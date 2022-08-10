Эксперты предложили ЦБ блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей — он посчитал, что лучше дать время на отмену перевода Статьи редакции
Банк весной предложил возвращать украденные мошенниками деньги в течение 30 дней.
- Идею замораживать переводы свыше 10 тысяч рублей обсуждали на экспертном совете по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ, пишут «Известия». Инициатива должна помочь бороться с мошенниками.
- Одно из предложений — ввести промежуточные счета, на которых будут замораживаться переводы. Для их разморозки нужно пройти дополнительную идентификацию или ввести фиксированный PIN-код.
- В ЦБ рассказали vc.ru, что рассмотрели предложения экспертов по борьбе с мошенничеством. Но регулятор уже установил требования к идентификации — в том числе с помощью PIN-кодов и SMS-паролей. К тому же, даже несмотря на это, клиенты всё равно подтверждают операции и переводят деньги злоумышленникам.
- Сейчас ЦБ рассматривает только вариант возврата денег клиентам, которые поняли, что перевели их мошенникам. Регулятор уже подготовил законопроект, который предлагает ввести «период охлаждения» в два дня — за это время можно будет отменить перевод.
- В апреле 2022 года ЦБ предложил возвращать клиентам украденные мошенниками деньги в течение 30 дней. В Ассоциации банков России пояснили, что регулятор хотел установить срок возврата в 2-3 дня, но банки выступили против: за это время невозможно проверить, действительно ли клиента обманули или он сам пытается обмануть банк.
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Какие-то полумеры... Ясно же что надо отменять переводы.
Нужно просто избавить людей от денежного бремени. Нет денег - нет переводов мошенникам.
Теперь мошенники будут сами у себя воровать)
какие фаши предложения?
Предлагаю переводить все деньги на спецсчет ЦБ, чтобы они уже сами разбирались, что с ними делать. Им виднее, я считаю.
🤣🤣🤣
Идея хорошая, но реализация будет не очень
Лучшее что вы можете сделать: просто перестать что либо делать.
Уже пол года шизофрения со всех щелей.
Все уедут отсюда, все кто смогут.
Зачем дальше-то дрочить, не понимаю...
Что бы остались самые Zaдроченые.
откуда такая любовь говорить сразу за всех, кто может? у тебя даже в профиле написано - "агрессивный школьник". мамка погулять-то отпустила? уехать он собрался, мамкин революционер. иди посуду за собой сначала вымой.
Ну и эксперты
Диванные
О, да это ж те самые спецсчета из скриптов мошенников
Эскроу для бедных это называется 😀
Перевожу я такой 20 тыщ очередного платежа за кредит и фигак-с перевод заблокирован.
Дальше без мата не придумал, поэтому не буду писать )
Тут про физиков в первую очередь
А не переводы юрлицам
Мне интересно, как они будут выяснять, кто мошенник. Судя по всему, ЦБ просто хочет возвращать деньги всем;) на Авито теперь ничего не стоит продавать, а то какой-нибудь хмырь тупо заберёт свои же деньги обратно;)
Я все же придерживаюсь тактики, что спасение утопающих - дело самих утопающих, у меня не возникло сложности объяснить бабуле, что это мошенники и что никуда не стоит переводить свои деньги.
Да переводить деньги напрямую вообще дело неблагодарное с момента вступления в силу закона о финансировании терроризма)
Давно надо привыкнуть все делать так, чтобы в кабинете прокурора потом можно было что-то показать)
Как выяснять кто мошенник! Я вас умоляю! Главное что бы человек был! Статья найдется)
Мошенники с другой стороны теперь будут. Забрали товар и вернули платеж. Боюсь, мошенничества станет ещё больше
Расписки/квитанции о вручении)
А это поможет? У сбера ведь давно платежи свыше 30к (или больше?) блокируются, пока не позвонит робот и не расскажет про мошенников. Но это не останавливает.
Это подтверждение сверх дневного лимита если вроде
А полиция начто? Так сложно отследить платеж внутри банковской системы и нагнуть организаторов схемы?
Ну это же жопу со стула надо поднимать.
Лучше запретить.
Организаторы могут быть в чужой юрисдикции, с которой нет договоров о выдаче преступников.
Как обычно борьба не с причиной, а со следствием. Работать над грамотностью населения, информировать о новых способах мошенничества, включить здоровую пропаганду финграмотности по федеральным СМИ вместо восхваления Царя и успехов "спецоперации", заглушить к чертовой матери сотовую связь на исправительными учреждениями, усилить контроль над блокировками номеров мошенников на уровне операторов, сделать базу "жалоб" на номера разводил, в конце концов ужесточить наказание за мошенничество по ст.159 и иным чтобы даже близко не хотелось этим заниматься... Это всё так сложно?
Комплексный подход, м?
Нет, будем делать какие-то костыли, которые помешают бабушкам переводить деньги внукам на аренду жилья и т.д.
Очередная видимость деятельности и имитация заботы.
С грамотностью населения надо работать с младшей школы. Пытаться достучаться до тетки бальзаковского возраста с богатым внутренним миром или жрущего пиво под футбол пузана бесполезно точно также, как пытаться заставить окончить мехмат МГУ Ивана из села, который 3 класса школы еле осилил. Даже лучшие преподаватели будут бессильны.
Вы что же это, на устои посягаете? Скрепы, значит, расшатываете?
Удобно, покупает кто-то, какое-то говно на авито, переводит бабки, а потом обратно их
Может пора уже лохов оставить в покое?
все для народа
Встречи, обсуждения, эксперты, а всего лишь надо было давным давно дать возможность иметь второй фактор не в виде SMS, а через приложение токена/физический ключ)
Таки юбикей тоже уязвим к социнженерии и не со всем работает (с айпадом, например)
Это что за, итить, «иксперты» такие? Может, тогда уж разблокировку по личному письменному заявлению в сберкассе? Что за полумеры? (-:
в том отделении, где открывали счет
Появятся мошенники, которые будут покупать, а потом отменять перевод 🤷♂️ Людям делать нехер, лучше просвещать как мир устроен, а не баррикады городить.
удоли!
Не можешь победить - возглавь!
ОКВЭД 100.0 Деятельностью в области мошенничества.
ОКВЭД 100.01 Мошенничество через телекоммуникационные системы.
ОКВЭД 100.02 Консультация, разработка и сопровождение мошеннических схем.
Это те самые "промежуточные счета", на которые требует перевести деньги через банкомат "служба безопасности сбербанка"?
Почему мне кажется, что мошенниками стоит заняться МВД? Ах да, там серьезные преступления в приоритете, например очередной твит или пост ВКонтакте. Ну да, некогда.
Вы тут шутите, а они возьмут все эти идеи на заметку...
Так, чем плох период "охлаждения"?
Единственное что я вижу - получатель получит деньги t+2 и все.
Из личного опыта - был один раз в роли человека звонившего и говорившего что "не вешайте трубку случайно перевел деньги".
Реально ошибся в цифре, а курьер нихера не понимал и сказал что номер верный.
В результате деньги вернул, но убедить человека на том конце трубки в пятницу вечером перевести мне обратно 8к было довольно сложно. В результате 3 дня, море звонков в банки от ПОЛУЧАТЕЛЯ для проверок и заявок чтобы вернуть деньги.
Благо человек адекватный попался.
Плох тем, что тебе нужны деньги сейчас, а они придут t+2, и все это t+2 время они будут крутиться на каких-то левых счетах, хз какие с них микрокредиты будут выдавать, и дойдут ли деньги с этих счетов до конечного адресата вообще.
Проблему надо решать не изоляцией переводов, а блеать повышением качества работы MВД. На каждом втором столбе висят объявления от мошенников, а силовики заняты разгоном демонстраций и другой херней типа "вот убьют вас - мы обязательно выедем, составим протокол, а пока вы живы - у нас свободных нарядов нет".
Переведут тебе типа нечаянно деньги, скажут, верни, а то заяву напишем или что то в этом духе, ты вернёшь, а потом они ещё и перевод отменят … бинго!
если так сделают, то до тебя ничто не дойдет в случае отмены
Всё о народе заботятся(
Теперь любой алиментщик на все вопросы сможет смело ответить : " Звоните в Центробанк РФ. " И предпочтёт работать без записи в трудовой ( хоть бумажной, хоть в электронной) книге. А ещё " серые " зарплаты станут недосягаемы и " чёрная " бухгалтерия расцветёт во всей красе.
кароч, такими темпами нам скоро всю банковскую систему развалят
или за каждым мелким платежом придется бегать по инстанциям и доказывать что ты не верблюд, с соответствующими откатами каждой инстанции
Новый тип мошенничества. Отправили товар через Авито 100% предоплата и деньги потеряли и товар. Элементарная схема пришедшая на ум. Как всегда всем насрут.
Ну вместо перевода на 10 000 сделают два по пять. Дел то на пару лишних минут мошенникам.
Возвращать деньги клиентам тоже не выход, тут аферистам вообще рай будет.