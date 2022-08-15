Новости и тексты на фоне 173 дня «операции»: Минцифры почистит ИТ-реестр, второго пилота хотят сделать виртуальным Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 14 августа: доллар — 60,9 рубля, евро — 62,54 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,15 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,79 рубля, евро — по 67,71 рубля.
Стало лучше
Турецкий холдинг FLO Retailing, который приобрёл бизнес Reebok в России, будет продавать продукцию своих брендов на Wildberries и Ozon.
Премьер Михаил Мишустин поручит Минтрансу, РЖД и Ростуризму изучить возможность распространения внутренней чартерной авиапрограммы на путешествия железнодорожным транспортом.
Стало хуже
Минпромторг рассчитывает заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и снизить за счет этого стоимость их эксплуатации. Ведомство разместило на портале госзакупок извещение о проведении конкурса стоимостью 2,9 млрд рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года. Но по правилам в кабине должно находиться не менее двух человек.
В 2022 году с рынка могут уйти ещё десять-двадцать российских банков, полагают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. В первую очередь это произойдёт за счёт небольших и слабых банков.
Минцифры готовится провести аудит реестра аккредитованных ИТ-компаний, по итогам которого из него будут исключены непрофильные предприятия, узнал «Ъ». Ведомство планирует учредить совет, который и займётся чисткой реестра.
После введения санкций фонд «Сколково» лишился части крупных зарубежных клиентов, а Сколтех — иностранных заказчиков и преподавателей.
Почему так
Более чем две трети компаний из Великобритании пострадали от последствий санкций против России, сообщает Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агентства Mactavish. У 71% респондентов есть активы, напрямую пострадавшие от санкций. Около половины компаний в качестве ущерба отметили рост затрат и сбои в работе производственных цепочек, 44% респондентов потеряли поставщиков, чуть меньше (42%) начали испытывать проблемы с персоналом.
Новости предыдущего дня, 14 августа — здесь.
У нас заканчиваются запчасти, Боже что делать?! Убираем второго пилота довольный_кот.жпг
Робота Фёдора посадят
Ну вот, с одной запчастью порешали
С точки зрения пассажира,идея на счет виртуального второго пилота пугающая до усрачки
Поверьте: с точки зрения пилота - даже более пугающая)
Это вы ещё истребитель в иллю не видели
Приступим!
Почему бы турецкий reebok не продавать на ВБ?
Ж/Д чартеры в массы!
Второй пилот с распилом 2,9 млрд ₽ — самый лучший второй пилот, Барни Стинсон отдыхает.
Небольшие и слабые банки летят в пропасть под натиском рынка.
Минцифра прододжает чистки реестров, меньше ИТ для поддержки!
Сколково без крупных иностранных клиентов, оказывается такие были.
Британские компании страдают под тяжким гнётом антиРФ санкций, поделом буржуям!
Ирония, сарказм (-:
Отличного дня всем!
Быть готовым к объявлению по громкой связи «Уважаемые пассажиры, если среди вас есть пилот, просьба подойти в начало салона»?
Скорее, быть готовым к тому, что если техника начнёт выходить из строя, то свалить на "человеческий фактор" в лице одного пилота будет проще, чем на двоих.
Нет в мире технологий "виртуальных пилотов", ближайший гражданский аналог - autoland от Garmin, который поставили в 3-4 типа легкомоторных и только на случай Emergency. И эта система делает от силы 5% того, что требуется от пилота: она тупо доводит до ближайшей подходящей полосы, орёт в радио "все разойдитесь" и тормозит самолёт прямо на полосе. Всё. На создание и тестирование ушло 10 лет и лучшие умы Garmin.
Плюс, для того, чтобы эта система работала, нужна определённая наземная инфраструктура, которая у нас существует только во влажных мечтах росавиации (нет).
Ну такие ситуации были, правда не у нас. После 11-го 9-го кабина заперта. Но до такие ситуации были, когда 2 пилота унимали самолёт. И вызвался на подмогу из салона летевший пилот-инструктор, помог.
А так же програмиста и робототехника))))
В документе говорится, что анализ последних научных результатов в области использования искусственного интеллекта в авиации позволяет сделать обоснованный прогноз
эм, отказаться от второго пилота это же выгодно, напомните какие страны с огромной технической мощью уже перешли на такую систему? В России оно вообще возможно при существующих ограничениях? 2 м пилотам одинаковыц рацион не дают, угадаете почему? А что будет делать виртуальный случись что с пилотом?
Так там написано, что правило «двух людей» в кабине останется.
Как что, сообщит в салон о том, что вместе с тем как единственный пилот выбыл, все кто в салоне выбывают вслед за ним... Вы главное держитесь
Мы все спим, не забудьте, когда тоже хлебнёте ухи.
- Не уставай..
- Я не устаю, а охуеваю. Это другое.
- Но от этого тоже можно устать!
- Нет, нельзя. Это всегда что-то новенькое.
А кто будет будить первого пилота? Просто пищать может не сработать. А ежели человеку плохо станет? Это же безопасность не только пилота, но и всего борта.
Это очередная сказка для великого народа. Попилят бабло и разойдутся, как всегда.
2 член экипажа будет в кабине. Просто он не пилот.
А это ИИ по госзаказу
- Ало база, это Хьюстон!
- Серега, хуйню не неси, ты скоро станешь виртуальным!
Ну взбесившуюся теслу мы уже видели, будем ждать взбесившийся самолет...
Вот к чему приведут принудительные и скоростные курсы про програмировай🙆
Походу будут учить бортпроводников сажать самолет при критических ситуациях(((
Среднее время "выучиться на пилота" (это не только ATPL лицензия, но и налёт 1500 часов, и Type Rating) - два года. По самым минимальным деньгам выходит в 150.000€. Выходило. С текущими ценами запросто перевалит за 200k. Никого они не будут учить, просто п...дят
А зачем бортпроводники? Две трубки из кресла, "попить" и "пожрать" и кнопки соответственно))) будем как поросята у автокормушки
Ну у нас перед глазами живой пример, когда всем самолетом управляет всего лишь один пилот, единственный и незаменимый, кто если не он? - и что, лучше стало? Куда летим, понятно? В очень жесткой посадке (посадках) уже никто не сомневается? ))
Обычно читаю статьи до конца... ну или хотя бы до половины. Тут смех пробрал сразу.... Виртуальный пилот к 2024 году))) (господа айти напряглись) и чартерные ржд сделали мой день. Хотя чартерные ржд при виртуальных пилотах не такая плохая идея.
На ЭраГлонас на сколько я помню выделили столько же денег, по итогу эта шляпа работает через раз, местоположение и тд указывает с точностью плюс минус планета. Не внушает доверия идея с виртуальным пилотом
"Но по правилам в кабине должно находиться не менее двух человек"
Не понял, второй человек что будет тогда делать?
В экипаж входит и летный, и кабинный. Вдруг там ещё инженер? Вопрос только, почему Минпромторг такое предложил к разработке вообще.
А давайте рассчитывать детские пособия будет федеральное агентство по рыболовству 🤪🙆
Все банальное - просто: второй человек необходим, если первому станет плохо. Ну и вообще одна голова хорошо, а две лучше в случае экстренных ситуаций.
Помогать первому спать, пока ии ведет самолет к аэродрому , а всех нас к безработице😂
По правилам и страной должны управлять вменяемые😂
Купил билет онлайн на виртуальный самолет, виртуально слетал, виртуально отдохнул...
Интересно а похмелье тоже виртуальное будет?😳
Ну... Не самое плохое начало недели.
- турецкие кроссовки на маркетплейсах, наверно, лучше чем китайские
- чартеры наверно будут в Сибирь и на Калыму.
- второй недопилот - нихера не понятно, но очень интересно.
- да банков вообще похер
Здравствуйте, я Олег , ваш виртуальный помощник. Не хотите ли взять кредит?
Даха, хер вы дадите, учитывая перспективы отдать с того света)