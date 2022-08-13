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Финансы
Слава Шегай

Новости и тексты на фоне 171 дня «операции»: Европа увеличила поставки косметики и лекарств в Россию Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 13 августа: доллар — 60,89 рубля, евро — 62,53 рубля.

Курс доллара на рынке Forex — 60,61 рубля, евро — 62,39 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,29 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,97 рубля, евро — по 69,01 рубля.

Стало лучше

В июне экспорт промышленного оборудования из Европы в Россию превысил €1 млрд. Также увеличились поставки лекарств, которые стали вторыми по объёму экспорта. Крупнейшие экспортёр — Германия (€1,16 млрд), Италия (€532 млн), выросли поставки из Польши (с €200–250 млн в мае до €395 млн) и стран Балтии (€481 млн, что больше на 34% по сравнению с маем).

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Почему так

Из-за новостей о шенгенских ограничениях россияне стали чаще обращаться за оформлением шенгенских виз — число заявителей выросло на 40%. Люди боятся, что оформление виз в Европу станет такой же сложной, как для путешествий в США. Получить визу россиянам сейчас сложно из-за ограниченного числа мест на подачу документов, но ухудшения отношения к заявителям участники рынка пока не заметили, пишет «Ъ».

Новости предыдущего дня, 12 августа, — здесь.

#новость #днрилнр

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46 комментариев
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Новый шар

" россияне стали чаще обращаться за оформлением шенгенских виз"

У россиян есть две мечты: уничтожить Запад, и уехать туда на отдых.

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Crusty krab

Это разные россияне

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Васисуалий Лоханкин

А вот не всегда. Двоемыслие во все поля.

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Andre Macareno

Те самые мифические хорошие русские?

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Новый шар

Ну да, ну да..
В России - это одни россияне, в Европе те же люди - это уже другие россияне.
Вот такая, понимаешь, загогулина ))
p/s не проводите параллели с хорошими и плохими. Я имел ввиду, что один и тот же человек думает категориями "гейропа" и планирует отдых в условной Греции.

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Дмитрий Т.

У вас двоемыслия гораздо больше чем у среднего россиянина

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LB

ну да, это как сказать до февраля: "у украинцев две цели, ненавидеть и воевать с Россией, и увеличивать товарооборот".

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Василий Панкратов

Никто не мечтает никого уничтожать, вас перекормили расчеловечивающей пропагандой.

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роман долгополов

Заметки на полях
В русских анекдотах про хохлов-хохлы просто либо глупые либо жадные
В в украинских анекдотах про москалей-москаля либо бьют либо убивают.

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Новый шар

)))

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Alex Shevchenko
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Алексей Никитенко

Еще не встречал в жизни тех, кто мечтал бы уничтожить запад.

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Nick Fomich

я один не понял, как секция «почему так» связана с секцией «стало лучше»?

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Роман Костенко

Я в принципе не очень понимаю название этой секции)

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Марат Яз

"Европа увеличила поставки косметики и лекарств в Россию"

Может это импортёры (россияне) увеличили поставки?

Ну или хотя бы: "Поставки косметики и лекарств из Европы увеличились"

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Artem 69

Какая-то дичь, они же санкции на любую косметику наложили. Я из штатов не могу привезти посредниками то что заказывал, так как везут через Европу а экспорт запрещен

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Марат Яз

Вы случайно не на iherb заказываете?

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Dear Moscow,
Европа увеличила поставки косметики и лекарств в Россию

Вполне может быть, что последовали примеру американцев, которые откатили санкции на веб-сервисы, регистрацию доменов, хостинг, и подобное, т.к. увидели, что рынок теряется, как минимум, частично (в данном случае биохимический):
https://habr.com/ru/company/geltek/blog/671894/
https://habr.com/ru/company/geltek/blog/671898/

Кризис в биохимии: стадия битвы за сырьё
Привет! Возможно, вы помните наши «излишне оптимистичные» посты февраля и начала марта про то, как…
habr.com
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Ли Ши

Да просто источник можно глянуть, там все понятно написано.

Если бы санкции откатили, про это неслось бы из каждого утюга, как великая победа. Все гораздо проще: все что до 300 баксов разрешено к продаже. Дальше уже сами производители косметики решают.

Промоборудование: насосов, центрифуг, посудомоечных агрегатов, огнетушителей, сельскохозяйственных машин, оборудования для приготовления пищевых продуктов итп. (цитата)
Это все тоже не под санкциями, но поставки зависят от конкретного производителя. Т.е. возможны сюрпризы с отдельными марками\брендами.

Многие лекарства территориально производятся в Индии, но какая разница- продаются они от лица европейских и американских компаний, и делаются на их фабриках. Индия не может взять их продукцию, и продать в РФ по своей прихоти. Короче для России это ничего не меняет, тем более что санкций на лекарства НЕ вводили, как и на сельхозпродукцию.

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Виолетта

вот именно, просто убираются прокладки. Поехал в Индию и напрямую договорился. А вообще после "вакцинации" фарма доверие потеряла.

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Саша

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,97 рубля, евро — по 69,01 рубля. - и какой смысл в этом онлайн, когда вывести эти доллары нельзя? просто цифры и нолики. Вот когда в отделение приходишь, там по 80-90 за бумажку. а нарисовать они что хочешь могут, жулье

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00exe

ты можешь онлайн все оплачивать, зачем тебе бумажка? над златом чахнуть? Бумажек нет так как США запретило наличные отправлять в РФ, а не потому что курс нарисованный.

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Саша

и что можно этими цифрами оплачивать Россиянам? везде же все поблочили, включая визы и мастекард для забугорных магазинов

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00exe
везде же все поблочили, включая визы и мастекард для забугорных магазинов

если везде заблочили, зачем тебе бумажные доллары?

оплачивать Россиянам

Крипта? можешь купить USDT, он 1 к 1 к доллару и оплачивай им везде

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LB

ох как поднасрал конечно USDT всем адептам доллара за 200р.
тут вот всякие уебаны типа Милова уже руки терли, что можно на этой теме хайпа набить, бидон про 200р рассказывает, а USDT берет и зраду подкидывает.
ЦиПСО и либералы были недовольны.

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00exe

все думали что рубль нарисованный, а оказалось что нарисована гривна lol

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Виолетта

Все лекарства для "Европы" давно производятся в Индии.

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Марат Яз

Прям все?

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Виолетта

вы часто даже не знаете. Таблетки, например производятся в Индии, а в Германии только фасуются, таких 90%, но за счет того, в блистеры закатали в Германии, пишется производство Германия.

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Занятый Макс

Жги дальше, чудо. Часть препаратов да, но не 90%

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Виолетта

недавно был документальных фильм по немецкому телевидению про производство лекарств. Именно, что 90% уже проводится в Индии, все дженерики.

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jonewayne
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Mike Elkin

так на то они и дженерики - формула открыта делай где хочешь и задешево. а вот как сделать чтобы и активное вещество было и минимально побочек и эхффективность получше - знает только тот кто техпроцессом владеет - и никаким Индусам его не говорят. так что или индусский дженерик за дёшево или нормальное европейское производство за дорого

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oo oo

При том, что половина это фуфломициновые бады, в т.ч. и пиаскледин на фото товарища Яз. Подробнее на авторитетном ресурсе encyclopatia в статье "расстрельный список препаратов".

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Max Payne

устройство человеческого организма до конца не изучено, по этому утверждать что что-то однозначно действует или нет тоже невозможно доказать.

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Виолетта

Дженерик, это когда патент истек. Процесс тоже открытый.

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Mike Elkin

процес производства конкретного препарата всегда закрыт. открыта формула дженерика по которой можно сделать синтез, но не конкретного препарата на его основе

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Виолетта

ясно же уже, что иностранная фарма это мафия, гнать в шею.

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Mike Elkin

жрите индийские дженерики - кто вам мешает? формула таже - а что там с технологией - ну ой, как вышло так вышло

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oo oo

На вашем фото это не лекарство, у него только 2 РКИ, в которых эффективность не подивердилас.

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Вадим Д.

Сегодня в целом получается: почему стало лучше?
И правда, почему, если лучше-то не стало?

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Виолетта

Суть новой экономики, что убираются прокладки. Лекарства или производятся в России или завозиться из Индии, где из сейчас все и производят.

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Невкусно и грустно

Прокладки убираются - цена увеличивается. Всех переиграли!

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Слегка Придурковатый

Лекарства и промышленное оборудование не под санкциями что ли?

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Soulis

Лекарства точно и не были под санкциями, а по промышленному оборудованию, думаю, детализацию смотреть надо🤷

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Василий Панкратов

Вы вообще всем цифрам и ноликам не доверяете или только конкретным?)

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