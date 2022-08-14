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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 60,89 рубля, евро — 62,53 рубля.

Курс доллара на рынке Forex — 60,61 рубля, евро — 62,39 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,97 рубля, евро — по 69,01 рубля.

Стало хуже

Президент Латвии Эгилс Левитс предложил пересмотреть выданные в стране россиянам ВНЖ и визы — тем, кто поддерживает «спецоперацию», аннулировать их. «Однако в любом случае их в принципе не надо продлевать, за исключением конкретных доказанных особых обстоятельств», — заявил Левитс.

Финляндия может ограничить приём заявок на туристические визы одним днём в неделю, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто: «На практике это может работать так: можно подавать заявление на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу — по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или другим уважительным причинам». При этом у правительства страны пока нет определённых позиций по ограничению отдыха россиян — это обсудят 16 августа на неофициальной встрече правительства.

Почему так

Репортаж «Медузы» о том, что происходит после начала «спецоперации» на заводе Lada в Ижевске, который выпускал Lada Vesta. Из-за санкций он простаивает уже почти полгода. Сотрудникам сокращают зарплату, они вынуждены увольняться.

Ректор «Сколтеха» Александр Кулешов заявил о невозможности развития связи 6G в обход 5G. В России развитие 5G сдерживается из-за отсутствия отечественного оборудования. «Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта», — сказал Кулешов.

Новости предыдущего дня, 13 августа, — здесь.