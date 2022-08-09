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Финансы
Полина Лааксо

«Не очень тянет на спасение»: поможет ли Китай справиться России с последствиями экономических санкций Статьи редакции

И последователен ли Китай — в тезисах из разбора The Bell.

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Владимир Путин и Синь Цзинь Пин. Источник: Reuters

Обострение американо-китайских отношений способствует укреплению российско-китайских, на которые рассчитывает Россия, пишет The Bell. К тому же обе страны друг друга дополняют: у России есть газ и нефть, сельское хозяйство и потребность в технологиях, капитале и рынках, а в Китае всё с точностью до наоборот.

В политике власти КНР «не подводят», хоть и осторожничают: Китай не осуждал российскую «операцию», зато критиковал действия НАТО и односторонние антироссийские санкции. Однако шаги китайского правительства в экономике не такие однозначные.

Китай как покупатель российских энергоносителей

  • В январе 54,5% российской нефти покупали страны Евросоюза, к июню объёмы упали на треть. Если нефтяное эмбарго вступит в полную силу, Россия попытается перенаправить потоки на другие рынки. Единственной альтернативой стали страны Азии — в частности Китай.
  • В марте китайские компании отказывались покупать российскую нефть, а Индия, ещё один крупный покупатель, думала больше сотрудничать с Ближним Востоком. Из-за этого отраслевые эксперты думали, что переориентация на Азию может не сработать. К апрелю Китай и Индия всё же передумали и захотели нарастить покупки российского сырья — правда, при условии скидок в 25–30%.
  • В результате морской экспорт нефти в Азию вырос на 43% с конца января по конец июля. Однако большую часть этого роста обеспечила Индия — к июлю поставки туда выросли с 30 тысяч баррелей в сутки до 740 тысяч.

Отгрузки в Китай за тот же период не выросли, а упали. В январе Россия продавала КНР 820 тысяч баррелей нефти в сутки, а в июле — 740 тысяч.

На это отчасти повлияло то, что в КНР снова начались карантины, сокращение импорта в целом, а также появился страх попасть под вторичные санкции.

  • Эксперты обращают внимание на два нюанса. Во-первых, статистика не учитывает другие каналы сбыта: по нефтепроводам Россия продаёт Китаю почти столько же — например, в июне переправляла 880 тысяч баррелей в сутки. Во-вторых, цифры усреднённые, и в мае суточные поставки составляли 1,2 млн баррелей.
  • За первые полгода 2022-го экспорт сырой нефти в Китай увеличился на 4% — до 41 млн тонн. Но это «не очень тянет на "спасение"», — рассуждает директор экономического направления Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

  • Закупки российского сжиженного природного газа сократились. А экспорт трубопроводного газа, как полагают эксперты, будет расти. Салихов считает, что в 2022 году объёмы составят 16-17 млрд м³. Это в десять раз меньше, чем объём продаж в Европу до «операции», но на 60-70% больше, чем показатели по той же статье в 2021 году.

По мнению Салихова, газовый экспорт растёт не из-за сокращения поставок в ЕС. Это уже существовавшие планы нарастить объёмы до 38 млрд м³ к 2025 году.

  • Перенаправить в Китай весь газ, который шёл в Европу, пока нельзя. «Сила Сибири» — единственный газопровод в этом направлении — не связан с основными месторождениями «Газпрома». У него своя ресурсная база — Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. Возможное решение — строительство другого канала, но пока планов нет.

Санкции ЕС против России как предупреждение для Китая

  • Глава китайского банковского регулятора Го Шуцин говорил, что Китай не будет поддерживать финансовые санкции против России, но местные госбанки и компании их соблюдают. Первые ограничили торговлю на товарных рынках, вторые отказались экспортировать техрешения — например, для завода «Сибура» и проекта по добыче и производству газа «Арктик СПГ-2». Сократили поставки также продавцы электроники вроде Lenovo и Xiaomi.
  • Старший исследователь НКО «Фонд Карнеги» Александр Габуев считает, что у Китая есть причины для такой осторожности. В китайских товарах и цепочках добавленной стоимости много западных компонентов. Получается, сотрудничая с Россией, организации рискуют попасть под вторичные санкции.

Коммерческие связи с США и ЕС Азии дороже, чем с Россией, отмечает аналитик консалтинговой компании Gavekal Dragonomics Се Яньмэй. В Россию в 2021 году Китай отправил товаров на сумму около $68 млрд, а в США и ЕС — в сумме более $1 трлн.

  • Эксперты, впрочем, полагают, что в будущем Китай попробует найти обходные пути для торговли — как сделал это с изолированными Ираном и Северной Кореей.
Финансы
Полина Лааксо
Как обстоят дела с внешней торговлей у изолированной Северной Кореи — и где там Россия Статьи редакции

Тезисы из обзора Forbes.

В центре — высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Источник: France 24

Юань как замена доллару и евро

  • Из-за ограничений на валютные операции с долларами и евро россияне стали покупать юани — чтобы диверсифицировать риски. Ещё в январе 2022 года они проводили единичные сделки, а уже с февраля по апрель объём купленной китайской валюты составил 27,3 млрд рублей.
  • В июне, когда Национальный расчётный депозитарий попал под санкции, а ЦБ заговорил об ограничениях против Национального клирингового центра, вырос и объём торгов парой юань-рубль. В январе-феврале на Мосбирже ежедневно торговалось 1-2 млрд рублей, в июне — 17-25 млрд, а в конце июля-начале августа — 50-70 млрд.
  • Из-за оттока американского и европейского капитала российские компании рассматривают инструменты в юанях — в качестве источника финансирования. Производитель алюминия «Русал», например, разместил на внутреннем рынке облигации в китайской валюте на 2 млрд юаней (17,6 млрд рублей). Раньше россияне выпускали такие бумаги только на внешнем рынке.
  • Расширяют свой китайский «ассортимент» и биржевые рынки. В июле частные инвесторы из России получили доступ к Гонконгской бирже. Однако объём торгов за первый месяц составил $20 млн — это не очень много, если учесть, что общий объём сделок исчисляется миллиардами. Подрастут ли цифры, неизвестно, говорят аналитики: всё еще непонятно, могут ли такие бумаги заморозить и стоит ли допускать к торгам неквалифицированных инвесторов.
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Полина Лааксо
На петербургской бирже откроются торги китайскими бумагами: как устроен рынок и какие есть опасения Статьи редакции

Основное, что нужно знать — в тезисном пересказе материала «Ведомостей».

Источник: Baystreet.ca

#китай #санкции

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8 комментариев
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 John Yossarian

Некоторым людям не помешало бы наконец переварить мысль, что у Китая нет ни друзей, ни союзников. Есть лишь только интересы. Да и сама мысль «вся надежда на Китай» звучит вполне себе унизительно.

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MyBigFamily

Ну тк проституция на гос уровне 30 лет как процветает

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Дмитрий Кузнецов

Сначал такие

В марте китайские компании отказывались покупать российскую нефть, а Индия, ещё один крупный покупатель, думала больше сотрудничать с Ближним Востоком.

а потом раз и

Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии до рекордного уровня
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Михаил

На одном из сайтов уже неделю две висит статья
Юань — это не токсичный доллар. не навящево так, постоянно в десятке только что опубликованных статей. правда палит раздел промо.
P?S? из раздела стоить подумать

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Alex Gurulli

Очень слабая статья, ибо не указано, что: экспорт Китая в РФ упал на %%30-50; в Европу газа РФ экспортирует раз в 15 больше чем в Китай - каким образом они смогут его перенаправить.

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Alex Gurulli

И с чего это Китай будет помогать России, если ещё 25 февраля их МИД заявил - "Суверенитет и территориальную целостность каждой страны нужно уважать и защищать".
https://ria.ru/20220225/kitay-1775001993.html

В МИД Китая заявили о последовательной позиции…
Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна, Пекин призывает все стороны проявить…
ria.ru
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Whoami

Вот они и защищают блокируя Тайвань.

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Никита Климанов

Учитывая, как Китай разделяет страны на "друзей" - мы скорее будем в позиции попрошайки из метро

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