Финансы
Смутный американец

Эксперты предложили ЦБ блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей — он посчитал, что лучше дать время на отмену перевода Статьи редакции

Банк весной предложил возвращать украденные мошенниками деньги в течение 30 дней.

  • Идею замораживать переводы свыше 10 тысяч рублей обсуждали на экспертном совете по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ, пишут «Известия». Инициатива должна помочь бороться с мошенниками.
  • Одно из предложений — ввести промежуточные счета, на которых будут замораживаться переводы. Для их разморозки нужно пройти дополнительную идентификацию или ввести фиксированный PIN-код.
  • В ЦБ рассказали vc.ru, что рассмотрели предложения экспертов по борьбе с мошенничеством. Но регулятор уже установил требования к идентификации — в том числе с помощью PIN-кодов и SMS-паролей. К тому же, даже несмотря на это, клиенты всё равно подтверждают операции и переводят деньги злоумышленникам.
  • Сейчас ЦБ рассматривает только вариант возврата денег клиентам, которые поняли, что перевели их мошенникам. Регулятор уже подготовил законопроект, который предлагает ввести «период охлаждения» в два дня — за это время можно будет отменить перевод.
  • В апреле 2022 года ЦБ предложил возвращать клиентам украденные мошенниками деньги в течение 30 дней. В Ассоциации банков России пояснили, что регулятор хотел установить срок возврата в 2-3 дня, но банки выступили против: за это время невозможно проверить, действительно ли клиента обманули или он сам пытается обмануть банк.

#новость #цб #мошенники

4591 просмотров
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71 комментарий
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 Марат Яз

Какие-то полумеры... Ясно же что надо отменять переводы.

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ЯжПрограммист

Нужно просто избавить людей от денежного бремени. Нет денег - нет переводов мошенникам.

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5 комментариев
Боря Борисевич

Теперь мошенники будут сами у себя воровать)

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Илья Стекломоев

какие фаши предложения?

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1 комментарий
Алексей Швед

Предлагаю переводить все деньги на спецсчет ЦБ, чтобы они уже сами разбирались, что с ними делать. Им виднее, я считаю.

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Айрат Галиуллин

🤣🤣🤣

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Viktor C.

Идея хорошая, но реализация будет не очень

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Skyray

Лучшее что вы можете сделать: просто перестать что либо делать.

Уже пол года шизофрения со всех щелей.
Все уедут отсюда, все кто смогут.
Зачем дальше-то дрочить, не понимаю...

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Иван Петрович

Что бы остались самые Zaдроченые.

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Егор Т.

откуда такая любовь говорить сразу за всех, кто может? у тебя даже в профиле написано - "агрессивный школьник". мамка погулять-то отпустила? уехать он собрался, мамкин революционер. иди посуду за собой сначала вымой.

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2 комментария
Ол Сен

Ну и эксперты

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Denis Uvarov

Диванные

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Andre Macareno

О, да это ж те самые спецсчета из скриптов мошенников

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Айрат Галиуллин

Эскроу для бедных это называется 😀

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Klaus Gut

Перевожу я такой 20 тыщ очередного платежа за кредит и фигак-с перевод заблокирован.
Дальше без мата не придумал, поэтому не буду писать )

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Себастиан Перейра

Тут про физиков в первую очередь
А не переводы юрлицам

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2 комментария
Александра Романова

Мне интересно, как они будут выяснять, кто мошенник. Судя по всему, ЦБ просто хочет возвращать деньги всем;) на Авито теперь ничего не стоит продавать, а то какой-нибудь хмырь тупо заберёт свои же деньги обратно;)
Я все же придерживаюсь тактики, что спасение утопающих - дело самих утопающих, у меня не возникло сложности объяснить бабуле, что это мошенники и что никуда не стоит переводить свои деньги.

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ru.lucky

Да переводить деньги напрямую вообще дело неблагодарное с момента вступления в силу закона о финансировании терроризма)
Давно надо привыкнуть все делать так, чтобы в кабинете прокурора потом можно было что-то показать)

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1 комментарий
морда наглая

Как выяснять кто мошенник! Я вас умоляю! Главное что бы человек был! Статья найдется)

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quaitiz

Мошенники с другой стороны теперь будут. Забрали товар и вернули платеж. Боюсь, мошенничества станет ещё больше

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ru.lucky

Расписки/квитанции о вручении)

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Nicolas Flammel

А это поможет? У сбера ведь давно платежи свыше 30к (или больше?) блокируются, пока не позвонит робот и не расскажет про мошенников. Но это не останавливает.

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морда наглая

Это подтверждение сверх дневного лимита если вроде

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Zloy Marketolog

А полиция начто? Так сложно отследить платеж внутри банковской системы и нагнуть организаторов схемы?

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Юрий Власов

Ну это же жопу со стула надо поднимать.
Лучше запретить.

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Забор крови

Организаторы могут быть в чужой юрисдикции, с которой нет договоров о выдаче преступников.

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Оригинальный меч

Как обычно борьба не с причиной, а со следствием. Работать над грамотностью населения, информировать о новых способах мошенничества, включить здоровую пропаганду финграмотности по федеральным СМИ вместо восхваления Царя и успехов "спецоперации", заглушить к чертовой матери сотовую связь на исправительными учреждениями, усилить контроль над блокировками номеров мошенников на уровне операторов, сделать базу "жалоб" на номера разводил, в конце концов ужесточить наказание за мошенничество по ст.159 и иным чтобы даже близко не хотелось этим заниматься... Это всё так сложно?
Комплексный подход, м?
Нет, будем делать какие-то костыли, которые помешают бабушкам переводить деньги внукам на аренду жилья и т.д.
Очередная видимость деятельности и имитация заботы.

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A.K.

С грамотностью населения надо работать с младшей школы. Пытаться достучаться до тетки бальзаковского возраста с богатым внутренним миром или жрущего пиво под футбол пузана бесполезно точно также, как пытаться заставить окончить мехмат МГУ Ивана из села, который 3 класса школы еле осилил. Даже лучшие преподаватели будут бессильны.

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6 комментариев
Херовый русский
заглушить к чертовой матери сотовую связь на исправительными учреждениями

Вы что же это, на устои посягаете? Скрепы, значит, расшатываете?

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MEGAtraXXXer666

Удобно, покупает кто-то, какое-то говно на авито, переводит бабки, а потом обратно их
Может пора уже лохов оставить в покое?

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Ахмед Илиргинович

все для народа

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Леонид Федотов

Встречи, обсуждения, эксперты, а всего лишь надо было давным давно дать возможность иметь второй фактор не в виде SMS, а через приложение токена/физический ключ)

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Andre Macareno

Таки юбикей тоже уязвим к социнженерии и не со всем работает (с айпадом, например)

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Вадим Д.

Это что за, итить, «иксперты» такие? Может, тогда уж разблокировку по личному письменному заявлению в сберкассе? Что за полумеры? (-:

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Алексей Швед

в том отделении, где открывали счет

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Roman

Появятся мошенники, которые будут покупать, а потом отменять перевод 🤷‍♂️ Людям делать нехер, лучше просвещать как мир устроен, а не баррикады городить.

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Sergey Luzgin
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Илья Стекломоев

удоли!

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John Doe

Не можешь победить - возглавь!

ОКВЭД 100.0 Деятельностью в области мошенничества.
ОКВЭД 100.01 Мошенничество через телекоммуникационные системы.
ОКВЭД 100.02 Консультация, разработка и сопровождение мошеннических схем.

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alice fox

Это те самые "промежуточные счета", на которые требует перевести деньги через банкомат "служба безопасности сбербанка"?

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GRK

Почему мне кажется, что мошенниками стоит заняться МВД? Ах да, там серьезные преступления в приоритете, например очередной твит или пост ВКонтакте. Ну да, некогда.

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Yy Kk

Вы тут шутите, а они возьмут все эти идеи на заметку...

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Alexey Taruntaev

Так, чем плох период "охлаждения"?
Единственное что я вижу - получатель получит деньги t+2 и все.

Из личного опыта - был один раз в роли человека звонившего и говорившего что "не вешайте трубку случайно перевел деньги".
Реально ошибся в цифре, а курьер нихера не понимал и сказал что номер верный.
В результате деньги вернул, но убедить человека на том конце трубки в пятницу вечером перевести мне обратно 8к было довольно сложно. В результате 3 дня, море звонков в банки от ПОЛУЧАТЕЛЯ для проверок и заявок чтобы вернуть деньги.
Благо человек адекватный попался.

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Херовый русский

Плох тем, что тебе нужны деньги сейчас, а они придут t+2, и все это t+2 время они будут крутиться на каких-то левых счетах, хз какие с них микрокредиты будут выдавать, и дойдут ли деньги с этих счетов до конечного адресата вообще.

Проблему надо решать не изоляцией переводов, а блеать повышением качества работы MВД. На каждом втором столбе висят объявления от мошенников, а силовики заняты разгоном демонстраций и другой херней типа "вот убьют вас - мы обязательно выедем, составим протокол, а пока вы живы - у нас свободных нарядов нет".

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2 комментария
Алекс И

Переведут тебе типа нечаянно деньги, скажут, верни, а то заяву напишем или что то в этом духе, ты вернёшь, а потом они ещё и перевод отменят … бинго!

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Alex S.
Одно из предложений — ввести промежуточные счета, на которых будут замораживаться переводы

если так сделают, то до тебя ничто не дойдет в случае отмены

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1 комментарий
onlyDropped

Всё о народе заботятся(

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Александр Либертайм

Теперь любой алиментщик на все вопросы сможет смело ответить : " Звоните в Центробанк РФ. " И предпочтёт работать без записи в трудовой ( хоть бумажной, хоть в электронной) книге. А ещё " серые " зарплаты станут недосягаемы и " чёрная " бухгалтерия расцветёт во всей красе.

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Херовый русский

кароч, такими темпами нам скоро всю банковскую систему развалят

или за каждым мелким платежом придется бегать по инстанциям и доказывать что ты не верблюд, с соответствующими откатами каждой инстанции

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Дмитрий Дмитриевич

Новый тип мошенничества. Отправили товар через Авито 100% предоплата и деньги потеряли и товар. Элементарная схема пришедшая на ум. Как всегда всем насрут.

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Петр Вавилов

Ну вместо перевода на 10 000 сделают два по пять. Дел то на пару лишних минут мошенникам.
Возвращать деньги клиентам тоже не выход, тут аферистам вообще рай будет.

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