Сотрудничество с китайскими автопроизводителями выстраивается сложнее, чем ожидалось, так как они опасаются всевозможных санкций. Потому идет подготовка плана «Б». Иран готов наладить в России сборку своих автомобилей, причем под возрожденными российскими брендами «Москвич», «Волга» и «Победа».
В Исламской Республике существует ряд автопроизводителей, включая Iran Khodro. Этот бренд поставлял в Россию автомобили под названием Samand. В Иране марка занимается не только производством собственных авто, но и сборкой чужих моделей - китайских Haima и Dongfeng, а также французских Peugeot. Однако самой молодой французской машиной является кроссовер 2008 образца 2013 года.
Собственный модельный ряд IKCO тоже не впечатляет. Он полностью построен на тех же французских платформах концерна PSA, только конца XX века. Единственная модель, которая в теории могла бы появиться в России, — седан Tara. Это доработанный Peugeot 301.
Пока СМИ сообщают о том, что «Москвичом» может стать современная модель KMC J7 частной иранской компании Kerman Motor. Правда, этот автомобиль представляет собой локализованный китайский седан Sehol A5 Plus, выпускаемый партнером КАМАЗа фирмой JAC.
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Александр Иванов

Владельцы российских ТЦ обратились в МИД, чтобы ведомство отменило или облегчило получение виз в Россию для ритейлеров из Азии, Африки и Латинской Америки. Их хотят привлечь для торговли и заполнения освободившихся после ухода крупных брендов 3 млн м² площадей.

импортозаместили, что сказать

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MT Advanced

"Владельцы российских ТЦ обратились в МИД, чтобы ведомство отменило или облегчило получение виз в Россию для ритейлеров из Азии" - это про расширение сети магазинов типа "Тюбетейка"?

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Андрей Мельник

Из Азии ещё ладно, там Китай и Индия есть. Но вот из Африки?

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Al

Скорее маказинов типа "Ахалайка-Махалайка" или "Умба Юмба"

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Уральский коктейль

"начали заканчиваться премиум-автомобили"
Уже всё, давно закончились.. Даже не начинали начинаться ))

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Марат Яз

У ритейлеров из Африки что денег нет на визу?

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Someone Young

Нет, всё потратили на маркетинг бренда "Умба-Юмба"

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Зимний велосипед
Российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолёты для запасных частей, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли.

А вот это интересно. Насколько это в итоге будет безопасно даже для внутренних перелетов, если не брать международные.

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MT Advanced

Будет безопасно ровно до той поры, пока количество летающих самолётов для каждой модели не сократится на треть. Дальше стрёмно. При сокращении наполовину - кирдык, на две трети - об авиаперелетах на самолётах этой модели можно забыть.

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1 комментарий
Марат Яз

Поговорил с пилотом одним, он говорит лучше не летать примерно с 2023 г. российскими авиакомпаниями.

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5 комментариев
Тимур Кандауров
рынок слияний и поглощений

звучит крипово, российский стилечек

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Uuno Turhopuru

Как закончились премиум-автомобили?! А этот, как его, Аурус-Сенат?

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Владимир Кондратьев

Тот что Фольцваген-Фаэтон?

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Jami Johnson

Очень интересно какие товар могут предоставить ритейлеры из Африки

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Порядочный ключ

Даёшь Ашотмаркеты!

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