Финансы
Маша Цепелева

Президент Южной Кореи помиловал главу Samsung и председателя Lotte Group — их обвиняли во взятках Статьи редакции

Ли Чжэ Ёна досрочно выпустили из тюрьмы год назад, но ему нужно было помилование для полного востановления прав.

  • Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung Electronics и главу Samsung Group Ли Чжэ Ёна, который был приговорен к двум годам пяти месяцам лишения свободы за коррупцию, пишет WSJ.
  • Помилование позволит Чжэ Ёну снова управлять компанией.
  • Суд Южной Кореи арестовал руководителя Samsung Group в феврале 2017 года. По версии обвинения, Чжэ Ён перевёл 43,3 млрд вон (около $38 млн) Чхве Сун Силь, подруге экс-президента Южной Кореи, в 2015 году в качестве взятки за одобрение слияния нескольких структур Samsung. В январе 2021 года его приговорили к 2,5 годам тюрьмы. В августе того же года его досрочно освободили — он отсидел 18 месяцев вместо 30.
  • Помилован также председатель Lotte Group Син Дон Бин, его приговорили к 2,5 годам тюрьмы за взятку более $6,4 млн той же Чхве Сун Силь.
  • Сун Силь получала деньги от многих крупных компаний в обмен на поддержку государства. Ей предъявили обвинения по 18 эпизодам и приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию и вмешательства в дела страны.
Ли Чжэ Ён, вице-президент Samsung

#новость #samsung #lotte

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41 комментарий
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 Вася Пражкин

Как мило - скажет любой росчиновник

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Марат

чиновник как раз сидит, получил 25 лет, а этот - дал ему взятку

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DeA

А чего вы стебёте, в "цивилизованных" странах давно уже легализовано это и называется лобизм

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Максим Ростокин

Причем тамошняя экономика выигрывает, в отличие от деятельности наших чинуш.

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DeA

эт в каком же месте она выигрывает?? когда лобируют интересы нефтяников или табачного лобби например? по моему это при любом раскладе выгодно одним и не выгодно другим.

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Марат

но это вам решать, как избирателю, выгодно оно или нет. лоббирование публично, вы знаете кто дал деньги, кому и на что, не голосуйте за него, если источники финансирования не нравятся

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DeA

чел ну ты стебёшь :D лоббирование публично? really? :D

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Марат

выходит, вы даже не знаете, что такое лоббирование, просто слышали где-то звон. хотя может законы в странах отличаются. в сша - публично

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DeA

обвинить другого человека в том в чём сам повинен - классика западной пропаганды

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Марат

ну давайте посмотрим, публично ли лоббирование в сша

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DeA

и далеко я увижу со своего дивана? xD

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Марат

лоббирование регулируется законом, там будет написано, публично оно или нет, т.е должны ли отчитываться о получении денег или нет, гуглится я думаю, сейчас поищу

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Святой диод

Лоббирование это коррупция, именно американский стиль лоббирования – дать денег, самый разрушительный. Передаю вам настроения американской общественности. За Корею не знаю.

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Bastard

Лоббирование бывает разных видов.
Лоббирование может быть как коррупцией, так и чем-то нормальным и даже публичным. Это более широкое понятие

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DeA

приведи пример "нормального и публичного" лоббирования

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DeA

не утруждайся дружище, твоя позиция мне ясна и я так же раньше думал, но с годами мудрости прибавилось.

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Марат

https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/download/74/74

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Евгений Широков

У нас тоже суперлогика, другим можно, в мне нельзя?

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Artem Tuichiev

Ахаха.
Заебись мир выиграл встав на порог ядерного апокалипсиса, только потому что Пилоси официально получает бабки от Тайваня и должна была их тупо отработать.

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DeA

я бы уточнил - ядерного шантажа штатами, у адекватных людей хватает ума не применять ядерные бомбы в отличии от сша (Хиросима Нагасаки)

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Alex Shevchenko

Ну вот что вы сразу. Один разок применили.... и теперь всю жизнь им припоминать 😄

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DeA

один раз - не пи*орас? )

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Alex Shevchenko

Потом типа исКУПИЛИ свою "вину"

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Artem Tuichiev

В смысле Окинаву купили?

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Artem Tuichiev

Это прям за гранью....
С чего она выигрывает когда заказ получает не лучший (цена/качество), а тот кто занес деньги и заложил их в стоимость продукта???

Это блядь чистая коррупция. Законодательно легализованная. Они сука с этих взяток ещё и налоги платят.

Итак по вашей логике их экономика выигрывает от коррупции в отличии от нашей.

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роман долгополов

Так экономика может выигрывать а население нет
Дал взятку,не проверили хим завод-утечка-население погибло
Ну а че,экономика то растет))

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Марат

но вы не можете лоббировать грязные дела, все видят ваши деньги

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Nikolay Vavilov

Либералы опять скажут "ну это другое" ))))))

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Пора за дело

Конечно другое. Двадцать (20, не 2) лет дали чинуше. В эРэФии посадили бы того, кто донёс.

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Valentin Budaev

А толку что чинуше дали, чиновники там это обслуживающий персонал. А самого преступника как видно помиловали при первой возможности.

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Вадим Д.

Восхохотали все отечественные чинуши, прочитав эту новость.
Обвинения за взятку? Да как они посмели?! (-:

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Марат

за дачу взятки, он не чиновник

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Вадим Д.

Ну Вы же понимаете, что я иронизирую?

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Максим Ростокин

Получается, бизнес и экономика в целом выиграла от коррупционный деятельности чиновника, одобрившего это слияние. А победителей, разумеется, не судят. Приведите хоть один пример, когда в России взяточники пускают мзду на благоустройство города или другие социальные проекты.

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Антон Василик

Простите. Они делали взятку переводом? 🤣
Такая незаметная транзакция, конечно. И почему их вообще вычислили??

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Maxim Stroganoff

даже без корзинки с колбасами, во даёт!

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Razor

Видимо там подобные суммы регулярно летают

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Псков Бурито

Он просто ему должен

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Arartem

Да же в Южной Корее, когда делишься отпускают, но это конечно же другое.

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Исторический кран

Ещё один удар по утопии либертарианцев, пускающих мифы о "правильном" капитализме🤣

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Никита Мардюков

Хоть где-то с коррупцией борются

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