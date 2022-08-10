Meta* впервые разместила облигации и привлекла $10 млрд Статьи редакции
Деньги нужны компании в том числе для развития метавселенной.
- Это первый в истории Meta* выпуск облигаций, пишет Reuters. Согласно документам, поданным в SEC, бумаги разместили с 4 по 9 августа.
- Из них на $2,75 млрд — под 3,5%, срок погашения в 2027 году, ещё на $2,75 млрд — под 4,45%, срок погашения в 2052 году. На $3 млрд — под 3,85% и до 2032 года, на $1,5 млрд — под 4,65% и до 2062 года.
- Средства нужны компании для выкупа акций, инвестиций в другие компании и их покупку. Также они помогут Meta* финансировать свои дорогие инициативы — например, строительство метавселенной, отмечает издание.
- В феврале 2022 года Meta* впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook*, а в июле — о первом падении квартальной выручки.
*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.
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До 2062 года * понятно.
Это наши уже успели скинуть хаты в Турции и прикупить мету
Наших в метавселенной много? Каково настроение?
Каково их политическое кредо?
Всегда!
Надеюсь 144-145 млн примерно
Настроение не садиться больше на асфальт, а дойти до Кремля
Парламентская республика, президента больше не существует
Метавселенная жрет реальные бабки.
До сих пор не понял в чем цимус метавселенной.
в том и цимус
Думаю это примерно как интернет в 80х….тоже хрен поймёшь. Но как к этому подходит Цукерберг, по-моему, слишком «ухабисто» и не «секси». Как-будто заставляет весь мир переключиться
NEXT BIG THING... а может и не NEXT и не BIG...
Так вот куда Илон Деньги собирал! По виртуальным квартирам он ещё наверное не шлялся