Президент Южной Кореи помиловал главу Samsung и председателя Lotte Group — их обвиняли во взятках Статьи редакции
Ли Чжэ Ёна досрочно выпустили из тюрьмы год назад, но ему нужно было помилование для полного востановления прав.
- Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung Electronics и главу Samsung Group Ли Чжэ Ёна, который был приговорен к двум годам пяти месяцам лишения свободы за коррупцию, пишет WSJ.
- Помилование позволит Чжэ Ёну снова управлять компанией.
- Суд Южной Кореи арестовал руководителя Samsung Group в феврале 2017 года. По версии обвинения, Чжэ Ён перевёл 43,3 млрд вон (около $38 млн) Чхве Сун Силь, подруге экс-президента Южной Кореи, в 2015 году в качестве взятки за одобрение слияния нескольких структур Samsung. В январе 2021 года его приговорили к 2,5 годам тюрьмы. В августе того же года его досрочно освободили — он отсидел 18 месяцев вместо 30.
- Помилован также председатель Lotte Group Син Дон Бин, его приговорили к 2,5 годам тюрьмы за взятку более $6,4 млн той же Чхве Сун Силь.
- Сун Силь получала деньги от многих крупных компаний в обмен на поддержку государства. Ей предъявили обвинения по 18 эпизодам и приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию и вмешательства в дела страны.
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Как мило - скажет любой росчиновник
чиновник как раз сидит, получил 25 лет, а этот - дал ему взятку
А чего вы стебёте, в "цивилизованных" странах давно уже легализовано это и называется лобизм
Причем тамошняя экономика выигрывает, в отличие от деятельности наших чинуш.
эт в каком же месте она выигрывает?? когда лобируют интересы нефтяников или табачного лобби например? по моему это при любом раскладе выгодно одним и не выгодно другим.
но это вам решать, как избирателю, выгодно оно или нет. лоббирование публично, вы знаете кто дал деньги, кому и на что, не голосуйте за него, если источники финансирования не нравятся
чел ну ты стебёшь :D лоббирование публично? really? :D
выходит, вы даже не знаете, что такое лоббирование, просто слышали где-то звон. хотя может законы в странах отличаются. в сша - публично
обвинить другого человека в том в чём сам повинен - классика западной пропаганды
ну давайте посмотрим, публично ли лоббирование в сша
и далеко я увижу со своего дивана? xD
лоббирование регулируется законом, там будет написано, публично оно или нет, т.е должны ли отчитываться о получении денег или нет, гуглится я думаю, сейчас поищу
Лоббирование это коррупция, именно американский стиль лоббирования – дать денег, самый разрушительный. Передаю вам настроения американской общественности. За Корею не знаю.
Лоббирование бывает разных видов.
Лоббирование может быть как коррупцией, так и чем-то нормальным и даже публичным. Это более широкое понятие
приведи пример "нормального и публичного" лоббирования
не утруждайся дружище, твоя позиция мне ясна и я так же раньше думал, но с годами мудрости прибавилось.
https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/download/74/74
У нас тоже суперлогика, другим можно, в мне нельзя?
Ахаха.
Заебись мир выиграл встав на порог ядерного апокалипсиса, только потому что Пилоси официально получает бабки от Тайваня и должна была их тупо отработать.
я бы уточнил - ядерного шантажа штатами, у адекватных людей хватает ума не применять ядерные бомбы в отличии от сша (Хиросима Нагасаки)
Ну вот что вы сразу. Один разок применили.... и теперь всю жизнь им припоминать 😄
один раз - не пи*орас? )
Потом типа исКУПИЛИ свою "вину"
В смысле Окинаву купили?
Это прям за гранью....
С чего она выигрывает когда заказ получает не лучший (цена/качество), а тот кто занес деньги и заложил их в стоимость продукта???
Это блядь чистая коррупция. Законодательно легализованная. Они сука с этих взяток ещё и налоги платят.
Итак по вашей логике их экономика выигрывает от коррупции в отличии от нашей.
Так экономика может выигрывать а население нет
Дал взятку,не проверили хим завод-утечка-население погибло
Ну а че,экономика то растет))
но вы не можете лоббировать грязные дела, все видят ваши деньги
Либералы опять скажут "ну это другое" ))))))
Конечно другое. Двадцать (20, не 2) лет дали чинуше. В эРэФии посадили бы того, кто донёс.
А толку что чинуше дали, чиновники там это обслуживающий персонал. А самого преступника как видно помиловали при первой возможности.
Восхохотали все отечественные чинуши, прочитав эту новость.
Обвинения за взятку? Да как они посмели?! (-:
за дачу взятки, он не чиновник
Ну Вы же понимаете, что я иронизирую?
Получается, бизнес и экономика в целом выиграла от коррупционный деятельности чиновника, одобрившего это слияние. А победителей, разумеется, не судят. Приведите хоть один пример, когда в России взяточники пускают мзду на благоустройство города или другие социальные проекты.
Простите. Они делали взятку переводом? 🤣
Такая незаметная транзакция, конечно. И почему их вообще вычислили??
даже без корзинки с колбасами, во даёт!
Видимо там подобные суммы регулярно летают
Он просто ему должен
Да же в Южной Корее, когда делишься отпускают, но это конечно же другое.
Ещё один удар по утопии либертарианцев, пускающих мифы о "правильном" капитализме🤣
Хоть где-то с коррупцией борются