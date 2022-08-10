{"id":13571,"url":"\/distributions\/13571\/click?bit=1&hash=d83cff4565300d1a2d0608fa73dd700b196f4b77356ac6255703ca3cdf2503d0","title":"\u041a\u043e\u043b\u043b\u0430\u0431\u044b, \u0440\u0435\u044e\u0437\u044b, \u043a\u043e\u043b\u043b\u0430\u0436\u0438... \u0414\u043b\u044f \u0447\u0435\u0433\u043e \u0432\u0441\u0451 \u044d\u0442\u043e?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"bf0e0fe0-842c-5899-bb40-4efc00426ccf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Смутный американец

Новости и тексты на фоне 168 дня «спецоперации»: грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов Boeing Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1004 просмотров

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 9 августа: доллар — 60,38 рубля, евро — 61,55 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:56 мск — 60,14 рубля, евро — 61,53 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,85 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,41 рубля, евро — по 67,73 рубля.

Стало хуже

Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила запрет на использование воздушного пространства России для своих рейсов до 25 марта 2023 года.

Крупнейшая российская авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов в своих дочерних авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран», летавших на самолетах Boeing.

Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из разработанного ведомством законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости». Сейчас они не могут получать льготы из-за соблюдения режима секретности.

Купить рекламу Отключить

Стало лучше

ЦБ до конца 2022 года создаст национальную систему индикаторов на финансовом и товарном рынках. До последнего времени рынок в основном полагался на зарубежные данные, но, например, Refinitiv перестал предоставлять свои продукты и услуги для клиентов в Росии, терминалы для россиян отключил Bloomberg. Биржи поддерживают инициативу регулятора и готовы принимать в ней участие.

На разработку маркетплейса для промышленного софта, который создает Минпромторг, власти планируют потратить 2,67 млрд рублей до 2024 года. Платформа должна помочь российским предприятиям заместить решения зарубежных разработчиков, ушедших с рынка из-за санкций.

Почему так

С 10 августа в Евросоюзе начал действовать запрет на импорт угля из России. Куда российские компании перенаправили поставки, какие проблемы возникли при переориентации импорта и чем ЕС заменяет российский уголь — рассказывает РБК.

Россия, не являясь лидером в технологии искусственного интеллекта, продолжает зависеть от зарубежных разработок, так что в условиях санкций вопрос импортозамещения в этой области «стоит весьма остро», пишет «Ъ». В качестве решения проблемы эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) и Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ предлагают создать российскую платформу с open source-продуктами, а также публичный реестр технологий разработок в области ИИ. Наполнить отечественное «хранилище» хотят продуктами и софтом из публичных иностранных репозиториев.

Новости предыдущего дня, 9 августа — здесь.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Oleksiy Rubin

Зачем вам пилоты - если самолетов нет

Ответить
Развернуть ветку
Riddick

200 высоко классных спецов ушли с пляжу разом, уххх очередной путлеркий прорыв. Надеюсь все быстро найдут работу в зарубежных авиакомпаниях.

Ответить
Развернуть ветку
Oleksiy Rubin

только в китае - остальным не нужны

Ответить
Развернуть ветку
Levithan

Ну это ты ошибаешься, пилот - это высококлассный специалист, а если ещё с опытом, то оторвут с руками везде.

Ответить
Развернуть ветку
Atara Inc

Доброе утро и хорошего дня!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кудин

И вам)

Ответить
Развернуть ветку
Херовый русский
Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

"маркетплейса для промышленного софта, который создает Минпромторг, власти планируют потратить 2,67 млрд рублей"

Маркетплейс для софта за 2,67 млрд.) Красиво пилят

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Парамонов

Вукомерс+вп за 30к в православных рублях сделаю брат и эквайринг сбера на сдачу прикручу, где тендер оформлять 😁

Ответить
Развернуть ветку
Александр Иванов

ЦБ до конца 2022 года создаст национальную систему индикаторов на финансовом и товарном рынках.

эм. А индикаторы будут так же достоверны как и "17 000 это средний класс"? или как? Или что у нас 80% православных при реальных 4% (в лучшем случае)

Ответить
Развернуть ветку
Никита Мардюков

Столько людей теряют работу с каждым днём…

Ответить
Развернуть ветку
Alchakov Developer

Почти 3млрд для разработки маркеплейса, вы там неадекватные что ли?
Купите готовый маркеплейс за ~100к, нанять разработчиков ~500к и все.
Заебали уже если честно

Ответить
Развернуть ветку
Летние Каникулы

Т.е. купить маркетплейс (бизнес целиком) по цене джуна и домазать 2 сеньоров на месяц)))

Ответить
Развернуть ветку
Анастасия Раджабаева

Где информация о взрывах в Крыму?

Ответить
Развернуть ветку
Балкон.Ру
Россия, не являясь лидером в технологии искусственного интеллекта, продолжает зависеть от зарубежных разработок, так что в условиях санкций вопрос импортозамещения в этой области «стоит весьма остро», пишет «Ъ». В качестве решения проблемы…

А что за проблема с ИИ в России? Какой завод встал, что именно случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null