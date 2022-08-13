Новости и тексты на фоне 171 дня «операции»: Европа увеличила поставки косметики и лекарств в Россию Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 13 августа: доллар — 60,89 рубля, евро — 62,53 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,29 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,97 рубля, евро — по 69,01 рубля.
Стало лучше
В июне экспорт промышленного оборудования из Европы в Россию превысил €1 млрд. Также увеличились поставки лекарств, которые стали вторыми по объёму экспорта. Крупнейшие экспортёр — Германия (€1,16 млрд), Италия (€532 млн), выросли поставки из Польши (с €200–250 млн в мае до €395 млн) и стран Балтии (€481 млн, что больше на 34% по сравнению с маем).
Почему так
Из-за новостей о шенгенских ограничениях россияне стали чаще обращаться за оформлением шенгенских виз — число заявителей выросло на 40%. Люди боятся, что оформление виз в Европу станет такой же сложной, как для путешествий в США. Получить визу россиянам сейчас сложно из-за ограниченного числа мест на подачу документов, но ухудшения отношения к заявителям участники рынка пока не заметили, пишет «Ъ».
Новости предыдущего дня, 12 августа, — здесь.
" россияне стали чаще обращаться за оформлением шенгенских виз"
У россиян есть две мечты: уничтожить Запад, и уехать туда на отдых.
Это разные россияне
А вот не всегда. Двоемыслие во все поля.
Те самые мифические хорошие русские?
Ну да, ну да..
В России - это одни россияне, в Европе те же люди - это уже другие россияне.
Вот такая, понимаешь, загогулина ))
p/s не проводите параллели с хорошими и плохими. Я имел ввиду, что один и тот же человек думает категориями "гейропа" и планирует отдых в условной Греции.
У вас двоемыслия гораздо больше чем у среднего россиянина
ну да, это как сказать до февраля: "у украинцев две цели, ненавидеть и воевать с Россией, и увеличивать товарооборот".
Никто не мечтает никого уничтожать, вас перекормили расчеловечивающей пропагандой.
Заметки на полях
В русских анекдотах про хохлов-хохлы просто либо глупые либо жадные
В в украинских анекдотах про москалей-москаля либо бьют либо убивают.
)))
Еще не встречал в жизни тех, кто мечтал бы уничтожить запад.
я один не понял, как секция «почему так» связана с секцией «стало лучше»?
Я в принципе не очень понимаю название этой секции)
"Европа увеличила поставки косметики и лекарств в Россию"
Может это импортёры (россияне) увеличили поставки?
Ну или хотя бы: "Поставки косметики и лекарств из Европы увеличились"
Какая-то дичь, они же санкции на любую косметику наложили. Я из штатов не могу привезти посредниками то что заказывал, так как везут через Европу а экспорт запрещен
Вы случайно не на iherb заказываете?
Вполне может быть, что последовали примеру американцев, которые откатили санкции на веб-сервисы, регистрацию доменов, хостинг, и подобное, т.к. увидели, что рынок теряется, как минимум, частично (в данном случае биохимический):
— https://habr.com/ru/company/geltek/blog/671894/
— https://habr.com/ru/company/geltek/blog/671898/
Да просто источник можно глянуть, там все понятно написано.
Если бы санкции откатили, про это неслось бы из каждого утюга, как великая победа. Все гораздо проще: все что до 300 баксов разрешено к продаже. Дальше уже сами производители косметики решают.
Промоборудование: насосов, центрифуг, посудомоечных агрегатов, огнетушителей, сельскохозяйственных машин, оборудования для приготовления пищевых продуктов итп. (цитата)
Это все тоже не под санкциями, но поставки зависят от конкретного производителя. Т.е. возможны сюрпризы с отдельными марками\брендами.
Многие лекарства территориально производятся в Индии, но какая разница- продаются они от лица европейских и американских компаний, и делаются на их фабриках. Индия не может взять их продукцию, и продать в РФ по своей прихоти. Короче для России это ничего не меняет, тем более что санкций на лекарства НЕ вводили, как и на сельхозпродукцию.
вот именно, просто убираются прокладки. Поехал в Индию и напрямую договорился. А вообще после "вакцинации" фарма доверие потеряла.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,97 рубля, евро — по 69,01 рубля. - и какой смысл в этом онлайн, когда вывести эти доллары нельзя? просто цифры и нолики. Вот когда в отделение приходишь, там по 80-90 за бумажку. а нарисовать они что хочешь могут, жулье
ты можешь онлайн все оплачивать, зачем тебе бумажка? над златом чахнуть? Бумажек нет так как США запретило наличные отправлять в РФ, а не потому что курс нарисованный.
и что можно этими цифрами оплачивать Россиянам? везде же все поблочили, включая визы и мастекард для забугорных магазинов
если везде заблочили, зачем тебе бумажные доллары?оплачивать Россиянам
Крипта? можешь купить USDT, он 1 к 1 к доллару и оплачивай им везде
ох как поднасрал конечно USDT всем адептам доллара за 200р.
тут вот всякие уебаны типа Милова уже руки терли, что можно на этой теме хайпа набить, бидон про 200р рассказывает, а USDT берет и зраду подкидывает.
ЦиПСО и либералы были недовольны.
все думали что рубль нарисованный, а оказалось что нарисована гривна lol
Все лекарства для "Европы" давно производятся в Индии.
Прям все?
вы часто даже не знаете. Таблетки, например производятся в Индии, а в Германии только фасуются, таких 90%, но за счет того, в блистеры закатали в Германии, пишется производство Германия.
Жги дальше, чудо. Часть препаратов да, но не 90%
недавно был документальных фильм по немецкому телевидению про производство лекарств. Именно, что 90% уже проводится в Индии, все дженерики.
так на то они и дженерики - формула открыта делай где хочешь и задешево. а вот как сделать чтобы и активное вещество было и минимально побочек и эхффективность получше - знает только тот кто техпроцессом владеет - и никаким Индусам его не говорят. так что или индусский дженерик за дёшево или нормальное европейское производство за дорого
При том, что половина это фуфломициновые бады, в т.ч. и пиаскледин на фото товарища Яз. Подробнее на авторитетном ресурсе encyclopatia в статье "расстрельный список препаратов".
устройство человеческого организма до конца не изучено, по этому утверждать что что-то однозначно действует или нет тоже невозможно доказать.
Дженерик, это когда патент истек. Процесс тоже открытый.
процес производства конкретного препарата всегда закрыт. открыта формула дженерика по которой можно сделать синтез, но не конкретного препарата на его основе
ясно же уже, что иностранная фарма это мафия, гнать в шею.
жрите индийские дженерики - кто вам мешает? формула таже - а что там с технологией - ну ой, как вышло так вышло
На вашем фото это не лекарство, у него только 2 РКИ, в которых эффективность не подивердилас.
Сегодня в целом получается: почему стало лучше?
И правда, почему, если лучше-то не стало?
Суть новой экономики, что убираются прокладки. Лекарства или производятся в России или завозиться из Индии, где из сейчас все и производят.
Прокладки убираются - цена увеличивается. Всех переиграли!
Лекарства и промышленное оборудование не под санкциями что ли?
Лекарства точно и не были под санкциями, а по промышленному оборудованию, думаю, детализацию смотреть надо🤷
Вы вообще всем цифрам и ноликам не доверяете или только конкретным?)