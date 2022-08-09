Регулятор разъяснил указ президента о работе санкционных банков с валютой «недружественных» стран.

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Указ президента РФ о приостановке валютных операций по счетам юрлиц касается только банков, которые попадут под санкции после 8 августа, говорится в разъяснениях ЦБ.

Кроме того, речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа — то есть после 8 августа, следует из комментариев регулятора. То есть приостановлены могут быть только операции с «новыми» деньгами.

Введение таких мер направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в так называемых токсичных валютах, не накапливать на счетах валютные остатки. Банки из-за того, что у них из-за санкций блокируют их корсчета и замораживают остатки денежных средств на них, не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена. ЦБ

Банки, по мнению регулятора, уже предпринимают усилия для того, чтобы компании и предприниматели переводили средства в валютах недружественных стран в рубли или в дружественные валюты, а «указ создает дополнительные стимулы для этого».

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Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств.