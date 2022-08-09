Британский финтех-сервис Anna Money российских предпринимателей перешёл под их контроль Статьи редакции
До этого 34% в стартапе косвенно владели попавшие под санкции Михаил Фридман и Петр Авен.
- Контроль перешёл сооснователям Anna Money — Эдуарду Пантелееву и Борису Дьяконову, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
- Они и сама компания выкупили долю, которая ранее принадлежала люксембургской FIBR Financial Technologies, связанной с попавшими под санкции Михаилом Фридманом и Петром Авеном.
- Условия сделки в стартапе не раскрывают. По словам знакомого с ней источника агентства, долю FIBR выставили на продажу после начала «военной операции» по цене не менее 30 млн фунтов стерлингов (около $36,3 млн).
- Пантелеев отметил в разговоре с Bloomberg, что сделка «открывает для Anna Money новые возможности с точки зрения будущего компании». Компания рассматривает планы по привлечению инвестиций.
- Anna Money создали в 2017 году сооснователи «Точки» Борис Дьяконов и Эдуард Пантелеев, бывший директор по продукту сервисов «Альфа-банка» Вячеслав Акулов, а также бывшие топ-менеджеры Octoberry и Magneta.ai Никита Филиппов и Андрей Пачай.
- В 2020 году Anna Money сообщала, что материнский холдинг «Альфа-банка», ABHH Group, получит контроль в финтех-сервисе. В апреле 2022-го компания сообщила, что Фридман и Авен косвенно владеют 34% в стартапе через ABH Holdings и FIBR Technologies.
765 просмотров
возможно тоже за $1
За 3 года так и не выстрелил
Какой-то тихий "единорог". Не оправдал надежд?