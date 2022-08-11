Минцифры предложило снизить ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов с 5% до 3% и смягчить требования к зарплате Статьи редакции
Но для Москвы требования к зарплате не изменятся — нужно зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц.
- Минцифры решило изменить условия для получения льготной ипотеки для ИТ-специалистов по просьбе представителей отрасли. Ведомство уже подготовило проект постановления. Когда изменения вступят в силу, пока неизвестно.
- Ставку предлагают изменить с нынешних 5% до 3%, минимальную зарплату — со 150 тысяч рублей до 120 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и со 100 тысяч рублей до 70 тысяч рублей для регионов. В Москве требование к заплате — от 150 тысяч рублей в месяц.
- Также изменится требование к возрасту — выдавать ипотеку предлагают ИТ-специалистам от 22 до 50 лет (вместо от 22 до 44 лет).
- Работать нужно в аккредитованной Минцифры компании, при этом фирма не обязана пользоваться налоговыми льготами. При увольнении нужно в течение полугода найти новую работу (раньше — в течение трёх месяцев). Работать в аккредитованной компании нужно пять лет (место работы может меняться), дальше проверять трудоустройство не будут.
- Льготная ипотека для ИТ-специалистов начала действовать в мае, к середине июля было подано 12 тысяч заявок, из них банки одобрили 8 тысяч и выдали 1,6 тысячи кредитов на 14,4 млрд рублей.
- 1 августа Минцифры исключилоиз реестра ИТ-компаний более 400 организаций, которые не соответствовали статусу: в том числе ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Почту России», «Делимобиль», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», Tele2, Yota и других. Ведомство разработает новый порядок аккредитации, банкам, телекому, страховым и госкомпаниям подаваться нельзя.
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А у нас кроме айтишников другие люди второй сорт ? Или это единственный платежеспособный клиент ?
Менты высшая каста. Им эти ипотеки нах не сдались.
И ещё многодетные семьи высшая каста. Идеально если вы многодетный айтишник-одиночка
Но ведь второй сорт как раз и берёт сейчас ипотеку.
А вы посмотрите на ЗП джунов в IT, только только закончивших курсы на htmlacademy и каких-будь врачей которые сначала учились кучу лет, а потом ещё лет 5 работали по профессии.
Остальные уехать не могут, а сварщикам и так хорошо
На другие платёжеспособные специальности сейчас просто нет такого спроса, вот и весь секрет.
"Работать нужно в аккредитованной Минцифры компании"
Две с половиной компании, которые хер пойми как выбирались?
упд: дополню мысль, а то выглядит как гон (из комментария ниже)
Можно же просто изначально не на весь штаб компании распространять льготы, а только на подразделение айти без выделения отдельной компании и все будут счастливы
Бля вот вы до всего доебетесь
Так получай аккредитацию, это вполне реально (собственный опыт)
Друже, там больше 26 тысяч компаний....
https://digital.gov.ru/opendata/7710474375-registergosaccred/table/?page=1438
https://vc.ru/474052
Проблема не в количестве компаний. И даже не в логике их назначения "аккредитоваными".
Проблем в том, что аккредитацию могут отнять в любой момент=)
Загоняют айтишников в ипотечное рабство 😡 Вся хитрость в том, что эти законы постоянно меняются, а жизненный уровень в рабсии постоянно снижается
Фигасе рабство при ставке кредита ниже ставки рефинансирования. Это доходом вообще называется.
Интересно, почему ипотеку не дают на вторичку?
Это поддержка строителей, а не ИТ
Мб махинации, типа купил у родственника и считай кредит под 3%
Похоже сеньорам это нафиг не упало или они эмигрировали.
Теперь Минцифры решило мидлов пошерстить)))
Ну почему, я бы взял. Но мне нужен дом на вторичке, поэтому я в пролёте. Много знакомых, кто и так собирался брать ипотеку, а теперь им просто сказка. Получают 300-350, так ещё ипотека под 3%, кайф же.
Льготная ипотека очень крутая штука по привязыванию к месту. Половина Яндекса сидят на зарплатах ниже рынка, но с корпоративной ипотекой под 4%. И уйти не могут, поскольку не выгодно рефинансировать.
120000р это много…
для ИТ это вообще ни о чем
Это front/back/mobile разработчик с парой лет опыта. Обычно сразу говорят, что помимо программистов есть же ещё всякие сисадмины с зарплатой 40к в месяц в Устьжопинске, так вот - тем, кто мало зарабатывает и привязан к месту работы, государство и так не стремится давать льготы, зачем их удерживать, если они никому не нужны и не уедут? А условный миддл теперь стоит перед выбором - валить в страну, где нет российского режима, но стоимость жизни гораздо выше, или остаться тут, да ещё и с ипотекой 3%. Я поддерживаю оба лагеря, но на мой взгляд - предложение выгодное. Правда есть нюансы, что если уйти из компании и не найти новую аккредитованную, то банк может поднять процент (сильно очень, например, в Росбанке видел в условиях - с 5 до 13.5). Однако поговаривают, что банки не стремятся этого делать, т.к. им выгодно сидеть на субсидиях, хз.
Джуны больше получают
Для студента если только.
Как и it страны нужны и сталевары, шахтеры и тд Даже дворники нужны и если выделять среди всех граждан определенную группу, то это автоматически обесценивает труд всех остальных. Страна не сможет жить без специалистов в сфере промышленности, но им не платят такие зп как и не предлагают практически бесплатную ипотеку.
Такого просто не должно быть в нормальной стране. Любой трудоспособный житель должен иметь возможность получать достойную зарплату. Чтобы реализовать свои потребности.
Поддерживаю. Не понимаю почему в стране обесценили среднее специальное образование. Ну и почему в других отраслях зарплаты такие маленькие.
Если сталевары и шахтёры попрут тысячами за бугор (и найти новых будет сложно), то и для них начнут придумывать удерживающие ништяки.
А пока от них нет проблем, никто ничего не придумывать не будет ¯\_(ツ)_/¯
Все устраиваемся в айти за низкой процентной ставкой
А что аккредетовать и рассматривать отдельных специалистов мозги не позволяют? Был ИТ, уволился и уже не ИТ специалист? А те кто из городков и деревень работают удаленно и развивают вашу сраную экономику в мегаполисах им не то что ипотеку, их на гос доску почета с награждением нужно всем показывать как пример
Ну вы можете уволиться и уйти на фриланс или работать удалено на зарубежную компанию. Смысл давать плюшки таким специалистам (с точки зрения государства)? А если вы работаете из деревни на компанию из списка, то вы льготу итак получите, требования по зп тоже не космические
Это помощь застройщикам, потому что такая ипотека субсидируется.
Но за это ты «давай программировай» 25 лет без права переписки и если что, с конфискацией?
Нахер, нахер, минцифры.
Сарказм, конечно, но есть нюанс.
это они, наконец, решили прочитать кто такие IT -шники? и то не до конца прочитали
У кого-то получилось уже взять ипотеку по этой ставке? А то в комментах оффтоп какой-то. Есть истории успеха?
Коллега на работе взял ипотеку под 5%, так что да, вполне реально. Из объективных минусов – только новостройку можно взять.
Айтишники вроде уже посбегали все. Кто в Сербию, кто в Турцию, кто в Грузию. Это только варианты, которые предлагали работодатели лично моим знакомым айтишникам. Как думаете, кто-нибудь из них остался? 🤔😉
Эх, изменили бы ещё уже взятые ипотеки для ИТ, а то как-то нечестно
альфа кажется даёт право пересчитать уже взятую ипотеку под эту программу, у меня сотрудник щас занимается этим вопросом
чего это не честно? вам предложили условия, вы посчитали их хорошими и согласились. а теперь просто стало обидно, потому что другим может достаться более выгодный вариант.
берите тогда ипотеку, как все обычные люди. какой там сейчас процент? 10? ИТ-шников выделять - это не честно. как вам такой взгляд на это?
Из тех "аккредитованных" вымели чуть меньше чем всех - денежек освободилось + такие компании еще и налоговыми льготами не должны пользоваться... Там кому достанется-то эта ипотека?
Хорошо айтишникам, скоро им доплачивать будут за ипотеку
и чтоб не уезжали
Не поняла. Условием выдачи ипотеки является работа в течение 5 лет после получения ипотеки в определённом списке компаний? Получается, эти компании в ближайшие 5 лет, как минимум, будут обеспечены потоком соискателей 🤔
Да всё равно брать нечего. У меня вот в городе нормальная вторичка в очень хорошем районе, дом 2008-2014 годов, кирпичный, однушка с отличным ремонтом стоит где-то 7 000 000 рублей.
Если смотреть новостройки, то за эти деньги можно купить только студию в пригороде без ремонта. И дом паршивого качества.
Тут какую льготу не делай, брать квартиру в новостройке такое себе. Надо цену опускать. Пользоваться этой льготой нет никакого желания.
На сколько помню, программа ипотеки для IT распространяется только на новостройки. По крайней мере на сайте Сбера была такая инфа.
То есть те кто работал в неаккредитованной компании, но перешёл в аккредитованную, смогут получить ипотеку только через 5 лет?
Да через 5 лет они уже и без ипотек накопят 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ и вообще через 5 лет это все отменят
нет, после выдачи ипотеки "5 лет работать в аккредитованных компаниях", либо поднимут ставку
Да уже наелись выездами, все кто хотели уже уехали.
Не все. Причем далеко не все.