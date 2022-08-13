Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":481477,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":481477,"gtm":null} 2169 просмотров

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 13 августа: доллар — 60,89 рубля, евро — 62,53 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курс доллара на рынке Forex — 60,61 рубля, евро — 62,39 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,29 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,97 рубля, евро — по 69,01 рубля.

Стало лучше

В июне экспорт промышленного оборудования из Европы в Россию превысил €1 млрд. Также увеличились поставки лекарств, которые стали вторыми по объёму экспорта. Крупнейшие экспортёр — Германия (€1,16 млрд), Италия (€532 млн), выросли поставки из Польши (с €200–250 млн в мае до €395 млн) и стран Балтии (€481 млн, что больше на 34% по сравнению с маем).

Почему так

Из-за новостей о шенгенских ограничениях россияне стали чаще обращаться за оформлением шенгенских виз — число заявителей выросло на 40%. Люди боятся, что оформление виз в Европу станет такой же сложной, как для путешествий в США. Получить визу россиянам сейчас сложно из-за ограниченного числа мест на подачу документов, но ухудшения отношения к заявителям участники рынка пока не заметили, пишет «Ъ».

Новости предыдущего дня, 12 августа, — здесь.