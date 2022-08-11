Финансы
Маша Цепелева

«Тинькофф» выкупил заблокированные активы клиентов своего биржевого фонда на 500 млн рублей Статьи редакции

Примерно 450 тысяч инвесторов получили доступ к своим бумагам.

  • Банк выкупил все заблокированные бумаги у долларового биржевого фонда «Тинькофф Вечный портфель USD», объявила компания. Это перезапустит фонд на Московской бирже и даст доступ всем 450 тысячам клиентов к своим активам.
  • Сделка прошла на организованных торгах. Активы выкупили из фонда по рыночным ценам на дату сделки, это исключает негативное влияние на стоимость чистых активов фонда, добавили в банке.
  • На полученные взамен деньги фонд купил аналогичные бумаги по своей инвестиционной декларации. Они хранятся в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, это «минимизирует риски блокировки».
  • Перезапуск торгов «Тинькофф Вечный портфель USD» позволил восстановить работу «Инвесткопилок» в долларах. Такие есть примерно у 200 тысяч инвесторов, общий объём средств на них — 2 млрд рублей.
  • В марте 2022 года Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария Мосбиржи. Общий объём заблокированных иностранных ценных бумаг в НРД оценивался в 6 трлн рублей. В фонде «Тинькофф Вечный портфель USD» таких бумаг оказалось около 12% от стоимости чистых активов фонда.
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#новость #тинькофф

5770 просмотров
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49 комментариев
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 Евгений Лазарев

Ну тут молодцы же вроде, разве нет?

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Марат Яз

Это конечно удар по хейтерам Тинькофф на vc.ru

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Василий Цымбал

Давайте теперь альфу и сбер хейтить и ВТБ... finex можно матом...🤬😂

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Марат Яз

Не то пальто... Основатели и управляющие не из народа и не селфмейды, а как известно больше всего на свете рабы ненавидят не своих господ, а тех, кто стал свободным.

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Red Fox

Как известно, фраза "как известно" добавляет убедительности любому голословному утверждению.

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Марат Яз

Как известно планета земля плоская...

Полностью согласен, добавляет убедильности любому голословному утверждению.

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Volodya Agadzhanov

Часть бумаг все ещё заблокирована, так что пока непонятно.

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Котик

Сейчас хейтеры объяснят почему это плохо.

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Андрей Рядькин

Да.

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Сергей

Да уже и не привычно.

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Подлинный Абдужаббор

Случайно вышло

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Jeliare

О Тинькофф не принято писать позитивно. Новость обречена 😀

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Alexandra Sharipova

Но инвест копилка в $ до сих пор не работает. Вывести деньги не удаётся)

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Aleksandr Matveev

Биржа просто закрыта, как откроется, можно будет

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Alexandra Sharipova

Так вчера тоже не работало) в рабочие часы биржи

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Aleksandr Matveev

Новость о выкупе сегодняшняя, так что ждём) У самого есть зависшая долларовая копилка

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Макс Фактор

У баб терпения вообще 0.
Это что через секунду должно произойти, после публикации?

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Igor Kowalski

Ждём такого же шага от Сбера и ВТБ

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Cere8ellum

Втб же просто скинул всех в Альфу. Нет разве?

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kala4ek

ВТБ свои фонды передал в Россельхозбанк

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Игорь Степаненко

Доброе утро всем. Абсолютно спокойно только что вывел доллары с инвесткопилки.

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Vladimir Gromozdin

Странно, у меня по прежнему из $230 на инвесткопилке в долларах для вывода доступно $22

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AIAIAI

Ждём десяти часов и обвал

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Николай Калашников

Где? Как?

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Abnatop Sky

т.е. тинёк тупо спасает СВОИ бабки.
На деньги клиентов - им ПО ПРЕЖНЕМУ СРАТЬ.

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Кусок Идиотизма

вы вообще читать не умеете?

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Дмитрий Самохин

Ждём от Тинькофф супер дабл комиссий для клиентов, кто вздумает вывести деньги из фондов

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неформат

комиссию за вывод не менее суммы вывода

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Дмитрий Самохин

Самое время на размер комиссии вводить комиссию

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Abnatop Sky
Ждём от Тинькофф супер дабл комиссий для клиентов, кто вздумает вывести деньги из фондов

.

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Александр Зайцев

450 000, но не я

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Kirill Udin

Стоит ещё раз внимательно прочитать название фонда

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Alexander Bobylev

Это фонд "Вечный портфель" (по сути, всепогодный). А у Вас фонд S&P 500.

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Вадим Никифоров

А вдруг всё будет норм и вы зря наговаривали на банк?)

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Василий Цымбал

Ха ха...

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Антон Назаров

О, вот это достойный поступок. Во всяком случае пока, тк вся картина еще не ясна

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Dima Kurilov

«Средний чек» чуть больше 1000р? Че-т странно. Может они выкупили не все позиции, а только небольшие?
Хотя скорее я что-то не так понимаю…

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Вадим Д.

Сарказм свежий: не будет ли комиссий очередных для держателей иноземных фондов?

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Nikolay Ivashev

а не хочет ли тинькофф платить купоны по своим евробондам в рублях, по примеру втб или алроса ?

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Dmitry Mezenin

Ох, ну наконец-то! Но коммуникацию с клиентами по этой проблеме Тинькофф вёл отвратительно просто.

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AIAIAI

Тинькофф (не) иди на хуй?!

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Николай Лисицын

тоже не плохо

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Alexandra Sharipova

Кто нибудь смог вывести деньги с инвесткопилки в $?

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Николай Калашников

Не даёт

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Alexandra Sharipova

Поддержка написала сейчас, что торги официально не запущены) ждите)

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Николай Калашников

Выше человек пишет что час назад вывел)

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Serge Tikhonenko

Инвесткопилка в долларах? Хмм... "А ловко ты это придумал". И сколько за нее платить надо?

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Кузьмич

А чего были те люди, кто вкладывался в их вечный портфель?

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Арсений Петрович

Ну может ещё и заблоченные акции разблокируют? Есть шанс?

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