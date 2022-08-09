Отгрузки в Китай за тот же период не выросли, а упали. В январе Россия продавала КНР 820 тысяч баррелей нефти в сутки, а в июле — 740 тысяч.

На это отчасти повлияло то, что в КНР снова начались карантины, сокращение импорта в целом, а также появился страх попасть под вторичные санкции.

