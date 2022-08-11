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Финансы
Полина Лааксо

«Санкции не снимут минимум 10 лет, вероятнее всего, власти просто будут поддерживать стабильность без развития» Статьи редакции

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования представили три сценария, по которым может развиваться подсанкционная экономика России.

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Источник: Минпромторг

«Институциональная инерция», вероятность — 47%

  • Если экономические и политические условия будут меняться быстрее, чем получится достигать «каких-то разумных результатов», государство признает, что не сможет планировать целостное развитие.
  • Ему останется только поддерживать макроэкономическую стабильность, гарантировать покрытие бюджетных обязательств, а также реализовывать «наиболее очевидные и ограниченные по срокам» инвестпроекты.

ЦМАКП считает, что именно такую политику Россия выбирала последние 15 лет.

  • После 2023 года инвестиции будут расти, но не быстрее чем на 2,5% в год — и так до 2030-го. Из-за этого повысить производительность труда, а также зарплаты в государственном и коммерческом секторах не получится. Уровень безработицы будет оставаться высоким — 5,5-6%.
  • Политика может привести к «затяжной стагнации». Технологическое развитие будет отставать, а уровень нацбезопасности и жизни населения падать. Это повысит напряжённость в регионах, при этом попытки её стабилизировать, скорее всего, приведут к обратному — дестабилизации.
  • Зато развитие получат «серые» рынки: импорт пойдёт по неофициальным каналам и появятся группы неформальных предпринимателей, как в 1980-х (они, предположительно, будут избегать налогов и работать без лицензий — vc.ru).

«Борьба за рост», вероятность — 40%

  • Россия будет адаптировать экономику к новым реалиям и заимствовать технологии. Участие в процессе примет и бизнес, поэтому роль государства «сбалансируется активностью частных компаний». Это может спасти страну от застоя в политике, экономике и обществе.
  • Чтобы Китай или другая крупная экономика не стала монопольным внешнеэкономическим партнёром страны, государство попытается выходить на все доступные ему рынки.
  • Уровень безработицы будет держаться на допустимой отметке в 4,5-5%. Доходы населения смогут увеличиваться на 2,5-3,7% в год, а инвестиции в основной капитал — более чем на 3,5%.

Темп экономического роста, возможно, достигнет 2,5-2,7% — это чуть меньше докризисных прогнозов в 3%.

«Автаркия», вероятность — 13%

  • Россия будет по максимуму «делать всё сама». Если потребуется, за счёт снижения технологического уровня продукции и её эксплуатационных качеств, а также уровня жизни россиян. Если конфликт государства с другими странами продолжит обостряться, сценарий может оказаться «едва ли не единственно возможным».
  • Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова считает, что страна уже частично идёт по этому пути, но рассчитывает, что дальше перейдёт к «институциональной инерции». Если этого не произойдет, «всё будет намного хуже, чем можно представить», говорит доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ Олег Буклемишев.

После неизбежного провала ВВП качество восстановительного роста будет низким, так как мы будем не удовлетворять потребности населения и развивать что-то новое, а потихоньку гнить и заполнять ниши, освобожденные западным бизнесом».

Олег Буклемишев

#аналитика

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10 комментариев
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 Андрей Рядькин

Простите, а последние 10 лет не так было?

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Виолетта

да это и не санкции вовсе, а общий договорно. Там же все готово было с санкциями на следующий день, а ленд лиз в США еще в январе в Сенате согласовали. Общий договорняк. Вон как европейцев сейчас потрошат в пользу Азии.

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Сергей Немчинов

А сейчас вы нам покажите, откуда готовилось нападение. Биолаборатории, атомные станции...

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Виолетта

сам вирус был разработан в 2015 году на гранты Обамы.

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Сергей Немчинов

Чтобы скрепоносных гасить?

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Виолетта

нет, там глобальный захват власти, но главное это Россия и Китай.

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Сергей Немчинов

Ну и как идет процесс? Я имею ввиду глобальный захват власти. И главное зачем? И вроде еще с 60-70 годов в ссср писало про захват мира американским империализмом. Что то медленно у них. Как считаете?

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Ivan Pogoreloff

Уже :-)

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Полина Калинкина

да уж...не хотелось бы всего этого, но к сожалению реальность такова

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Allestor Klei

Блять, опять 80-е проходить

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