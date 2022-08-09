Разбираемся в климаттехе — кто и сколько туда инвестирует и какие идеи могут быть востребованы, например, персональные рюкзаки для подготовки к катаклизмам.

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По материалам Trends.

Решения для экстремальных погодных условий становятся все более актуальными. Это прекрасная возможность для предпринимателей запустить свой стартап.

Инвестиции в климатические технологии по годам. Источник: CNBC

По итогам 2021 года инвестиции в климатические технологии вырасли на примерно 75% по сравнению с прошлым годом, с $15,3 млрд до $26,7 млрд

С 1971 года количество погодных катаклизмов в мире увеличилось на 500%. Ученые предупреждают, что рекордные волны жары будут более вероятны, сезоны лесных пожаров станут длиннее, ураганы будут более интенсивными, а наводнения — более частыми.

По мере того, как происходят эти изменения, решения, связанные с экстремальными погодными условиями, вызывают интерес у VC:

Climavision (передовое прогнозирование погоды): $100 млн общего финансирования.

Understory (страхование от неблагоприятных погодных условий): $29,7 млн.

Safehub (аналитика ущерба от землетрясений): $9 млн.

OroraTech (спутниковый мониторинг лесных пожаров): примерно $8,9 млн.

Firemaps (3D-картографирование объектов недвижимости для определения рисков лесных пожаров): $5,5 млн.

Frontline Wildfire Defense (спринклеры с водяной пеной для зданий): $3 млн.

Правительства также выделяют крупные суммы на адаптацию: Великобритания — примерно $7 млрд на защиту от наводнений, США — $1,7 млрд на модернизацию зданий. Бюджет Калифорнии на предотвращение лесных пожаров увеличился в 16 раз.

Продолжительность ежегодного сезона тепловых волн по годам

Во время и после экстремальных погодных явлений резко возрастают продажи таких товаров, как резервуары для дождевой воды, штормовые укрытия, генераторы и кондиционеры. Когда экстремальные явления становятся нормой, индивидуальные расходы могут быть более устойчивыми.

Это указывает на несколько возможностей.

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Страхование

Ожидается, что страховые претензии в связи с катастрофами будут удваиваться каждое десятилетие, но традиционные модели страхования с трудом справляются с ними.

Страховщики могут тратить недели на обработку претензий, оставляя жертв в затруднительном положении. А широкомасштабные катастрофы могут привести к огромному количеству одновременных претензий, что заставляет страховщиков повышать страховые премии или вносить недвижимость в черный список.

В 2020 году в страховые технологии были вложены рекордные инвестиции, поскольку игроки стремились разрушить отрасль.

Финансирование страховых технологий по годам

Стартап по страхованию от землетрясений Super использует сейсмическое моделирование для прогнозирования ущерба имуществу.

FloodFlash использует датчики, которые автоматически запускают заранее оговоренную выплату, когда вода достигает определенной высоты на территории клиента.



Компания Dorothy (без связи с одноименным ураганом) борется с задержками, предоставляя промежуточные кредиты клиентам, ожидающим выплат по полисам от наводнений.



Предприниматели могут изучить более технологичные решения, позволяющие ускорить и удешевить процесс рассмотрения претензий. Идеи включают краудсорсинг данных об ущербе, анализ спутниковых снимков и использование данных из «умных» домов.

Глобальная модель страхования, ограничивающая количество клиентов в каждом регионе, может помочь снизить риск. Неисследованные области включают страхование от жары для предприятий, которые вынуждены закрыться, и страхование от отключения электричества для предприятий, пострадавших от крупных отключений. Данные об экстремальных погодных явлениях могут также продаваться сырьевым трейдерам или использоваться в качестве инструмента оценки недвижимости.

Реагирование на стихийные бедствия

Коммуникации аварийных служб США, мягко говоря, устарели. В инфраструктурном законопроекте президента Байдена выделяется $15 млрд. на технологию следующего поколения 911, рынок которой, по оценкам, будет расти с темпом роста 7,6% и к 2026 году оценивается в $1,07 млрд.

К инноваторам в этой области относятся:

Zello: Приложение для рации Push-to-talk, набравшее 6 млн пользователей за неделю до урагана «Ирма».

RapidSOS: соединяет клиентов с экстренными службами через такие устройства, как смартфоны и подключенные автомобили.

AlertMedia: Система мгновенного обмена сообщениями, позволяющая предприятиям рассылать сотрудникам оповещения о чрезвычайных ситуациях.

MD Ally: Телемедицинская служба, интегрированная в систему 911.

Вы можете сосредоточиться на низкотехнологичных решениях, предназначенных для групп населения, лишенных доступа к цифровым технологиям. Идеи включают в себя радиосистемы для связи с населением во время сбоев в работе сетей, службу робозвонков для предупреждения пожилых людей, а также управляемые искусственным интеллектом сирены для изолированных районов.

Можно также предлагать персональные наборы для подготовки. Калифорнийский стартап Redfora продал наборы для ликвидации последствий стихийных бедствий (стоимостью от $50 до $200) более чем 125 тысячам человек. У них есть рюкзак для ликвидации последствий землетрясения, набор для ликвидации последствий урагана и даже аварийные наборы для домашних животных (в настоящее время распроданы).

Еще одна потенциальная ниша — поддержка после стихийных бедствий

Решения в области психического здоровья пользуются спросом. 9 из 10 работников экстренных служб Великобритании страдают от плохого психического здоровья, а 7–37% пожарных страдают от посттравматического стрессового расстройства.

Вы можете создать приложение или телемедицинскую платформу, предназначенную для сотрудников служб экстренного реагирования.

Защита домов от непогоды

Теплоизоляция зданий может смягчить воздействие экстремальных температур. По прогнозам, рынок будет расти с темпом роста 5,3% и к 2026 году оценивается в $31 млрд. Устойчивые строительные материалы — сильная ниша, ожидается, что до 2025 года темпы роста рынка составят 12,6%.

Инновационные стартапы в области изоляции включают FenX, который производит изоляцию из промышленных отходов, и Aeropowder, который делает то же самое, используя отходы перьев птицеводства.

Правительства некоторых стран (Великобритания, Италия, Калифорния) уже выделяют средства на то, чтобы люди лучше утепляли свои дома. По мере того, как давление с целью замедления глобального потепления усиливается, а погода становится все более экстремальной, на это могут быть выделены дополнительные средства.

Активизм «Утеплить Британию»