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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 12 августа: доллар — 60,62 рубля, евро — 62,51 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 59,86 рубля, евро — 61,77 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,95 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,47 рубля, евро — по 68,94 рубля.

Стало лучше

ФАС зафиксировала резкое снижение ставок на аренду грузовых вагонов, в отдельных случаях — в два раза. Это связано с профицитом парка и снижением грузоперевозок, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Стало хуже

Основной владелец грузовой авиационной группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин выйдет из созданной им в 1990 году компании. Управление передаст менеджменту. Исайкин находится под британскими санкциями.

Глава Минторга Финляндии призвал остановить строительство железной дороги в сторону России и направить средства на развитие сообщения на других направлениях.

Система поставки товаров в Россию через каналы по параллельному импорту может спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС, считают опрошенные «Ъ» дистрибуторы и ритейлеры. Поставщики отгружали остатки техники, но в августе сильно вырос спрос.

Четвертый производитель кофе в мире немецкая Tchibo GmbH передал российский бизнес местному топ-менеджменту. Компания до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но потом должна будет разработать новую марку.

Новости предыдущего дня, 11 августа — здесь.