ЦБ: клиенты с токсичной валютой будут разделять с банком риски заморозки средств Статьи редакции
Регулятор разъяснил указ президента о работе санкционных банков с валютой «недружественных» стран.
Указ президента РФ о приостановке валютных операций по счетам юрлиц касается только банков, которые попадут под санкции после 8 августа, говорится в разъяснениях ЦБ.
Кроме того, речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа — то есть после 8 августа, следует из комментариев регулятора. То есть приостановлены могут быть только операции с «новыми» деньгами.
Банки, по мнению регулятора, уже предпринимают усилия для того, чтобы компании и предприниматели переводили средства в валютах недружественных стран в рубли или в дружественные валюты, а «указ создает дополнительные стимулы для этого».
Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств.
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Выдавливают людей из валюты любыми способами. Что-то будет
СССР 2.0
Я иногда думаю, что Владимир Владимирович послан нам в наказание за нашу пассивность и аполитичность. Эдакий карающий ангел из Ветхого Завета. Прямо Казни Египетские.
Атилла бич божий
Козни.
Токсичной валюты? Что за термин такой 😂
Уж не про ₽ ли они?
Ирония.
Как всегда снимают с себя всю ответственность и частично перекладывать на бизнес и людей
Нормально так. Копил себе человек, а потом из-за "Великого" стратега приходится делиться нажитым с банком
Человек сам виноват, ибо 20 лет политикой не интересовался.
т.е. это касается только тех, кто не интересовался?
За пассивность большинства расплачиваются все.
За активность большинства тоже расплачиваются все.
Так у нас нет активного большинства. Большинство просто амёбы какие-то.
Возможно если вокруг вас одни амёбы, то и вы - амёба
Я-то в отличие от большинства комментаторов не облажалась. Знала, в каком государстве живу, поэтому вся валюта только налом)
Просто у тебя никогда не было доллоров и евров, вот ты и чушь поришь :)
Ну, давайте отдельный Вася будет решать политику всего государства
Отдельные Васи должны организоваться в гражданское общество, которое контролирует власть и не даёт ей откровенно беспредельничать. Так это работает.
Ну да, ну да. Не работает. Красивый был человек в молодости, Борис Ефимович.
Мы тут вам в начале года на*уевертили знатно, а вы теперь сами думайте как разгребать, дорогие россияне © Правительство РФ
Прекрасно, что косяки и непродуманность рисков со стороны банкиров уже откровенно перекладывают на клиента
Не удержусь:
ЦБ: клиенты с валютой будут наказаны.
Столько всего нынче запрещённого из недружественного. Раскладка английской клавиатуры пока ещё не карается законом?