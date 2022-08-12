«Делимобиль» привлёк 676 млн рублей через размещение облигаций вместо запланированных 3 млрд рублей Статьи редакции
Компания потратит деньги на пополнение автопарка, развитие станций техобслуживания и выход в новые регионы.
- Каршеринг «Делимобиль» провёл дебютный выпуск высокодоходных облигаций (ВДО). Компания привлекла 676,4 млн рублей вместо запланированных 3 млрд рублей, пишут «Ведомости». Основной спрос обеспечили розничные инвесторы, а не институциональные — бумагу купили более 6000 человек.
- Ставка квартальных купонов — 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в 13,65% годовых. Организаторами размещения были «Газпромбанк« и «Тинькофф». Программу облигаций до 50 млрд рублей зарегистрировала Мосбиржа 6 июля.
- Привлечённой суммы достаточно для целей компании, прокомментировали изданию в «Делимобиле». Каршеринг хотел потратить деньги на пополнения автопарка, развитие операционной инфраструктуры, в том числе станций техобслуживания автомобилей, и выход в новые регионы.
- «Делимобиль» планировал провести IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах в ноябре 2021 года, но перенёс его из-за «рыночных условий». Компания не смогла закрыть книгу заявок, говорили источники Forbes. В июле 2022 года основатель «Делимобиля» рассказал, что IPO может пройти в Китае в 2023 году.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка основного юрлица ООО «Каршеринг Руссия» в 2021 году составила 10,6 млрд рублей, чистый убыток — 436,8 млн рублей.
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Ничего страшного. Придумают новые коцки на машинах и спишут с карт пользователей, так добьют до трех ярдов.
Привлечённой суммы достаточно для целей компании
Когнитивный диссонанс.
В очередной раз Потанинофф пытался проспектами в приложухе заманить. Не прокатило.
Вот тебе и зашибись, привлекли под 14, еще и банки андеррайтеры слупили свои 5%, итого под 20, ща тарифы улетят на такой себестоимости денег
Всё, что нужно знать про облигации делимобиля одной фразой: «бумагу купили более 6000 человек». Бумагу в буквальном смысле.