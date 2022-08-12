Также регулятор ждёт среднюю ключевую ставку к концу 2025 года в 5-6%.

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Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года, говорится в проекте «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

Сейчас ключевая ставка составляет 8%. До конца года должно состояться три плановых заседания совета директоров по ключевой ставке.

После резкого повышения ставки до 20% в конце февраля 2022 года регулятор несколько раз принимал решения о ее снижении. После последовало и ее резкое снижение, последние два раза регулятор снижал ставку широкими шагами в 150 базисных пунктов. На конец 2021 года ключевая ставка составляла 5,7%.

По базовому прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2022 году будет в диапазоне 10,5%-10,8%. По итогам 2023 года она опустится до 6,5-8,5%. Ещё через год будет равна 6-7%, а в 2025 году вернётся к значениям 5-6%.

К 2025 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон. Банк России исходит из оценки долгосрочной номинальной нейтральной процентной ставки в 5-6% годовых. ЦБ

Однако в период структурной перестройки экономики неопределенность ее оценок выше, обращает внимание ЦБ. Есть факторы, которые могут действовать как в сторону повышения нейтральной ставки, так и в сторону снижения.

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Средняя цена нефти марки Urals в 2022 году будет на отметке $80 за баррель, прогнозирует ЦБ. Через год она опустится до $70 за баррель, ещё через год — до $60, а в 2025 году будет стоить $55.

Согласно базовому сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям. А к потенциальным темпам роста вернётся только в 2025 году, когда ее рост составит 1,5–2,5%.

Под влиянием денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 12–15% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и в дальнейшем будет находиться вблизи цели. Возвращение годовой инфляции к цели будет постепенным, в том числе из-за неизбежной подстройки относительных цен по широкому кругу товаров и услуг в процессе структурной перестройки российской экономики.

К тому же ЦБ ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году — на уровне $243 млрд, к 2025 году он снизится до $15 млрд.

Альтернативные сценарии

В альтернативном сценарии «Ускоренная адаптация», которая предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям по сравнению с базовым сценарием при схожем состоянии мировой экономики и геополитического фона, ЦБ ожидает рост экономики уже в 2023 году.

В другом сценарии — наиболее негативном — под названием «Глобальный кризис», который предполагает усиление фрагментации в мировой экономике, ВВП в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022 году. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен небольшой рост — порядка 1%.

В этом же сценарии годовая инфляция в 2023 году вырастет до 13–16% на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения, инфляционные ожидания также увеличатся. ЦБ существенно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на повышенном уровне, чтобы не допустить вторичных эффектов из-за роста инфляционных ожиданий и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.