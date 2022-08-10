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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 9 августа: доллар — 60,38 рубля, евро — 61,55 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:56 мск — 60,14 рубля, евро — 61,53 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,85 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,41 рубля, евро — по 67,73 рубля.

Стало хуже

Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила запрет на использование воздушного пространства России для своих рейсов до 25 марта 2023 года.

Крупнейшая российская авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов в своих дочерних авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран», летавших на самолетах Boeing.

Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из разработанного ведомством законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости». Сейчас они не могут получать льготы из-за соблюдения режима секретности.

Стало лучше

ЦБ до конца 2022 года создаст национальную систему индикаторов на финансовом и товарном рынках. До последнего времени рынок в основном полагался на зарубежные данные, но, например, Refinitiv перестал предоставлять свои продукты и услуги для клиентов в Росии, терминалы для россиян отключил Bloomberg. Биржи поддерживают инициативу регулятора и готовы принимать в ней участие.

На разработку маркетплейса для промышленного софта, который создает Минпромторг, власти планируют потратить 2,67 млрд рублей до 2024 года. Платформа должна помочь российским предприятиям заместить решения зарубежных разработчиков, ушедших с рынка из-за санкций.

Почему так

С 10 августа в Евросоюзе начал действовать запрет на импорт угля из России. Куда российские компании перенаправили поставки, какие проблемы возникли при переориентации импорта и чем ЕС заменяет российский уголь — рассказывает РБК.

Россия, не являясь лидером в технологии искусственного интеллекта, продолжает зависеть от зарубежных разработок, так что в условиях санкций вопрос импортозамещения в этой области «стоит весьма остро», пишет «Ъ». В качестве решения проблемы эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) и Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ предлагают создать российскую платформу с open source-продуктами, а также публичный реестр технологий разработок в области ИИ. Наполнить отечественное «хранилище» хотят продуктами и софтом из публичных иностранных репозиториев.

Новости предыдущего дня, 9 августа — здесь.