Отчёт VK за квартал: выручка выросла на 11%, до 32,8 млрд рублей, убыток — на 53%, до 3,4 млрд рублей Статьи редакции
Компания отказалась от прогнозов из-за «текущего уровня неопределённости развития событий».
VK опубликовала неаудированную отчётность за второй квартал 2022 года. Общая скорректированная выручка выросла на 4% год к году и составила 31,1 млрд рублей, общая выручка по МСФО выросла на 11%, до 32,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 37% год к году — до 4,2 млрд рублей.
Скорректированный чистый убыток составил 3,4 млрд рублей против 2,2 млрд рублей год назад. Общая чистая прибыль компании по МСФО составила 3,6 млрд рублей, против 4,9 млрд рублей общего чистого убытка по МСФО год назад. Чистый убыток по МСФО за полугодие вырос до 51,2 млрд рублей.
- Выручка от рекламы выросла на 28% год к году, до 14,3 млрд рублей.
- Выручка от пользовательских платежей снизилась на 8%, до 4,2 млрд рублей.
- Выручка от образовательных технологий выросла на 28% год к году, до 2,6 млрд рублей.
- Выручка игрового направления снизилась на 5%, до 10,4 млрд рублей.
- Выручка социальных сетей и коммуникационных сервисов выросла на 23%, до 17,4 млрд рублей.
- Выручка образовательных сервисов выросла на 30%, до 2,6 млрд рублей.
- Выручка сегмента «Новые инициативы» (b2b-сервисы, «VK Клипы», «Юла», «VK Звонки», VK Play и RuStore) снизилась на 9%, до 2,5 млрд рублей.
Убыток СП «O2O» составил 2,6 млрд рублей против убытка 3,9 млрд рублей в 2021 году.
- Убыток СП «AliExpress Россия» снизился с 489 млн рублей в 2021 году до нуля.
- Прибыль сервиса «Учи.ру» составила 43 млн рублей против убытка 25 млн рублей в 2021 году. Прибыль «Умскул» — 11 млн рублей (компания купила 25% в активе в октябре 2021 года).
В марте Лондонская биржа приостановила торги расписками VK — из-за этого произошёл делистинг по необеспеченным конвертируемым облигациям VK. Компания ведёт переговоры с держателями облигаций для их реструктуризации. VK выкупила часть выпуска в согласованных рыночных сделках и планирует продолжать это делать.
Из-за текущего уровня неопределенности развития событий компания не делает прогнозов и не будет проводить общий конференц-звонок по отчётности, но принимает вопросы в индивидуальном порядке.
Показатели по сервисам
- Во втором квартале средняя месячная аудитория «ВКонтакте» составила 75,7 млн пользователей (+5,5% год к году), средняя дневная — 49,1 млн (+4,5% год к году). Среднее время, проводимое в соцсети — 47,1 минуты в день. Самая активная группа — пользователи от 12 до 24 лет.
- Выручка сообществ, использующих официальные инструменты монетизации «ВКонтакте» выросла на 116% год к году. Авторы, использующие VK Donut, во втором квартале заработали 101 млн рублей (+225% год к году). Количество сообществ, в которых применяется этот инструмент, выросло на 51% год к году.
- Количество новых зарегистрированных пользователей в «Одноклассниках» во втором квартале выросло на 35% год к году. Общая аудитория соцсети в месяц — 37,5 млн, активнее всего регистрировались люди в возрасте 25–45 лет.
- Совокупная скорректированная выручка рекомендательных сервисов «Пульс» и Relap выросла на 20% год к году, до 341 млн рублей.
- Компания связывает снижение выручки в сегменте «Игры» на 17% с укреплением курса рубля. Среднемесячная активная аудитория игр — 26 млн человек (+24,6% год к году), из них платит 3,8%.
- Общее количество платящих учеников в образовательных сервисах выросло в 1,8 раз год к году, до 419 тысяч.
- Выручка b2b-проектов превысила 1 млрд рублей, это на 43% больше год к году. Главный источник выручки — VK Cloud Solutions.
- Средняя месячная активная аудитория «Юлы» выросла на 19%, до 37 млн. В основном за счёт «Объявлений ВКонтакте».
- В мае бета-версия магазина приложений RuStore начала работать на Android. На платформе доступно более 1 000 приложений, их скачали более 1 млн раз. До конца года в RuStore планируют запустить платежные системы, push-уведомления, рейтинг приложений и разработчиков, инструменты для аналитики и маркетинга.
Ну могли бы монетку подкинуть что-ли..
Одна из удивительнейших компаний на рынке РФ. Уж все условия созданы для того, чтобы выйти в плюс и захватить рынок. Но даже при таких обстоятельствах они продолжают генерировать убытки 🙈. Это надо иметь талант, чтобы так вести бизнес. Такое ощущение, что там диверсанты вместо менеджеров сидят.
Ого прибыль за квартал показала а все её хоронить собирались.
А где вы видите прибыль?
Главное верить...
Я не хомяк, я не хомяк, я не хомяк... БРР!!! Я НЕ ХОМЯК !!!
Вы хомяк.
Это, увы, только выручка. Тут написано, что у компании убыток - это главное
Ну убыток же
"Компания связывает снижение выручки в сегменте «Игры» на 17% с укреплением курса рубля."-кто то еще играет в игры вк ?
Так у них вроде и мобильное направленин есть
А в чем проблемы? Я понимаю если спрашивать про вк как соц сеть, но игры хуже не стали.
Убыток растёт быстрее. Ну тут и покупки всякого сказываются наверняка.
А уж общий уровень неопределённости нынче совершенно запредельный: за один можно побыть «настоящим» айтишником из аккредитованной компании и «нищебродом» из конторы без прав и т.д.
Не хочется злорадствовать, но может это не только геополитические факторы и прочие «Черные лебеди», но и некомпетентность СЕО (сами знаете кого).
Как одновременно может быть прибыль и убыток? Я не понимаю
В таком случае, это может быть из-за большого количества продуктов, часть из которых дают реальную прибыль, а другие уходят в убыток. Поправьте, пожалуйста, если не так, тоже интересно.
Думаю это опечатка "Общая чистая прибыль" подразумевает все продукты вместе. Автор, видимо бот, на комментарии не реагирует.
Выручка ж
Второй абзац :
Скорректированный чистый убыток составил 3,4 млрд рублей против 2,2 млрд рублей год назад. Общая чистая прибыль компании по МСФО составила 3,6 млрд рублей, против 4,9 млрд рублей общего чистого убытка по МСФО год назад. Чистый убыток по МСФО за полугодие вырос до 51,2 млрд рублей.
Упс, пардоньте, фальшстарт
Разные расчёты. Скорректированная - это управленческая отчётность.
А прибыль показана по МСФО стандартам.
По стандартам отчетности вышло 3,6 млрд прибыли, но руководство просрали где-то 7 миллиардов и записали как 3,4 миллиардов убытков. А правильно понял?
Нет, так как убытки - скорректированные, а прибыль - нет.
Верно и точка! )
.
Убыток - он скорректиктированный, то есть какие-то обязательства и активы переоценили или купили компанию.
Немного не могу понять, EBITDA 4.2 млрд а убыток 3.4 млрд, значит компания в плюсе на 800 млн?
Выручка выросла, а выплаты по РСВК урезают как могут. Верным путём идёте, товарищи!
Столько букв и не понятно: прибыль, убыток, выручка, вроде все просто, но так сложно. Видимо сейчас работает в большой минус.
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