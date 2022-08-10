Финансы
Смутный американец

Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд — чтобы избежать «экстренной продажи», если его заставят купить Twitter Статьи редакции

Если сделка не состоится — он выкупит акции Tesla обратно.

  • C 5 августа по 9 августа Илон Маск продал около 7,9 млн акций Tesla на сумму в $6,9 млрд, пишет TechCrunch со ссылкой на документы. На премаркете стоимость акций упала на 2,44%.
  • Последний раз предприниматель продавал бумаги в апреле — 9,6 млн акций на $8,5 млрд. Деньги нужны были для покупки Twitter, от которой Маск отказался.
  • В Twitter Маск объяснил, что хочет предотвратить экстренную продажу акций Tesla, если его вынудят завершить покупку соцсети. Если нет — он выкупит акции обратно.
  • 9 ноября 2021 года Илон Маск запустил в Twitter опрос, продавать ли ему 10% своих акций Tesla, потому что кроме них у него не было других денежных активов, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за. За день котировки компании упали на 12%.
  • 20 декабря Маск написал в Twitter, что в 2021 году заплатит больше $11 млрд налогов, а 22 декабря заявил, что продал «достаточно» акций для их уплаты.

#новость #tesla #twitter #илонмаск

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19 комментариев
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 Артем Порубаев

На фоне этого акции тесла падают, он не покупает Твиттер ибо суд на его стороне будет и он покупает ещё больше акций тесла и тем самым они взлетают в цене, потом, после чистки Твиттера от ботов, он его купит за меньшие деньги, чем предлагалось. Многоходовочка в деле.

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Yan Petrov

Он его и не собирался покупать, это просто предлог продать акций на 14 млрд и не обвалить TSLA, а тот один лярд который он заплатит твиттеру за расторжение договора он вычтет из налогов. Можешь скринить.

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alexstellar

зачем?

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Золотой крюк

будет очень забавно, если люди стоят разные теории, пытаются предсказать исход этого дела, а в итоге все будет максимально просто и скучно

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Алексей Морозов

откуда вы знаете что суд будет на его стороне ?)

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shamil aliyev

Где-то радостно улыбнулся один бывший Роскосмосец)

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Someone Young

нацик*

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Noblesse. tv
На премаркете стоимость акций упала на 2,44%.
Если сделка не состоится — он выкупит акции Tesla обратно.

Выкупит на ~3-4% дешевле, потом опубликуют новость, что выкупил и они на ~5% подорожают- итого прибыль ~8-10%, PROFIT!!!

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Ирина Голунова

Крутится вертится, а нехуй было на твиттер глаз класть

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ЯжПрограммист

Он скорее другой орган на твиттер поклал... а может даже положил

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Вадим Д.

Хочет предотвратить эксренную продажу акции, поэтому продал нехилую пачку этих акций? О_о

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Артем Порубаев

Если бы суд обязал купить Твиттер, то считай Маск проиграл дело и купил неликвид (после его высказываний) и акции тесла падают. Он бы потерял больше.

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ЯжПрограммист

ой ой ой, какое совпадение! https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11095775/Tesla-self-driving-mode-appears-run-child-sized-mannequin-test-conditions.html https://youtu.be/nHIgawTRCv8

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Айрат Галиуллин

Бедняга 🤣

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Ware Wow
20 декабря Маск написал в Twitter, что в 2021 году заплатит больше $11 млрд налогов

А откуда они у него образовались, причем на такую сумму?

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Вадим Д.

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"Чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-то ненужное" (с) кто-то из великих)

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Модный Слава

just as planned

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Необычный Слава

Маск такой: если его заставят Твиттер купить — он купит, и к херам тут же закроет.

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