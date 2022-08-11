Компания отказалась от прогнозов из-за «текущего уровня неопределённости развития событий».

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VK опубликовала неаудированную отчётность за второй квартал 2022 года. Общая скорректированная выручка выросла на 4% год к году и составила 31,1 млрд рублей, общая выручка по МСФО выросла на 11%, до 32,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 37% год к году — до 4,2 млрд рублей.

Скорректированный чистый убыток составил 3,4 млрд рублей против 2,2 млрд рублей год назад. Общая чистая прибыль компании по МСФО составила 3,6 млрд рублей, против 4,9 млрд рублей общего чистого убытка по МСФО год назад. Чистый убыток по МСФО за полугодие вырос до 51,2 млрд рублей.

Выручка от рекламы выросла на 28% год к году, до 14,3 млрд рублей.

Выручка от пользовательских платежей снизилась на 8%, до 4,2 млрд рублей.



Выручка от образовательных технологий выросла на 28% год к году, до 2,6 млрд рублей.



Выручка игрового направления снизилась на 5%, до 10,4 млрд рублей.

Выручка социальных сетей и коммуникационных сервисов выросла на 23%, до 17,4 млрд рублей.



Выручка образовательных сервисов выросла на 30%, до 2,6 млрд рублей.

Выручка сегмента «Новые инициативы» (b2b-сервисы, «VK Клипы», «Юла», «VK Звонки», VK Play и RuStore) снизилась на 9%, до 2,5 млрд рублей.



Убыток СП «O2O» составил 2,6 млрд рублей против убытка 3,9 млрд рублей в 2021 году.

Убыток СП «AliExpress Россия» снизился с 489 млн рублей в 2021 году до нуля.

Прибыль сервиса «Учи.ру» составила 43 млн рублей против убытка 25 млн рублей в 2021 году. Прибыль «Умскул» — 11 млн рублей (компания купила 25% в активе в октябре 2021 года).

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В марте Лондонская биржа приостановила торги расписками VK — из-за этого произошёл делистинг по необеспеченным конвертируемым облигациям VK. Компания ведёт переговоры с держателями облигаций для их реструктуризации. VK выкупила часть выпуска в согласованных рыночных сделках и планирует продолжать это делать.

Из-за текущего уровня неопределенности развития событий компания не делает прогнозов и не будет проводить общий конференц-звонок по отчётности, но принимает вопросы в индивидуальном порядке.

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