Финансы
Маша Цепелева

Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 млн рублей — деньги списали за «необоснованное обогащение» на обмене валюты Статьи редакции

Также суд постановил выплатить компенсацию пострадавшему в 355 тысяч рублей.

  • О решении суда в первой инстанции рассказал пользователь vc.ru Василий Черепанов, он представлял интересы истца от пермской общественной организации «Инициатива».
  • «Тинькофф» списал у клиента 1,3 млн рублей — банк настаивал, что клиент воспользовался «технической ошибкой» и заработал деньги на обмене валют из-за неправильно установленного курса.
  • Истец настаивал, что это банк «необоснованно обогатился», списав деньги, потому что не имел на это законных оснований.
  • Суд длился четыре месяца, с апреля 2022 года, было четыре заседания, последнее — 11 августа. Представитель банка пришёл на последнее. Позиция «Тинькофф» — сотрудник установил ошибочный курс (банк называет это техническим сбоем), истец злоупотребил своими правами, потому что хотел обогатиться за счёт банка.
  • В итоге суд постановил взыскать с «Тинькофф» полную сумму списания в 1 289 994,26 рублей, компенсацию морального вреда — 30 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке — 650 тысяч рублей (325 тысяч в пользу истца, вторую половину — в пользу пермской общественной организации). Решение пока не вступило в силу.
  • Об исках, поданных к «Тинькофф» после списания денег за «необоснованное обогащение», рассказали клиенты в апреле 2022 года. В июне хабаровский суд так же постановил вернуть списанные «Тинькофф» деньги истцу, в общей сумме около 120 тысяч рублей. Редакция vc.ru отправила вопросы «Тинькофф» о делах.

#новость #тинькофф

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14 комментариев
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 GanicusCsw

Помню мы здесь смеялись над парнем, который после такого же случая хотел подать в суд на Тинькофф. Говорили, что шансов 0, а тут человек реально выиграл суд

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Айрат Галиуллин

Пока кто-то хочет, кто-то делает :)

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Кот учённый

На адвоката пади сотку потратил, тут как никак 1.3🍋, а не 120тыс)

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Айрат Галиуллин

Молодец суд

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Данил Дунаев

Прекрасно, что теперь есть прецедент. Тинёк жесть творил, конечно. Ждём коллективных исков от дестры?)

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Miller Dresden

Тиньку по губам, аж полегчало.

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Неудачный огонь

Я так понимаю точка пока не поставлена? Будет обжалование?

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Вадим Д.

Ох и припечёт у бывшего лучшего одного такого. Поздравляю человека, выигрывшего дело!

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MEGAtraXXXer666

Ура! Хорошее и правильное решение суда!

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Никита Ильин

Красавчик, апплодирую 👏🏼

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Markus Shebarov

Харчевников снова в игре

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Petr0vich71

Вот она справедливость!

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Astas Jr

Отлично, справедливое решение, надеюсь это будет не единичный случай

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Эраст Фандорин

Слышал этот инфо шум, меня это не коснулось лично. Ответчика не знаю. Но почему-то искренне рад такой новости.

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