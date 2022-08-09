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Финансы
Frank Media

ЦБ: клиенты с токсичной валютой будут разделять с банком риски заморозки средств Статьи редакции

Регулятор разъяснил указ президента о работе санкционных банков с валютой «недружественных» стран.

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Указ президента РФ о приостановке валютных операций по счетам юрлиц касается только банков, которые попадут под санкции после 8 августа, говорится в разъяснениях ЦБ.

Кроме того, речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа — то есть после 8 августа, следует из комментариев регулятора. То есть приостановлены могут быть только операции с «новыми» деньгами.

Введение таких мер направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в так называемых токсичных валютах, не накапливать на счетах валютные остатки. Банки из-за того, что у них из-за санкций блокируют их корсчета и замораживают остатки денежных средств на них, не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена.

ЦБ

Банки, по мнению регулятора, уже предпринимают усилия для того, чтобы компании и предприниматели переводили средства в валютах недружественных стран в рубли или в дружественные валюты, а «указ создает дополнительные стимулы для этого».

Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств.

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#цб

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24 комментария
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 Александр Князев

Выдавливают людей из валюты любыми способами. Что-то будет

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Сергей

СССР 2.0

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Yy Kk

Я иногда думаю, что Владимир Владимирович послан нам в наказание за нашу пассивность и аполитичность. Эдакий карающий ангел из Ветхого Завета. Прямо Казни Египетские.

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Марат Яз

Атилла бич божий

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Вадим Д.

Козни.

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Айрат Галиуллин

Токсичной валюты? Что за термин такой 😂

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Вадим Д.

Уж не про ₽ ли они?
Ирония.

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Оля Янко

Как всегда снимают с себя всю ответственность и частично перекладывать на бизнес и людей

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Никита Климанов

Нормально так. Копил себе человек, а потом из-за "Великого" стратега приходится делиться нажитым с банком

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Pushkareva Ekaterina

Человек сам виноват, ибо 20 лет политикой не интересовался.

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Это я

т.е. это касается только тех, кто не интересовался?

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Pushkareva Ekaterina

За пассивность большинства расплачиваются все.

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Это я

За активность большинства тоже расплачиваются все.

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Pushkareva Ekaterina

Так у нас нет активного большинства. Большинство просто амёбы какие-то.

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Это я

Возможно если вокруг вас одни амёбы, то и вы - амёба

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Pushkareva Ekaterina

Я-то в отличие от большинства комментаторов не облажалась. Знала, в каком государстве живу, поэтому вся валюта только налом)

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Skyray

Просто у тебя никогда не было доллоров и евров, вот ты и чушь поришь :)

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Абырка

Ну, давайте отдельный Вася будет решать политику всего государства

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Pushkareva Ekaterina

Отдельные Васи должны организоваться в гражданское общество, которое контролирует власть и не даёт ей откровенно беспредельничать. Так это работает.

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Родной якорь

Ну да, ну да. Не работает. Красивый был человек в молодости, Борис Ефимович.

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Andrew

Мы тут вам в начале года на*уевертили знатно, а вы теперь сами думайте как разгребать, дорогие россияне © Правительство РФ

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Юрий Брильков

Прекрасно, что косяки и непродуманность рисков со стороны банкиров уже откровенно перекладывают на клиента

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Вадим Д.

Не удержусь:
ЦБ: клиенты с валютой будут наказаны.

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Эраст Фандорин

Столько всего нынче запрещённого из недружественного. Раскладка английской клавиатуры пока ещё не карается законом?

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