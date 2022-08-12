Производитель бумаги «Снегурочка» продаст своё крупнейшее российское предприятие Статьи редакции
Сумма сделки составит 95 млрд рублей.
- Речь о заводе «Монди Сыктывкар». Он производил офисную, офсетную и газетную бумагу, а также целлюлозу и картон — в том числе белёный. В «Монди Сыктывкар» работало 4500 человек. За 2021 год предприятие выручило €821 млн, а прибыль до вычета налогов составила €271 млн. Всего у компании работало четыре предприятия в России.
- О вступлении в сделку австрийская группа объявила 12 августа. Сумма сделки составит 95 млрд рублей. Денежные остатки с баланса компании на сумму 16 млрд рублей Mondi распределит в виде дивидендов внутри компании — до завершения сделки.
- Покупатель — Augment Investments Limited, частная инвестиционная компания, владеющая активами в России, Европе и Великобритании. Её мажоритарный акционер — Виктор Харитонин, а зарегистрирована она на Британских Виргинских островах.
- В марте 2022 года российские подразделения Mondi столкнулись с ограничением «импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов» и рассказали, что рассматривают разные варианты продолжения работы в России.
- Уже в мае компания сообщила, что продаст все российские активы, которые оценила в €687 млн. Но ещё в июне участвовала в создании «отечественного Tetra Pak» — серого картона для упаковок.
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Бумага и точка?
Снегур очка
Надеюсь переименуют в «Дед Мороз»
Снегурочка стала Дедом Морозом? Попахивает пропагандой нетрадиционных ценностей. Пройдемте, товарищ.
Добрый МороZ
"Расскажи Снегурочка где была? Расскажи-ка милая как дела?"
Скрепные Британские Виргинские острова - куда же без них.
Недружественные, к слову. Куда смотрит Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества?..
Туда
А с какого барского плеча им "разрешили" продаться и уйти из России не за рубль? Кто там в заинтересованных лицах? АО "Монди СЛПК" - непубличное акционерное общество с совместной частной и иностранной собственностью.
Очень надеюсь что качество продукции из за этого не пострадает.
Береста форева😂😂😂
Вы это серьезно?
- очень надеюсь что в Австрии найдется нужное количество древесины, чтобы выпускать бумагу
Активы недорого нужным пацанам из конторы.
Этот? Так тут рука кремля в заднице торчит давно.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
вы аккаунты перепутали)
Недорого - это тетрапаки за 1€, а тут вроде как подороже будет
Самолет продаёт квартиры, Снегурочка производит туалетную бумагу. Что блин происходит ? 😭
Самокат доставляет, светофор продает колбасу, ужас!
СнегурОчка
Может хватит уже всякое говно плодить с регистрацией на всяких "Британских Виргинских островах"?
Илиму продали?
Нет. Скорее всего ему: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?wprov=sfti1
"Очень надеюсь", но "верится с трудом" 🥸
Торговая марка будет «Снегурочка V»
Zнегурочка
Нет. Это сложнее - от спутника
Как же мы без снегурочки к которой привыкли )
Всего лишь какие-то 95 млрд рублей...
95 млрд. — получается, бумажную фабрику оценили дороже чем банк Тинькофф..?
Так всё логично. Банк такой один только в рекламе, а производитель реально нужной всем офисной бумаги — по факту) Штучный товар всегда дороже.
Деду Морозу?