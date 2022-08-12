Финансы
Полина Лааксо

Производитель бумаги «Снегурочка» продаст своё крупнейшее российское предприятие Статьи редакции

Сумма сделки составит 95 млрд рублей.

  • Речь о заводе «Монди Сыктывкар». Он производил офисную, офсетную и газетную бумагу, а также целлюлозу и картон — в том числе белёный. В «Монди Сыктывкар» работало 4500 человек. За 2021 год предприятие выручило €821 млн, а прибыль до вычета налогов составила €271 млн. Всего у компании работало четыре предприятия в России.
  • О вступлении в сделку австрийская группа объявила 12 августа. Сумма сделки составит 95 млрд рублей. Денежные остатки с баланса компании на сумму 16 млрд рублей Mondi распределит в виде дивидендов внутри компании — до завершения сделки.
  • Покупатель — Augment Investments Limited, частная инвестиционная компания, владеющая активами в России, Европе и Великобритании. Её мажоритарный акционер — Виктор Харитонин, а зарегистрирована она на Британских Виргинских островах.
  • В марте 2022 года российские подразделения Mondi столкнулись с ограничением «импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов» и рассказали, что рассматривают разные варианты продолжения работы в России.
  • Уже в мае компания сообщила, что продаст все российские активы, которые оценила в €687 млн. Но ещё в июне участвовала в создании «отечественного Tetra Pak» — серого картона для упаковок.
Источник: Леонид Меньшенин

#новость #mondi #бумага

3132 просмотров
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32 комментария
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 николай

Бумага и точка?

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Alexey Bo

Снегур очка

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Никита Мардюков

Надеюсь переименуют в «Дед Мороз»

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Антон Кунах

Снегурочка стала Дедом Морозом? Попахивает пропагандой нетрадиционных ценностей. Пройдемте, товарищ.

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Black7

Добрый МороZ

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Автомобильный каякер

"Расскажи Снегурочка где была? Расскажи-ка милая как дела?"
Скрепные Британские Виргинские острова - куда же без них.

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Херовый русский

Недружественные, к слову. Куда смотрит Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества?..

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Всемирный коктейль

Туда

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Автомобильный каякер

А с какого барского плеча им "разрешили" продаться и уйти из России не за рубль? Кто там в заинтересованных лицах? АО "Монди СЛПК" - непубличное акционерное общество с совместной частной и иностранной собственностью.

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Антон Большаков

Очень надеюсь что качество продукции из за этого не пострадает.

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Пал Саныч

Береста форева😂😂😂

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Херовый русский

Вы это серьезно?

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Михаил Качалов
Очень надеюсь что качество продукции из за этого не пострадает

- очень надеюсь что в Австрии найдется нужное количество древесины, чтобы выпускать бумагу

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Элвис Пресли, поэт-песенник

Активы недорого нужным пацанам из конторы.

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Элвис Пресли, поэт-песенник

Этот? Так тут рука кремля в заднице торчит давно.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Харитонин, Виктор Владимирович
Виктор Владимирович Харитонин (род. 20 ноября 1972, Петропавловск Казахская ССР) — российский…
ru.m.wikipedia.org
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Ильнур Татлыбаев

вы аккаунты перепутали)

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Здесь могла быть Ваша Реклама

Недорого - это тетрапаки за 1€, а тут вроде как подороже будет

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Alekseï Butrimov

Самолет продаёт квартиры, Снегурочка производит туалетную бумагу. Что блин происходит ? 😭

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Eternal Hate

Самокат доставляет, светофор продает колбасу, ужас!

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EyesLaser

СнегурОчка

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Sam Esq

Может хватит уже всякое говно плодить с регистрацией на всяких "Британских Виргинских островах"?

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Артем Калашников

Илиму продали?

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Denis Kiselev

Нет. Скорее всего ему: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?wprov=sfti1

Харитонин, Виктор Владимирович
Виктор Владимирович Харитонин (род. 20 ноября 1972, Петропавловск Казахская ССР) — российский…
ru.wikipedia.org
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Yellow Captain

"Очень надеюсь", но "верится с трудом" 🥸

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Denis Kiselev

Торговая марка будет «Снегурочка V»

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Sam Esq

Zнегурочка

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Denis Kiselev

Нет. Это сложнее - от спутника

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Tricia Gonia

Как же мы без снегурочки к которой привыкли )

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Denis

Всего лишь какие-то 95 млрд рублей...

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Игорь Лутай

95 млрд. — получается, бумажную фабрику оценили дороже чем банк Тинькофф..?

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Darth Swordman

Так всё логично. Банк такой один только в рекламе, а производитель реально нужной всем офисной бумаги — по факту) Штучный товар всегда дороже.

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Serge Tikhonenko

Деду Морозу?

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