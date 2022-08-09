Финансы
Хитрый рубин

Британский финтех-сервис Anna Money российских предпринимателей перешёл под их контроль Статьи редакции

До этого 34% в стартапе косвенно владели попавшие под санкции Михаил Фридман и Петр Авен.

  • Контроль перешёл сооснователям Anna Money — Эдуарду Пантелееву и Борису Дьяконову, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
  • Они и сама компания выкупили долю, которая ранее принадлежала люксембургской FIBR Financial Technologies, связанной с попавшими под санкции Михаилом Фридманом и Петром Авеном.
  • Условия сделки в стартапе не раскрывают. По словам знакомого с ней источника агентства, долю FIBR выставили на продажу после начала «военной операции» по цене не менее 30 млн фунтов стерлингов (около $36,3 млн).
  • Пантелеев отметил в разговоре с Bloomberg, что сделка «открывает для Anna Money новые возможности с точки зрения будущего компании». Компания рассматривает планы по привлечению инвестиций.
  • Anna Money создали в 2017 году сооснователи «Точки» Борис Дьяконов и Эдуард Пантелеев, бывший директор по продукту сервисов «Альфа-банка» Вячеслав Акулов, а также бывшие топ-менеджеры Octoberry и Magneta.ai Никита Филиппов и Андрей Пачай.
  • В 2020 году Anna Money сообщала, что материнский холдинг «Альфа-банка», ABHH Group, получит контроль в финтех-сервисе. В апреле 2022-го компания сообщила, что Фридман и Авен косвенно владеют 34% в стартапе через ABH Holdings и FIBR Technologies.
Финансы
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Бизнес-бот Anna Money придумали сооснователи «Точки» и «Кнопки», бывший директор по продукту сервисов «Альфа-банка», а также владельцы Octoberry и Magneta.ai.

#новость #annamoney

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3 комментария
Ware Wow

возможно тоже за $1

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Moonshine

За 3 года так и не выстрелил

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shamil aliyev

Какой-то тихий "единорог". Не оправдал надежд?

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