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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 170 дня «операции»: аренда грузовых вагонов сильно подешевела, кофе Tchibo уйдёт из России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 12 августа: доллар — 60,62 рубля, евро — 62,51 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 59,86 рубля, евро — 61,77 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,95 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,47 рубля, евро — по 68,94 рубля.

Стало лучше

ФАС зафиксировала резкое снижение ставок на аренду грузовых вагонов, в отдельных случаях — в два раза. Это связано с профицитом парка и снижением грузоперевозок, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Стало хуже

Основной владелец грузовой авиационной группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин выйдет из созданной им в 1990 году компании. Управление передаст менеджменту. Исайкин находится под британскими санкциями.

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Глава Минторга Финляндии призвал остановить строительство железной дороги в сторону России и направить средства на развитие сообщения на других направлениях.

Система поставки товаров в Россию через каналы по параллельному импорту может спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС, считают опрошенные «Ъ» дистрибуторы и ритейлеры. Поставщики отгружали остатки техники, но в августе сильно вырос спрос.

Четвертый производитель кофе в мире немецкая Tchibo GmbH передал российский бизнес местному топ-менеджменту. Компания до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но потом должна будет разработать новую марку.

Новости предыдущего дня, 11 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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43 комментария
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 Баранов Эдуард

Когда закончится спецоперация начнётся какой то новый вирус?

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Alexey QuQu

Корона уже пошла, на работе каждый день по несколько человек уходят на больничный

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Алексей Карпов
Экий вы, батенька, оптимист

ибо:

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о «грандиозных планах» по «демилитаризации» натовских стран.
«Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — написал он в Telegram.

https://www.rbc.ru/politics/19/07/2022/62d701069a79471e2cac931e

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Fart Smella

Если высказывания Кадырова всерьез воспринимать то можно потерять сон. Есть материальные причины почему Россия начала сво с Украиной и никогда не начнет если подобного со страной НАТО

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Mister x

Материальные причины ? У тебя с математикой проблемы . Посчитай сколько всего уже потеряно

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Похер

Так же и про войну с Украиной говорили

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Владимир Кондратьев

Никаких причин не было. Телевизор смотреть надо. В Кремле говорили что "вы все врете, нападать и зохватывать не будем, у нас учения, а пиндосы совсем сбрендили".

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melkiyPadonok

Он по методичке шпарит , не обращайте внимание

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Владимир Кондратьев

Ну сам вождь тоже перлы выдавал в начале февраля с девяти направлений.

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Klaus Gut

Обязательно победим нату! Вот только докурим в неположенных местах ))

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DO YOURSELF

Ну во первых она не закончится ближайший год. А во вторых со страной случился царь 22 года назад. Остальное брызги его правления. Расслабляется и наблюдаем. Или под рученьки в автозак, если вас что-то не устраивает.

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Виолетта

Государственная база данных США свидетельствует об увеличении числа сообщений о раке из-за вакцинации против Covid-19 на 10 000%

Исследователь Брайан Шилхави, обратившись к системе сообщений о неблагоприятных событиях, связанных с вакцинами (VAERS) Центра по контролю за заболеваниями (CDC) за последние 20 месяцев, обнаружил увеличение числа сообщений о раковых заболеваниях в результате вакцинации на 10 661,4% по сравнению со всеми одобренными FDA вакцинами за последние 30 лет

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Сергей С.

Мне казалось Пригожину тема с вакцинами уже неинтересна, сейчас в основном на повестке нацисты и как Европа замерзнет?

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Виолетта

она населению интересна.

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Виолетта

COVID-19 создан человеком, и вакцины убивают людей, говорит доктор Ли Мерритт

Исследование, проведенное группой генетиков из Дели, Индия, сделало доктора Ли Мерритт понимает, что уханьский коронавирус (COVID-19) создан человеком. Она сказала доктору Стив Хотце, что генетики изучили субъединицу S1 шиповидного белка, и их выводы убедили ее в том, что это та же субъединица S1 вируса 1980-х годов: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Мерритт, хирург-ортопед, ранее изучала биооружие в рамках подкомитета Конгресса в Вашингтоне, округ Колумбия, поэтому у нее есть опыт работы по этому вопросу.

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Виолетта

ВОЗ возобновляет толчок к глобальному договору о пандемии, поскольку Всемирный банк создает фонд в размере 1 миллиарда долларов для паспортов вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продвигается вперед с планами по принятию нового или пересмотренного международного договора о готовности к пандемии, несмотря на неудачи в начале этого лета после того, как десятки стран, в основном за пределами западного мира, возражали против этого плана.
Большинство государств-членов ВОЗ 21 июля во время заседания Межправительственного переговорного органа ВОЗ (INB) согласились принять юридически обязательный документ о пандемии, который будет содержать "как юридически обязательные, так и не юридически обязательные элементы".===== Только вешать !

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Дмитрий Захарчук

Ожидаем новый тариф на проезд в поездах - грузовой

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Виолетта

кофе Tchibo редкостная дрянь, к тому же они направляют много денег на продвижение политики ЛГБТ. Идут в игнор.

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Alex Gurulli

Понятно: цикорий и иван-чай лучше.

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Виолетта

есть Лавацца, именно кофе Tchibo отвратительный кофе.

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Иван Иванов

Лавацца ушла из РФ. И точно так же «за прайд»

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Владимир Кондратьев

Лавацца для педиков. Не нужна нам это ваша пропаганда еуропейская. Утро начинается с Нескафе.

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Иван Иванов

Нескаффе тоже уходит из рф, с осени

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Ол Сен

С этим постом соглашусь, ибо Чибо мерзкая 🤮 фигня

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Михаил Ефименко
Каталог российских обжарщиков кофе
новости кофе, чай, какао - ваш профессиональный навигатор, журнал Кофе и Чай в России (КиЧ…
coffeetea.ru
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Fart Smella
продвижение политики ЛГБТ

Вас сделали геем?

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Владимир Кондратьев

Я стал лесбиянкой, например.

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Ол Сен

😊 Мы же не пьём Чибо

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Юрий Б.

Нормальный был кофе, обычный, а ЛГБТ вот прям сейчас вы и продвинули, потому что я вообще не знал про это.

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Виолетта

Tchibo выпускает детскую одежду в символике ЛГБТ, это самое мерзкое воздействовать на детский мозг, который все записывает автоматически.

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Alex Nosov

А что, у нас уже приняли закон о черно-белой радуге, а они напечатали ее цветной? или что там за символика такая?

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Иван Иванов

Картинка, где мужики член сосут

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Добрый Песец

Вам минималку за пост не поднимали ещё?
Или так и строчите за пятнашку? 🙂

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Александр Кудин

Вот уж повезло, что моё детство и молодость выпали на лучшие года в РФ, а сейчас смотрю с надеждой на хорошее будущее…. своих пра пра правнуков😁

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Skyray

Лучшие года это когда?)

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Александр Кудин

2004-2013

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Александр Голубев

Ну, допустим примерно до 12

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Александр Голубев

Вот прям щас!

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Skyray

Вы открыли мне глаза, пойду флексить

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Владимир Кондратьев

Когда стоял и девки гнулись.

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Alex Nosov

А сейчас девки стоят, а он гнется))

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Вадим Д.

170 дней плохих новостей, м-да.
Волга-Днепр недавно 200 пилотов уволила, одного владельца и не заметит, тем более он санкционный.
Финская дорога развернётся в других направлениях.
Параллельные могут высосать электронику в соседних странах.
У РФ менеджмента теперь есть свой производитель кофе.

Зато сегодня Международный день молодежи, с праздником 🤘🏻

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роман долгополов

Чибо раньше пили ни такие как все потому что в конце 90х у них была тв реклама не со смазливыми моделями а с мотивами индейцев южной америки

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