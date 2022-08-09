Новости и тексты на фоне 167 дня «спецоперации»: в России начали заканчиваться премиум-автомобили Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 9 августа: доллар — 60,31 рубля, евро — 61,16 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,85 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,48 рубля, евро — по 67,92 рубля.
Стало хуже
Импорт российских товаров в США в июне упал в 1,7 раза по сравнению с маем, до минимума с начала 2004 года. Всего на фоне санкций объём торговли между двумя странами снизился в четыре раза по сравнению с уровнем 2021 года.
В России заканчиваются запасы автомобилей премиум-класса. Частично из-за этого средняя цена на новые автомобили в июне—июле снизилась с 2,8 млн рублей до 2,3 млн рублей. При этом китайских машин в июле продали почти столько же, сколько российских — 24% и 29% соответственно. В марте средняя цена нового китайского автомобиля достигла почти 3,2 млн рублей.
Российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолёты для запасных частей, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли.
Старт эксперимента по созданию государственного репозитория свободного ПО перенесен Министерством цифрового развития на неопределенный срок. Его должны были запустить 1 мая, но до сих пор не согласовали позиции ведомств, выяснили «Ведомости».
«Вкусно — и точка» не успела ответить на претензии сети «Еда и точка» в срок. Теперь спор о сходстве товарных знаков будут рассматривать в суде.
Стало лучше
В первом полугодии 2022 года российский рынок слияний и поглощений вырос на 5,6%, до $18,1 млрд из-за распродаж актив иностранных инвесторов.
Владельцы российских ТЦ обратились в МИД, чтобы ведомство отменило или облегчило получение виз в Россию для ритейлеров из Азии, Африки и Латинской Америки. Их хотят привлечь для торговли и заполнения освободившихся после ухода крупных брендов 3 млн м² площадей.
Новости предыдущего дня, 8 августа — здесь.
Ритейлеры из Африки? Бренд "Tumba - Yumba" будет в российских ТЦ ракушками и набедренными повязками торговать?
какая то перепись расистов
Потрясающий, конечно, шовинизм
В странах Африки, к слову, красивые и яркие национальные одежды. И есть весь размерный ряд. Может поярче на улицах станет наконец.
Да, белый господин.
Потрясающе. Где-то ещё цивилизованные люди встречаются? Или в Европе торгуют мушкетами, в США рабами, а в Азии шелковый путь?
Вы посмотрите что Китайцы научились делать. Все Европейские авто производители курят в сторонке. И цены просто очень сладкие. https://youtu.be/__Csdt3Nq-Y
Качество автомобиля это не только свистоперделки разные, качество авто это ещё и ЛКП, шумка, управляемость, безопасность, ресурс... Думаю европейские производители дадут фору китайским.
Это в стране где рабочих до сих пор палками на производство загоняют ? Да , эти построят .
А потом как в том анекдоте:
- Покупал оригинальную запчасть с Али на китайский авто, прислали какое-то говно
- Это и есть оригинал
а как там у иранцев с чудесами обстоят дела?:Иран будет выпускать в России дешёвые автомобили под брендами «Москвич», «Волга» и «Победа». Договорённости о сборке машин уже есть
На российский автомобильный рынок скоро выйдет новый игрок — Иран. Глава российского центра «Иранцы за рубежом» сообщил об уже заключенных договоренностях на сборку машин в нашей стране.
Сотрудничество с китайскими автопроизводителями выстраивается сложнее, чем ожидалось, так как они опасаются всевозможных санкций. Потому идет подготовка плана «Б». Иран готов наладить в России сборку своих автомобилей, причем под возрожденными российскими брендами «Москвич», «Волга» и «Победа».
В Исламской Республике существует ряд автопроизводителей, включая Iran Khodro. Этот бренд поставлял в Россию автомобили под названием Samand. В Иране марка занимается не только производством собственных авто, но и сборкой чужих моделей - китайских Haima и Dongfeng, а также французских Peugeot. Однако самой молодой французской машиной является кроссовер 2008 образца 2013 года.
Собственный модельный ряд IKCO тоже не впечатляет. Он полностью построен на тех же французских платформах концерна PSA, только конца XX века. Единственная модель, которая в теории могла бы появиться в России, — седан Tara. Это доработанный Peugeot 301.
Пока СМИ сообщают о том, что «Москвичом» может стать современная модель KMC J7 частной иранской компании Kerman Motor. Правда, этот автомобиль представляет собой локализованный китайский седан Sehol A5 Plus, выпускаемый партнером КАМАЗа фирмой JAC.
Владельцы российских ТЦ обратились в МИД, чтобы ведомство отменило или облегчило получение виз в Россию для ритейлеров из Азии, Африки и Латинской Америки. Их хотят привлечь для торговли и заполнения освободившихся после ухода крупных брендов 3 млн м² площадей.
импортозаместили, что сказать
"Владельцы российских ТЦ обратились в МИД, чтобы ведомство отменило или облегчило получение виз в Россию для ритейлеров из Азии" - это про расширение сети магазинов типа "Тюбетейка"?
Из Азии ещё ладно, там Китай и Индия есть. Но вот из Африки?
Скорее маказинов типа "Ахалайка-Махалайка" или "Умба Юмба"
"начали заканчиваться премиум-автомобили"
Уже всё, давно закончились.. Даже не начинали начинаться ))
У ритейлеров из Африки что денег нет на визу?
Нет, всё потратили на маркетинг бренда "Умба-Юмба"
А вот это интересно. Насколько это в итоге будет безопасно даже для внутренних перелетов, если не брать международные.
Будет безопасно ровно до той поры, пока количество летающих самолётов для каждой модели не сократится на треть. Дальше стрёмно. При сокращении наполовину - кирдык, на две трети - об авиаперелетах на самолётах этой модели можно забыть.
Поговорил с пилотом одним, он говорит лучше не летать примерно с 2023 г. российскими авиакомпаниями.
звучит крипово, российский стилечек
Как закончились премиум-автомобили?! А этот, как его, Аурус-Сенат?
Тот что Фольцваген-Фаэтон?
Очень интересно какие товар могут предоставить ритейлеры из Африки
Даёшь Ашотмаркеты!