Финансы
Смутный американец

Meta* впервые разместила облигации и привлекла $10 млрд Статьи редакции

Деньги нужны компании в том числе для развития метавселенной.

  • Это первый в истории Meta* выпуск облигаций, пишет Reuters. Согласно документам, поданным в SEC, бумаги разместили с 4 по 9 августа.
  • Из них на $2,75 млрд — под 3,5%, срок погашения в 2027 году, ещё на $2,75 млрд — под 4,45%, срок погашения в 2052 году. На $3 млрд — под 3,85% и до 2032 года, на $1,5 млрд — под 4,65% и до 2062 года.
  • Средства нужны компании для выкупа акций, инвестиций в другие компании и их покупку. Также они помогут Meta* финансировать свои дорогие инициативы — например, строительство метавселенной, отмечает издание.
  • В феврале 2022 года Meta* впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook*, а в июле — о первом падении квартальной выручки.

*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.

#новость #meta

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11 комментариев
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 J P Morgan Chase

До 2062 года * понятно.

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Духовный франт

Это наши уже успели скинуть хаты в Турции и прикупить мету

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морда наглая

Наших в метавселенной много? Каково настроение?
Каково их политическое кредо?

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Марат Яз

Всегда!

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Духовный франт

Надеюсь 144-145 млн примерно
Настроение не садиться больше на асфальт, а дойти до Кремля
Парламентская республика, президента больше не существует

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Марат Яз

Метавселенная жрет реальные бабки.

До сих пор не понял в чем цимус метавселенной.

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Свежерег Июньский

в том и цимус

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Духовный франт

Думаю это примерно как интернет в 80х….тоже хрен поймёшь. Но как к этому подходит Цукерберг, по-моему, слишком «ухабисто» и не «секси». Как-будто заставляет весь мир переключиться

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ЯжПрограммист

NEXT BIG THING... а может и не NEXT и не BIG...

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Псков Бурито
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морда наглая

Так вот куда Илон Деньги собирал! По виртуальным квартирам он ещё наверное не шлялся

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