Цена биткоина впервые с середины июня превысила $25 тысяч Статьи редакции
Но позже в течение дня снова опустилась до примерно $24 500.
- Хоть стоимость криптовалюты увеличилась, она всё равно на 46% меньше, чем год назад, пишет Bloomberg.
- Рост цены составил 2% в первые часы с начала торгов, однако позже стоимость криптовалюты снова начала падать.
- По состоянию на 15:33 мск, по данным Coinmarketcap, стоимость биткоина составляет $24 517.
- Стоимость биткоина в середине июня опустилась ниже $19 тысяч впервые с 2020 года.
- В начале 2021 года Tesla вложила $1,5 млрд в биткоины. В июле 2022 года компания продала примерно 75% биткоинов, которые были у нее на счетах. Tesla оценила убытки от падения курса криптовалюты в $170 млн.
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Смешно, но последний разговор о крипте который я слышал вживую был между чуваками, которые мне устанавливали окна на балконе.
Моя аватарка подходит к посту как никогда)
Что на этот счёт скажут расстроенные эксперты "маркетологи которые очень сильно разбираются в крипте", скам отменяется ? Или переносится на другую дату ?
П.С по прогнозам крипта может ещё упасть разок на 50%+-, но мы ведь холдеры, нам это только на руку
Не ну есть такой же прогноз на 770к за биток лол
Сколько уже лет он лопается?