ЦБ подготовил разные сценарии для экономики: в базовом ждёт инфляцию в 5-7% в 2023 году, в «кризисном» — 13-16% Статьи редакции
Также регулятор ждёт среднюю ключевую ставку к концу 2025 года в 5-6%.
Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года, говорится в проекте «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».
Сейчас ключевая ставка составляет 8%. До конца года должно состояться три плановых заседания совета директоров по ключевой ставке.
После резкого повышения ставки до 20% в конце февраля 2022 года регулятор несколько раз принимал решения о ее снижении. После последовало и ее резкое снижение, последние два раза регулятор снижал ставку широкими шагами в 150 базисных пунктов. На конец 2021 года ключевая ставка составляла 5,7%.
По базовому прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2022 году будет в диапазоне 10,5%-10,8%. По итогам 2023 года она опустится до 6,5-8,5%. Ещё через год будет равна 6-7%, а в 2025 году вернётся к значениям 5-6%.
Однако в период структурной перестройки экономики неопределенность ее оценок выше, обращает внимание ЦБ. Есть факторы, которые могут действовать как в сторону повышения нейтральной ставки, так и в сторону снижения.
Средняя цена нефти марки Urals в 2022 году будет на отметке $80 за баррель, прогнозирует ЦБ. Через год она опустится до $70 за баррель, ещё через год — до $60, а в 2025 году будет стоить $55.
Согласно базовому сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям. А к потенциальным темпам роста вернётся только в 2025 году, когда ее рост составит 1,5–2,5%.
Под влиянием денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 12–15% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и в дальнейшем будет находиться вблизи цели. Возвращение годовой инфляции к цели будет постепенным, в том числе из-за неизбежной подстройки относительных цен по широкому кругу товаров и услуг в процессе структурной перестройки российской экономики.
К тому же ЦБ ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году — на уровне $243 млрд, к 2025 году он снизится до $15 млрд.
Альтернативные сценарии
В альтернативном сценарии «Ускоренная адаптация», которая предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям по сравнению с базовым сценарием при схожем состоянии мировой экономики и геополитического фона, ЦБ ожидает рост экономики уже в 2023 году.
В другом сценарии — наиболее негативном — под названием «Глобальный кризис», который предполагает усиление фрагментации в мировой экономике, ВВП в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022 году. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен небольшой рост — порядка 1%.
В этом же сценарии годовая инфляция в 2023 году вырастет до 13–16% на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения, инфляционные ожидания также увеличатся. ЦБ существенно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на повышенном уровне, чтобы не допустить вторичных эффектов из-за роста инфляционных ожиданий и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.
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Инфляция ведь считается по продуктовой корзине, в которой минимальный набор из макарон, круп и прочего что продают низкосортные бренды типа 365 дней или красная цена. При этом на нормальные товары и услуги инфляция в разы больше. Особенно не учитывают инфляцию на жилье и авто, цены которых вырасли в два раза.
Про недвижку не согласен, в течении года как было 12к за квадрат в год так и осталось в среднем. Сдаю также хату, тоже цены на рынке плавают то вверх, то вниз, но не растут. Всё-таки есть есть вопрос платёжеспособности арендаторов, так что про 2 раза ты явно загнул.
Живём 👍
Вспомнилось "прекрасное далеко" ЦБ из будущего.
https://youtu.be/vspTIXA9i4c
Планирование ЦБ в нескольких пунктах:
1. Через 2-3 года инфляция будет 4-5-6% процентов
2. В этом году инфляция почему-то 40%+, но мы скажем, что 16%
3. 2-3 года назад планировали инфляцию в этом году 4-5-6%
А какой сценарий описывает нынешнюю чуть не гиперинфляцию первого полугодия 2022-го? А, вспомнил, всё же отлично и инфляция на уровне допустимого, точно.
это как начинаешь игру и выбираешь режим изи или хард
На Земле единицы видят происходящее с трех сторон - фабрикант, спекулянт и бюрократ разные психотипы не уживаются в одной голове. В итоге, без трехмерной картины: Бизнес - Власть - Деньги - даже умные несут пургу...
Кем бы не были прочтите страничку. Есть всего два варианта СКОРОГО будущего и один не понравится даже чудом выжившим
https://www.kissproject.info/2022/07/blog-post_24.html
Это зависит только от самого ЦБ и регулируется ставкой. Если они будут слушать команды МВФ, то понятно ничего хорошего не будет.
Навряд ли они станут слушать команды МВФ в текущей обстановке.
Они только МВФ и слушают, в этом главная проблема. Поднять пенсионный возраст в России тоже была рекомендация МВФ.
Иногда лучше жевать, чем говорить🫢
Вот это новость! Нашли нового виноватого. МВФ. Одни ироды вокруг. И всё-то мы всех слушаемся, а потом говорим, что советы плохие и это советчики виноваты в наших проблемах. Может просто людей думающих и профессиональных надо привлекать к управлению. А не по наследованию и знакомствам...