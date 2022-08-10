Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд — чтобы избежать «экстренной продажи», если его заставят купить Twitter Статьи редакции
Если сделка не состоится — он выкупит акции Tesla обратно.
- C 5 августа по 9 августа Илон Маск продал около 7,9 млн акций Tesla на сумму в $6,9 млрд, пишет TechCrunch со ссылкой на документы. На премаркете стоимость акций упала на 2,44%.
- Последний раз предприниматель продавал бумаги в апреле — 9,6 млн акций на $8,5 млрд. Деньги нужны были для покупки Twitter, от которой Маск отказался.
- В Twitter Маск объяснил, что хочет предотвратить экстренную продажу акций Tesla, если его вынудят завершить покупку соцсети. Если нет — он выкупит акции обратно.
- 9 ноября 2021 года Илон Маск запустил в Twitter опрос, продавать ли ему 10% своих акций Tesla, потому что кроме них у него не было других денежных активов, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за. За день котировки компании упали на 12%.
- 20 декабря Маск написал в Twitter, что в 2021 году заплатит больше $11 млрд налогов, а 22 декабря заявил, что продал «достаточно» акций для их уплаты.
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На фоне этого акции тесла падают, он не покупает Твиттер ибо суд на его стороне будет и он покупает ещё больше акций тесла и тем самым они взлетают в цене, потом, после чистки Твиттера от ботов, он его купит за меньшие деньги, чем предлагалось. Многоходовочка в деле.
Он его и не собирался покупать, это просто предлог продать акций на 14 млрд и не обвалить TSLA, а тот один лярд который он заплатит твиттеру за расторжение договора он вычтет из налогов. Можешь скринить.
зачем?
будет очень забавно, если люди стоят разные теории, пытаются предсказать исход этого дела, а в итоге все будет максимально просто и скучно
откуда вы знаете что суд будет на его стороне ?)
Где-то радостно улыбнулся один бывший Роскосмосец)
нацик*
Если сделка не состоится — он выкупит акции Tesla обратно.
Выкупит на ~3-4% дешевле, потом опубликуют новость, что выкупил и они на ~5% подорожают- итого прибыль ~8-10%, PROFIT!!!
Крутится вертится, а нехуй было на твиттер глаз класть
Он скорее другой орган на твиттер поклал... а может даже положил
Хочет предотвратить эксренную продажу акции, поэтому продал нехилую пачку этих акций? О_о
Если бы суд обязал купить Твиттер, то считай Маск проиграл дело и купил неликвид (после его высказываний) и акции тесла падают. Он бы потерял больше.
ой ой ой, какое совпадение! https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11095775/Tesla-self-driving-mode-appears-run-child-sized-mannequin-test-conditions.html https://youtu.be/nHIgawTRCv8
Бедняга 🤣
А откуда они у него образовались, причем на такую сумму?
Подарок (-:
"Чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-то ненужное" (с) кто-то из великих)
just as planned
Маск такой: если его заставят Твиттер купить — он купит, и к херам тут же закроет.