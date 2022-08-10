Финансы
Смутный американец

«Финам» с 15 августа введёт комиссию за хранение валюты на брокерском счету Статьи редакции

Если на счету меньше 1000 у.е. — комиссии не будет.

  • Брокер вводит комиссию за хранение долларов, евро и фунтов стерлингов. Её будут взимать ежедневно и в рублях, размер будет зависеть от суммы на счету на конец дня.
  • При сумме на счете от 1 тысячи до 100 тысяч у.е. комиссия составит 5% годовых, больше 100 тысяч у.е. — 3% годовых.
  • Это вынужденная мера, «связанная с возросшими расходами на хранение валюты и проведение операций с ней в кредитных организациях», заявили в «Финаме». На момент написания заметки в компании не уточнили vc.ru, скольких клиентов брокера затронет введение комиссии за хранение валюты на брокерском счету.
  • С 10 августа клиенты брокера могут вывести иностранную валюту с брокерского счета через поручение в личном кабинете. С этой же даты «Финам» почти втрое увеличил комиссию за вывод долларов и евро с брокерского счета — она составляет 0,2% и 0,3% от суммы перевода в зависимости от валюты.

#новость #финам

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12 комментариев
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 Балкон.Ру

Тиньков совсем скатился.

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Михаил Панков

Тиньков, как оказалось, продолжает бежать впереди паровоза. Это касается как хороших трендов, так и плохих.

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Балкон.Ру

Они кстати тут снизили комиссию, будет 6%

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Fedor Ko

Браво! Первая мысль при чтении поста "Вот если бы такое сделал Тинькофф..."

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Вадим Д.

Ну вот и финам подтянулся, а то все в их «клубе» уже заждались.

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Skyray
Её будут взимать ежедневно и в рублях

Звучит воодушевляюще.

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Умит Искендеров

А долго с финама идут выводы ?) и есть ли комиссия и лимиты ?

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Я никто и звать меня никак

у.е. ?
Сознательная манипуляция же

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Боря Борисевич

Кто нибудь подскажите, какие расходы они несут за хранение денег на счёте?

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Пришелец 2

Расходы по расходованию денег с вашего счета.

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Я никто и звать меня никак

Полупроводники ж подорожали.
Байтики дороже теперь хранить :)

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Боря Борисевич

Компьютер с моими деньгами можно обесточить на время :)))

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