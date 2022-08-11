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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 169 дня «операции»: у ритейлеров заканчиваются запасы Apple и Samsung Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «РИА Новости»

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 11 августа: доллар — 60,45 рубля, евро — 61,7 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 60,7 рубля, евро — 62,45 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,05 рубля, евро — по 68,29 рубля.

Стало лучше

«Тинькофф» выкупил заблокированные бумаги своего биржевого фонда «Тинькофф Вечный портфель USD» на 500 млн рублей. Это даст доступ к своим активам всем 450 тысячам его клиентам.

Все страны-участницы проекта Международной космической станции, в том числе Россия, подтвердили продолжение работы после 2024 года. О том, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года сообщал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Позже исполнительный директор организации по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что дата выхода России из проекта будет определяться техническим состоянием станции.

Компания «Крокид», управляющая магазинами детской и женской одежды Crockid, Cubby и Very Neat займёт некоторые магазины британской сети Mothercare.

Российские банки пересмотрели условия кредитов более чем на 9,5 трлн рублей с конца февраля. 88% этой суммы — долги крупного бизнеса, рассказали РБК в ЦБ.

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Стало хуже

«Яндекс» планирует перенести в Израиль разработку беспилотников, выяснил «Ъ».

У ритейлеров заканчиваются запасы техники Apple и Samsung, а параллельный импорт не налажен в нужных объёмах, оценил исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов. В июле Realme обошла по числу проданных смартфонов Apple и Samsung вместе взятых, доля марки — 17%. На первом месте — Xiaomi.

Почему так

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования назвали три сценария развития экономики России под санкциями. По худшему (вероятность 13%) — Россия в максимально возможной степени «делает все сама», даже за счёт снижения технологического уровня товаров, падения их потребительских и эксплуатационных характеристик, снижения уровня жизни населения.

При самом вероятном (47%) — власти признают, что уровень нестабильности экономики и внешней политики настолько высок, что реализовать целостную политику развития невозможно. Поэтому начнут поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность, обеспечивать устойчивое финансирование бюджетных обязательств, реализовывать наиболее очевидные и ограниченные по срокам инвестиционные проекты.

Новости предыдущего дня, 10 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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28 комментариев
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 Skyray

Вы забыли про "реальный" сценарий развития, где забьётся огромный хуй, продолжатся огромные распилы, монополизируется рынок там где ещё нет монополии и т.д.

Хотя постойте...

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Центральный химик

Получше?

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Skyray

Намного, Есентуки работают

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Сергей Щукин

Они не забыли - они не написали просто..
Считайте сами - 13%+47%=60%...
Оставшиеся 40% - это описанный вами сценарий 🤷‍♂️

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Центральный химик

да просто и 13 и 47 описаны настолько страшно, что(

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Rimas

При самом вероятном (47%) — власти признают, что уровень нестабильности экономики и внешней политики настолько высок, что реализовать целостную политику развития невозможно.

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Центральный химик

Спрашивают блондинку на экзамене: Какова вероятность того, что, выйдя на улицу при скорости ветра такой-то и длине улицы такой-то, за углом Вы встретите динозавра.
Блондинка: 50%
– А как Вы рассчитали такую вероятность?
– Ну, либо встречу - либо нет!

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Ilya ZLodei
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Darth Swordman
параллельный импорт не налажен в нужных объёмах

Это только у официалов с их ценами x2 от серых завозов. Зато обещают гарантию, да.

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jonewayne

Хз, я когда покупал Google Pixel в одной онлайн компании, мне также пообещали год гарантии, дали бланк, а сотрудник пункта выдачи (не относится к компании) сказал, что компания нормально принимает товары по гарантии. При этом за неделю до этого я также покупал Pixel в другом магазине, локальном, и он оказался с браком - не заряжался. Приняли обратно без проблем, потом ещё списывался с ними, просили после ремонта отвязать учётку гугла. Стоит ли переплачивать, зная, что "официальный" сервис часто работает через жопу?

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YCbluKOBPbl

За деньги, доп деньги , гарантия )))))))

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Александр Кудин

Все эти новости и ситуация в стране так дизмаралят, а так хотелось позитива, и вообщем вчера я целый день смотрел ящик, по моему я получил 10 кратную дозу облучения величием нашей страны, все у нас прекрасно, осталось чуть потерпеть, сплотиться вокруг правительства, не доверять им у меня нет причин, все, что они делают правильно и точка)

Так, что у кого депресняк, лучше всяких психологов поможет просмотр ящика, час в день, например вместо завтрака😁👌

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Центральный химик

а от тревожности и астении можно снизить дозу?

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Александр Кудин

Лучше повышать, чем дольше смотришь тем ближе к состоянию эйфории, если вы в первый раз, то лучше поставить ведерко перед собой, может быть отторжение… а потом нормально организм привыкнет, когда наружу выйдет вся это прозападная чушь😉

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Центральный химик

да, я первый раз на процедуры (телека дома нет)))

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Александр Кудин

Ну ничего страшного, сейчас же законопроект вышел «поддержка начинающего пропагандиста» , в каждый дом по телеку и не переживайте там все каналы уже будут настроены, так же выезжает специалист РКН, он блокирует всякую прозападную муть

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Центральный химик

Со шваброй вместо пульта?

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Александр Кудин

Не, пульт есть, но стулья заберут….

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Юлия Рихтер

"хуже уже не будет" - говорим мы каждый раз...

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Александр Сергеев

На сэкономленные деньги из-за не состоявшейся покупки, купите спининг, палатку, девочку и езжайте на рыбалку. Уверяю Вас денег хватит, а уха на костре и девчонка снимут любой самсунгоэплавутый стресс.

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Виолетта

В Яндекс сумасшедшие? В Израиле свои беспилотники и якобы турецкий Байкатар это на самом деле тоже израильская разработка.

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Pavel Pavel

Речь про роботов доставщиков

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Виолетта

Прихожу в выводу , что все иммитация, разрабатывают одни, потом приписывают на других. Скорее всего их там изначально делали, а Яндекс фикция.

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Сергей Щукин

Яндекс другие беспилотники делает 🛸 мирного назначения.. но вопрос о безумии поддерживаю - это ж, как раньше (2014) говорилось- "национальный ЧЕМПИОН" 🤔

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Центральный химик
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования

Наверное, британские астрологи.
Что вообще можно на макроуровне после 24.02 для нас прогнозировать, когда на микро каждый день новинки на рынках всех мастей?

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Юрий Карташов

"Россия в максимально возможной степени «делает все сама», даже за счёт снижения технологического уровня товаров, падения их потребительских и эксплуатационных характеристик, снижения уровня жизни населения."-план надёжный как швейцарские часы.Зачем развивать международное сотрудничество,давайте просто настроим всех против и будем снижать уровень всего

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Центральный химик
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Влад Головин

Хочу напомнить, что СССР все делал сам и первым запустил человека в космос (тоже сам))))

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