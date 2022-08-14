Новости и тексты на фоне 172 дня «операции»: Латвия предложила аннулировать визы поддерживающим «спецоперацию» россиянам Статьи редакции
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Стало хуже
Президент Латвии Эгилс Левитс предложил пересмотреть выданные в стране россиянам ВНЖ и визы — тем, кто поддерживает «спецоперацию», аннулировать их. «Однако в любом случае их в принципе не надо продлевать, за исключением конкретных доказанных особых обстоятельств», — заявил Левитс.
Финляндия может ограничить приём заявок на туристические визы одним днём в неделю, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто: «На практике это может работать так: можно подавать заявление на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу — по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или другим уважительным причинам». При этом у правительства страны пока нет определённых позиций по ограничению отдыха россиян — это обсудят 16 августа на неофициальной встрече правительства.
Почему так
Репортаж «Медузы» о том, что происходит после начала «спецоперации» на заводе Lada в Ижевске, который выпускал Lada Vesta. Из-за санкций он простаивает уже почти полгода. Сотрудникам сокращают зарплату, они вынуждены увольняться.
Ректор «Сколтеха» Александр Кулешов заявил о невозможности развития связи 6G в обход 5G. В России развитие 5G сдерживается из-за отсутствия отечественного оборудования. «Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта», — сказал Кулешов.
Новости предыдущего дня, 13 августа, — здесь.
Прибалты как всегда, ведут себя как закомплексованные подростки. Ничего кроме жалости их поведение не вызывает.
в ответ на их действия россия должна установить безвизовый режим с нашими друзьями, талибаном и сомали
Странная шутка, учитывая что с Афганистаном у нас безвиз.
ну ты получаешь по 15 рублей за комментарий, а я шучу бесплатно, поэтому такое качество шуток прости
О, если не поддерживаешь истерию прибалтов, значит 15-ти рублёвый. Ясно-понятно.
а что ты поддерживаешь?
Как минимум прекращение сво. И адекватную визовую политику относительно того небольшого процента населения, кто ездил туристами в ЕС
Смех в том, что ты тоже "неправильный россиянин". Ведь если ты не готов вешать Путина на столбе, то тебя автоматически будут брать в котёл все приверженцы свобод, за любое мнение, которое отличается от повесточки.
Алё??? Написано "тем, кто поддерживает «спецоперацию»,", почему для этих уродов должна быть "адекватная визовая политика"? Нормальных людей никто не высылает и лайфхак №2 - никто не мешает сказать "я не поддерживаю", при чем тут истерика прибалтов. Самых патриотичных дебилов лишат и всё.
Потому что тогда это такой же тоталитаризм, но со знаком минус
А еще написано "Однако в любом случае их в принципе не надо продлевать". Что конечно прекрасно.
Можно правда марш покаявшихся провести, что бы на коленях проползли по центральным улицам и расшибали лоб, моля простить. Но я не удивлюсь, если найдутся и такие.
Никакого безвиза у РФ с Афганистаном и в помине нет. Талибан означает "студенты, ученики". Ядро талибана составляют дети, которые бежали из Афганистана во время афганской войны СССР и получили образование в медресе пакистанских. Это не партнеры РФ, это враги РФ, которых сейчас задабривают, т.к. ресурсов для обороны южных регионов у страны нет, все ресурсы на денацификации.
Не путайте политиков и население.
Сами прибалты в большинстве не страдают ни одной из форм русофобии.
А политики - да. У них это фишка, которая проявляется с приходом в политику. Чем выше должность, тем больше ненависти к внешнему врагу.
Но ведь это есть и у нас
Русские всегда видят дискриминацию, когда её нет. Встречный вопрос, сколько школ в РФ с украинским, белорусским, польским, финским или казахском языком обучения?
Вроде ровно столько, сколько желающих учиться в школе на украинском, белорусском и т.д.
Лично я не слышал историй о том, как жители условного Архангельска просили открыть школы где будут обучать на казахском и чтобы закрывались действующие школы.
Спрос рождает предложение, у нас капитализм. Если надо будет всем английский, то появится много школ с английским, нужен народу будет украинский, то много будет украинского. Я для примера погуглил школы с казахским языком и нашел без проблем такие школы в России
В демократических странах население выбирает себе политиков близких по духу. Потому что если ты будешь колебаться не на одной волне с народом, то ты будешь политический труп. Так что не надо тут про добрых прибалтов.
Это их страны и именно они определяют свою миграционную политику. Предполагаю, Российскую Федерацию не просто так отнесли к странам повышенного миграционного риска.
Почему такой баттхерт по всему рунету тогда? Видимо, кроме жалости, что-то все-таки вызывает.
Возмущение понятно — всех россиян под одну гребёнку. И тех кто поддерживает сво и таких как я, например, которые против агрессии.
всех россиян vs "тех, кто поддерживает «спецоперацию»," - ты сам под одну гребенку всех тащишь
Тем не менее они задают тренд
А как кто ведут себя россияне, напав на соседнюю страну? Наверно вызывают у вас чувство гордости?
Тоже вызывают лишь чувство жалости
Так там в республиках у них население чуть ли не половина в каждой русские, и поделать с этим законными путями ничего нельзя, и я вот уверен что там зетнутые ещё более буйные чем мордорские, они поди там по улицам бегают да орут о своих мечтах "вернуть в родную говень, проклятую ниблагадарную дидам тварь трибалтику" и о прочих благородных вещах
Еженедельная подборка кратких новостей о России в стиле #всёпропало
Отдельно отмечу, что в оригинальном посте для каждой новости есть ссылка, где можно прочитать подробности (при подтягивании поста на VC эти ссылки пропадают):
https://t.me/orda_mordora/12902
В Вологодской области через реку Шексну открыли Архангельский мост, название которому придумали местные жители. Его сдали в эксплуатацию с опережением графика, согласно которому окончание работ было запланиро...
В Вологодской области через реку Шексну открыли Архангельский мост, название которому придумали местные жители. Его сдали в эксплуатацию с опережением графика, согласно которому окончание работ было запланировано на 2025 год. Архангельский мост — самый крупный в Вологодской области. Он связал четыре района Череповца, открыл кольцевое движение для общественного транспорта.
В России завершились государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. Улучшенная САУ 2С25 представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. По огневой мощи 2С25, по словам Артякова, не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3.
Российская компания «Промобот» разработала платформу искусственного интеллекта с машинным обучением под названием Promobot Nested Chat. Благодаря технологии обычная бытовая техника может научиться понимать человеческую речь и разговаривать. В качестве ключевого преимущества технологии создатели называют возможность подключения различных периферийных устройств и каналов к системе.
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АО «Уралкриомаш» спроектировал и сертифицировал контейнер-цистерну для транспортировки и хранения сжиженного природного газа, этилена и этана. Уникальность контейнера заключается расширенном температурном диапазоне эксплуатации: от минус 60 градусов до плюс 50. Аналогичных цистерн на российском рынке нет.
Со сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке на ходовые испытания вышел серийный корвет проекта 20380 «Резкий», построенный для Тихоокеанского флота. Комплекс первого этапа заводских ходовых испытаний будет включать испытания всей механической части корабля, а также навигационное оборудование. Корабелы также планируют провести частичную проверку радиолокации.
«Мирный Адыгея» ввел в эксплуатацию второй молочно-товарный комплекс по производству козьего молока на 3 тыс. голов. Это позволит довести общую производительность предприятия до 15 т молока в сутки. На третьем этапе планируется увеличить поголовье молочных коз до 24 тыс. голов и запустить производство востребованного на рынке сухого козьего молока.
Все малые космические аппараты, запущенные с космодрома Байконур 9 августа, были приняты на управление разработчиками. Одновременный запуск 16 российских спутников стал рекордным в истории ракетно-космической промышленности России. Спутники предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий реализации межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.
Резидент «Сколково» создал замену популярного во всём мире британского компьютера Raspberry Pi. Разработка имеет собственную операционную систему с пакетом необходимых программ. Отдельно Repka Pi будет поставляться в составе образовательной платформы с заданиями, датчиками, макетной платой для обучения и программирования. Repka Pi имеет на 15-20% лучшую производительность, чем Raspberry Pi 3.
В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» приступили к сварке кольцевых швов на верхнем полукорпусе реактора для второго блока Курской АЭС-2. Это один из ключевых этапов изготовления корпуса реактора. Верхний полукорпус собрали из двух обечаек и фланца. Общая масса конструкции составляет 180 тонн. Автоматическая сварка двух кольцевых швов продолжится в течение 25 дней при непрерывном подогреве зоны сварного шва.
Мы не хотим, чтобы вы забывали, что такое боль, поэтому повторно обработаем раны солью через неделю. Не благодарите.
#поравалить #всепропало
[Орда] – родная, злобная, твоя
Думается мне, они всех россиян включат в список "тех, кто поддерживает", или будут в посольстве заставлять на камеру отрекаться от поддержки?:)
Документ при въезде, что не поддерживают и что не имеют отношения
Слабо, нужно больше унижать.
Хорошее предложение про на камеру. Разумное. И ещё записи эти сделать публичными с открытым поиском
Foreign Minister Pekka Haavisto said: “In practice, this can work like this: you can apply for a tourist visa on Mondays, and from Tuesday to Friday - for family reasons, study, work or other good reasons.” At the same time, the government of
https://crs.site-ym.com/global_engine/download_custom.aspx?fileid=065ccf2b-57e7-438f-b74b-c2b40902803b.pdf&filename=Laal_Singh_Chaddha-2k22.pdf&blnIsPublic=2&code=blog&sub=add
https://crs.site-ym.com/global_engine/download_custom.aspx?fileid=d39e729a-65ac-4f98-9c7b-7d6aadecb6f8.pdf&filename=BTS76auf.pdf&blnIsPublic=2&code=blog&sub=add
https://crs.site-ym.com/global_engine/download_custom.aspx?fileid=fffb7a21-4f77-4d8d-9001-ff9e8a7b3785.pdf&filename=KGFu.pdf&blnIsPublic=2&code=blog&sub=add
the country does not yet have definite positions on limiting the rest of Russians.
Подключать будут физиогномиста и полиграфолога, чтоб наверняка.
Ах да, ещё что-то вроде теста Роршаха можно с буквами Z и V.
Будут на камеру извиняться за поведение Рамзана Ахматовича!
просто подпишешь бумагу.
если страшно что бумага где-то всплывет и тебя взъебут на родине - не езди в гейропу.
Я бы так и сделал, мне этого говна с добровольно-принудительными активностями хватает и в России
Инициатива вроде как положительная но вот только как будут выявлять поддерживающих?
Через детектор?
Проще всего как в штатах, через декларацию. Хотя тут выше предложили дублирование декларации на видео. Это ещё лучше. И обязательно сделать эти записи публичными
А потом ещё (на камеру) обоссать (демократической мочой!)
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Комментарий удален модератором
в штатах при отсутствии собственного производителя 5G создали группу работающую уже над 6й версией, так что дядя не шарит :)
А где блок «хорошее» с неочень плохими новостями?
Справедливо
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