«Тинькофф» выкупил заблокированные активы клиентов своего биржевого фонда на 500 млн рублей Статьи редакции
Примерно 450 тысяч инвесторов получили доступ к своим бумагам.
- Банк выкупил все заблокированные бумаги у долларового биржевого фонда «Тинькофф Вечный портфель USD», объявила компания. Это перезапустит фонд на Московской бирже и даст доступ всем 450 тысячам клиентов к своим активам.
- Сделка прошла на организованных торгах. Активы выкупили из фонда по рыночным ценам на дату сделки, это исключает негативное влияние на стоимость чистых активов фонда, добавили в банке.
- На полученные взамен деньги фонд купил аналогичные бумаги по своей инвестиционной декларации. Они хранятся в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, это «минимизирует риски блокировки».
- Перезапуск торгов «Тинькофф Вечный портфель USD» позволил восстановить работу «Инвесткопилок» в долларах. Такие есть примерно у 200 тысяч инвесторов, общий объём средств на них — 2 млрд рублей.
- В марте 2022 года Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария Мосбиржи. Общий объём заблокированных иностранных ценных бумаг в НРД оценивался в 6 трлн рублей. В фонде «Тинькофф Вечный портфель USD» таких бумаг оказалось около 12% от стоимости чистых активов фонда.
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Ну тут молодцы же вроде, разве нет?
Это конечно удар по хейтерам Тинькофф на vc.ru
Давайте теперь альфу и сбер хейтить и ВТБ... finex можно матом...🤬😂
Не то пальто... Основатели и управляющие не из народа и не селфмейды, а как известно больше всего на свете рабы ненавидят не своих господ, а тех, кто стал свободным.
Как известно, фраза "как известно" добавляет убедительности любому голословному утверждению.
Как известно планета земля плоская...
Полностью согласен, добавляет убедильности любому голословному утверждению.
Часть бумаг все ещё заблокирована, так что пока непонятно.
Сейчас хейтеры объяснят почему это плохо.
Да.
Да уже и не привычно.
Случайно вышло
О Тинькофф не принято писать позитивно. Новость обречена 😀
Но инвест копилка в $ до сих пор не работает. Вывести деньги не удаётся)
Биржа просто закрыта, как откроется, можно будет
Так вчера тоже не работало) в рабочие часы биржи
Новость о выкупе сегодняшняя, так что ждём) У самого есть зависшая долларовая копилка
У баб терпения вообще 0.
Это что через секунду должно произойти, после публикации?
Ждём такого же шага от Сбера и ВТБ
Втб же просто скинул всех в Альфу. Нет разве?
ВТБ свои фонды передал в Россельхозбанк
Доброе утро всем. Абсолютно спокойно только что вывел доллары с инвесткопилки.
Странно, у меня по прежнему из $230 на инвесткопилке в долларах для вывода доступно $22
Ждём десяти часов и обвал
Где? Как?
т.е. тинёк тупо спасает СВОИ бабки.
На деньги клиентов - им ПО ПРЕЖНЕМУ СРАТЬ.
вы вообще читать не умеете?
Ждём от Тинькофф супер дабл комиссий для клиентов, кто вздумает вывести деньги из фондов
комиссию за вывод не менее суммы вывода
Самое время на размер комиссии вводить комиссию
.
450 000, но не я
Стоит ещё раз внимательно прочитать название фонда
Это фонд "Вечный портфель" (по сути, всепогодный). А у Вас фонд S&P 500.
А вдруг всё будет норм и вы зря наговаривали на банк?)
Ха ха...
О, вот это достойный поступок. Во всяком случае пока, тк вся картина еще не ясна
«Средний чек» чуть больше 1000р? Че-т странно. Может они выкупили не все позиции, а только небольшие?
Хотя скорее я что-то не так понимаю…
Сарказм свежий: не будет ли комиссий очередных для держателей иноземных фондов?
а не хочет ли тинькофф платить купоны по своим евробондам в рублях, по примеру втб или алроса ?
Ох, ну наконец-то! Но коммуникацию с клиентами по этой проблеме Тинькофф вёл отвратительно просто.
Тинькофф (не) иди на хуй?!
тоже не плохо
Кто нибудь смог вывести деньги с инвесткопилки в $?
Не даёт
Поддержка написала сейчас, что торги официально не запущены) ждите)
Выше человек пишет что час назад вывел)
Инвесткопилка в долларах? Хмм... "А ловко ты это придумал". И сколько за нее платить надо?
А чего были те люди, кто вкладывался в их вечный портфель?
Ну может ещё и заблоченные акции разблокируют? Есть шанс?