«Санкции не снимут минимум 10 лет, вероятнее всего, власти просто будут поддерживать стабильность без развития» Статьи редакции
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования представили три сценария, по которым может развиваться подсанкционная экономика России.
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«Институциональная инерция», вероятность — 47%
- Если экономические и политические условия будут меняться быстрее, чем получится достигать «каких-то разумных результатов», государство признает, что не сможет планировать целостное развитие.
- Ему останется только поддерживать макроэкономическую стабильность, гарантировать покрытие бюджетных обязательств, а также реализовывать «наиболее очевидные и ограниченные по срокам» инвестпроекты.
- После 2023 года инвестиции будут расти, но не быстрее чем на 2,5% в год — и так до 2030-го. Из-за этого повысить производительность труда, а также зарплаты в государственном и коммерческом секторах не получится. Уровень безработицы будет оставаться высоким — 5,5-6%.
- Политика может привести к «затяжной стагнации». Технологическое развитие будет отставать, а уровень нацбезопасности и жизни населения падать. Это повысит напряжённость в регионах, при этом попытки её стабилизировать, скорее всего, приведут к обратному — дестабилизации.
- Зато развитие получат «серые» рынки: импорт пойдёт по неофициальным каналам и появятся группы неформальных предпринимателей, как в 1980-х (они, предположительно, будут избегать налогов и работать без лицензий — vc.ru).
«Борьба за рост», вероятность — 40%
- Россия будет адаптировать экономику к новым реалиям и заимствовать технологии. Участие в процессе примет и бизнес, поэтому роль государства «сбалансируется активностью частных компаний». Это может спасти страну от застоя в политике, экономике и обществе.
- Чтобы Китай или другая крупная экономика не стала монопольным внешнеэкономическим партнёром страны, государство попытается выходить на все доступные ему рынки.
- Уровень безработицы будет держаться на допустимой отметке в 4,5-5%. Доходы населения смогут увеличиваться на 2,5-3,7% в год, а инвестиции в основной капитал — более чем на 3,5%.
«Автаркия», вероятность — 13%
- Россия будет по максимуму «делать всё сама». Если потребуется, за счёт снижения технологического уровня продукции и её эксплуатационных качеств, а также уровня жизни россиян. Если конфликт государства с другими странами продолжит обостряться, сценарий может оказаться «едва ли не единственно возможным».
- Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова считает, что страна уже частично идёт по этому пути, но рассчитывает, что дальше перейдёт к «институциональной инерции». Если этого не произойдет, «всё будет намного хуже, чем можно представить», говорит доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ Олег Буклемишев.
Простите, а последние 10 лет не так было?
да это и не санкции вовсе, а общий договорно. Там же все готово было с санкциями на следующий день, а ленд лиз в США еще в январе в Сенате согласовали. Общий договорняк. Вон как европейцев сейчас потрошат в пользу Азии.
А сейчас вы нам покажите, откуда готовилось нападение. Биолаборатории, атомные станции...
сам вирус был разработан в 2015 году на гранты Обамы.
Чтобы скрепоносных гасить?
нет, там глобальный захват власти, но главное это Россия и Китай.
Ну и как идет процесс? Я имею ввиду глобальный захват власти. И главное зачем? И вроде еще с 60-70 годов в ссср писало про захват мира американским империализмом. Что то медленно у них. Как считаете?
Уже :-)
да уж...не хотелось бы всего этого, но к сожалению реальность такова
Блять, опять 80-е проходить