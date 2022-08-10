Новости и тексты на фоне 168 дня «спецоперации»: грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов Boeing Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 9 августа: доллар — 60,38 рубля, евро — 61,55 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,85 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,41 рубля, евро — по 67,73 рубля.
Стало хуже
Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила запрет на использование воздушного пространства России для своих рейсов до 25 марта 2023 года.
Крупнейшая российская авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов в своих дочерних авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран», летавших на самолетах Boeing.
Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из разработанного ведомством законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости». Сейчас они не могут получать льготы из-за соблюдения режима секретности.
Стало лучше
ЦБ до конца 2022 года создаст национальную систему индикаторов на финансовом и товарном рынках. До последнего времени рынок в основном полагался на зарубежные данные, но, например, Refinitiv перестал предоставлять свои продукты и услуги для клиентов в Росии, терминалы для россиян отключил Bloomberg. Биржи поддерживают инициативу регулятора и готовы принимать в ней участие.
На разработку маркетплейса для промышленного софта, который создает Минпромторг, власти планируют потратить 2,67 млрд рублей до 2024 года. Платформа должна помочь российским предприятиям заместить решения зарубежных разработчиков, ушедших с рынка из-за санкций.
Почему так
С 10 августа в Евросоюзе начал действовать запрет на импорт угля из России. Куда российские компании перенаправили поставки, какие проблемы возникли при переориентации импорта и чем ЕС заменяет российский уголь — рассказывает РБК.
Россия, не являясь лидером в технологии искусственного интеллекта, продолжает зависеть от зарубежных разработок, так что в условиях санкций вопрос импортозамещения в этой области «стоит весьма остро», пишет «Ъ». В качестве решения проблемы эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) и Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ предлагают создать российскую платформу с open source-продуктами, а также публичный реестр технологий разработок в области ИИ. Наполнить отечественное «хранилище» хотят продуктами и софтом из публичных иностранных репозиториев.
Новости предыдущего дня, 9 августа — здесь.
Зачем вам пилоты - если самолетов нет
200 высоко классных спецов ушли с пляжу разом, уххх очередной путлеркий прорыв. Надеюсь все быстро найдут работу в зарубежных авиакомпаниях.
только в китае - остальным не нужны
Ну это ты ошибаешься, пилот - это высококлассный специалист, а если ещё с опытом, то оторвут с руками везде.
Доброе утро и хорошего дня!
И вам)
"маркетплейса для промышленного софта, который создает Минпромторг, власти планируют потратить 2,67 млрд рублей"
Маркетплейс для софта за 2,67 млрд.) Красиво пилят
Вукомерс+вп за 30к в православных рублях сделаю брат и эквайринг сбера на сдачу прикручу, где тендер оформлять 😁
ЦБ до конца 2022 года создаст национальную систему индикаторов на финансовом и товарном рынках.
эм. А индикаторы будут так же достоверны как и "17 000 это средний класс"? или как? Или что у нас 80% православных при реальных 4% (в лучшем случае)
Столько людей теряют работу с каждым днём…
Почти 3млрд для разработки маркеплейса, вы там неадекватные что ли?
Купите готовый маркеплейс за ~100к, нанять разработчиков ~500к и все.
Заебали уже если честно
Т.е. купить маркетплейс (бизнес целиком) по цене джуна и домазать 2 сеньоров на месяц)))
Где информация о взрывах в Крыму?
А что за проблема с ИИ в России? Какой завод встал, что именно случилось?