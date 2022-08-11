Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":480088,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":480088,"gtm":null} 2407 просмотров

Фото «РИА Новости»

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 11 августа: доллар — 60,45 рубля, евро — 61,7 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 60,7 рубля, евро — 62,45 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,05 рубля, евро — по 68,29 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Стало лучше

«Тинькофф» выкупил заблокированные бумаги своего биржевого фонда «Тинькофф Вечный портфель USD» на 500 млн рублей. Это даст доступ к своим активам всем 450 тысячам его клиентам.

Все страны-участницы проекта Международной космической станции, в том числе Россия, подтвердили продолжение работы после 2024 года. О том, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года сообщал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Позже исполнительный директор организации по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что дата выхода России из проекта будет определяться техническим состоянием станции.

Компания «Крокид», управляющая магазинами детской и женской одежды Crockid, Cubby и Very Neat займёт некоторые магазины британской сети Mothercare.

Российские банки пересмотрели условия кредитов более чем на 9,5 трлн рублей с конца февраля. 88% этой суммы — долги крупного бизнеса, рассказали РБК в ЦБ.

Стало хуже

«Яндекс» планирует перенести в Израиль разработку беспилотников, выяснил «Ъ».

У ритейлеров заканчиваются запасы техники Apple и Samsung, а параллельный импорт не налажен в нужных объёмах, оценил исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов. В июле Realme обошла по числу проданных смартфонов Apple и Samsung вместе взятых, доля марки — 17%. На первом месте — Xiaomi.

Почему так

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования назвали три сценария развития экономики России под санкциями. По худшему (вероятность 13%) — Россия в максимально возможной степени «делает все сама», даже за счёт снижения технологического уровня товаров, падения их потребительских и эксплуатационных характеристик, снижения уровня жизни населения.

При самом вероятном (47%) — власти признают, что уровень нестабильности экономики и внешней политики настолько высок, что реализовать целостную политику развития невозможно. Поэтому начнут поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность, обеспечивать устойчивое финансирование бюджетных обязательств, реализовывать наиболее очевидные и ограниченные по срокам инвестиционные проекты.