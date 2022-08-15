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Финансы
Казенный Никита

Новости и тексты на фоне 173 дня «операции»: Минцифры почистит ИТ-реестр, второго пилота хотят сделать виртуальным Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Getty Images

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 14 августа: доллар — 60,9 рубля, евро — 62,54 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,62 рубля, евро — 62,39 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,15 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,79 рубля, евро — по 67,71 рубля.

Стало лучше

Турецкий холдинг FLO Retailing, который приобрёл бизнес Reebok в России, будет продавать продукцию своих брендов на Wildberries и Ozon.

Премьер Михаил Мишустин поручит Минтрансу, РЖД и Ростуризму изучить возможность распространения внутренней чартерной авиапрограммы на путешествия железнодорожным транспортом.

Стало хуже

Минпромторг рассчитывает заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и снизить за счет этого стоимость их эксплуатации. Ведомство разместило на портале госзакупок извещение о проведении конкурса стоимостью 2,9 млрд рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года. Но по правилам в кабине должно находиться не менее двух человек.

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В 2022 году с рынка могут уйти ещё десять-двадцать российских банков, полагают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. В первую очередь это произойдёт за счёт небольших и слабых банков.

Минцифры готовится провести аудит реестра аккредитованных ИТ-компаний, по итогам которого из него будут исключены непрофильные предприятия, узнал «Ъ». Ведомство планирует учредить совет, который и займётся чисткой реестра.

После введения санкций фонд «Сколково» лишился части крупных зарубежных клиентов, а Сколтех — иностранных заказчиков и преподавателей.

Почему так

Более чем две трети компаний из Великобритании пострадали от последствий санкций против России, сообщает Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агентства Mactavish. У 71% респондентов есть активы, напрямую пострадавшие от санкций. Около половины компаний в качестве ущерба отметили рост затрат и сбои в работе производственных цепочек, 44% респондентов потеряли поставщиков, чуть меньше (42%) начали испытывать проблемы с персоналом.

Новости предыдущего дня, 14 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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66 комментариев
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 Дмитрий Кедов
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ЯжПрограммист
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Егор Павлов

У нас заканчиваются запчасти, Боже что делать?! Убираем второго пилота довольный_кот.жпг

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Александр Кудин

Робота Фёдора посадят

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1 комментарий
Никита Мардюков
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Александр Зайцев
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1 комментарий
Василий Борискин

Ну вот, с одной запчастью порешали

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2 комментария
KermitFrog

С точки зрения пассажира,идея на счет виртуального второго пилота пугающая до усрачки

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John Ivanovich

Поверьте: с точки зрения пилота - даже более пугающая)

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Левый татарин

Это вы ещё истребитель в иллю не видели

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Вадим Д.

Приступим!
Почему бы турецкий reebok не продавать на ВБ?
Ж/Д чартеры в массы!
Второй пилот с распилом 2,9 млрд ₽ — самый лучший второй пилот, Барни Стинсон отдыхает.
Небольшие и слабые банки летят в пропасть под натиском рынка.
Минцифра прододжает чистки реестров, меньше ИТ для поддержки!
Сколково без крупных иностранных клиентов, оказывается такие были.
Британские компании страдают под тяжким гнётом антиРФ санкций, поделом буржуям!

Ирония, сарказм (-:
Отличного дня всем!

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Всеволод Волчанский

Быть готовым к объявлению по громкой связи «Уважаемые пассажиры, если среди вас есть пилот, просьба подойти в начало салона»?

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John Ivanovich

Скорее, быть готовым к тому, что если техника начнёт выходить из строя, то свалить на "человеческий фактор" в лице одного пилота будет проще, чем на двоих.
Нет в мире технологий "виртуальных пилотов", ближайший гражданский аналог - autoland от Garmin, который поставили в 3-4 типа легкомоторных и только на случай Emergency. И эта система делает от силы 5% того, что требуется от пилота: она тупо доводит до ближайшей подходящей полосы, орёт в радио "все разойдитесь" и тормозит самолёт прямо на полосе. Всё. На создание и тестирование ушло 10 лет и лучшие умы Garmin.
Плюс, для того, чтобы эта система работала, нужна определённая наземная инфраструктура, которая у нас существует только во влажных мечтах росавиации (нет).

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2 комментария
Левый татарин

Ну такие ситуации были, правда не у нас. После 11-го 9-го кабина заперта. Но до такие ситуации были, когда 2 пилота унимали самолёт. И вызвался на подмогу из салона летевший пилот-инструктор, помог.

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Пал Саныч

А так же програмиста и робототехника))))

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Александр Иванов

В документе говорится, что анализ последних научных результатов в области использования искусственного интеллекта в авиации позволяет сделать обоснованный прогноз

эм, отказаться от второго пилота это же выгодно, напомните какие страны с огромной технической мощью уже перешли на такую систему? В России оно вообще возможно при существующих ограничениях? 2 м пилотам одинаковыц рацион не дают, угадаете почему? А что будет делать виртуальный случись что с пилотом?

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Артем Порубаев

Так там написано, что правило «двух людей» в кабине останется.

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3 комментария
Ferry Kusuanto

Как что, сообщит в салон о том, что вместе с тем как единственный пилот выбыл, все кто в салоне выбывают вслед за ним... Вы главное держитесь

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Левый татарин

Мы все спим, не забудьте, когда тоже хлебнёте ухи.

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Должный чайник

- Не уставай..
- Я не устаю, а охуеваю. Это другое.
- Но от этого тоже можно устать!
- Нет, нельзя. Это всегда что-то новенькое.

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1 комментарий
Вадим Д.

А кто будет будить первого пилота? Просто пищать может не сработать. А ежели человеку плохо станет? Это же безопасность не только пилота, но и всего борта.

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JewelRunner

Это очередная сказка для великого народа. Попилят бабло и разойдутся, как всегда.

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Левый татарин

2 член экипажа будет в кабине. Просто он не пилот.

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4 комментария
Dmitry Gerasimov
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nkmstudio

А это ИИ по госзаказу

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Александр Рюмин

- Ало база, это Хьюстон!
- Серега, хуйню не неси, ты скоро станешь виртуальным!

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Пал Саныч

Ну взбесившуюся теслу мы уже видели, будем ждать взбесившийся самолет...

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Левый татарин

Вот к чему приведут принудительные и скоростные курсы про програмировай🙆

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1 комментарий
Абдурахман Сайдуллаев

Походу будут учить бортпроводников сажать самолет при критических ситуациях(((

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John Ivanovich

Среднее время "выучиться на пилота" (это не только ATPL лицензия, но и налёт 1500 часов, и Type Rating) - два года. По самым минимальным деньгам выходит в 150.000€. Выходило. С текущими ценами запросто перевалит за 200k. Никого они не будут учить, просто п...дят

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Пал Саныч

А зачем бортпроводники? Две трубки из кресла, "попить" и "пожрать" и кнопки соответственно))) будем как поросята у автокормушки

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Херовый русский

Ну у нас перед глазами живой пример, когда всем самолетом управляет всего лишь один пилот, единственный и незаменимый, кто если не он? - и что, лучше стало? Куда летим, понятно? В очень жесткой посадке (посадках) уже никто не сомневается? ))

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Шпуля Шунтиковна

Обычно читаю статьи до конца... ну или хотя бы до половины. Тут смех пробрал сразу.... Виртуальный пилот к 2024 году))) (господа айти напряглись) и чартерные ржд сделали мой день. Хотя чартерные ржд при виртуальных пилотах не такая плохая идея.

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Anton Sayapin

На ЭраГлонас на сколько я помню выделили столько же денег, по итогу эта шляпа работает через раз, местоположение и тд указывает с точностью плюс минус планета. Не внушает доверия идея с виртуальным пилотом

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Никита Климанов

"Но по правилам в кабине должно находиться не менее двух человек"

Не понял, второй человек что будет тогда делать?

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Левый татарин

В экипаж входит и летный, и кабинный. Вдруг там ещё инженер? Вопрос только, почему Минпромторг такое предложил к разработке вообще.
А давайте рассчитывать детские пособия будет федеральное агентство по рыболовству 🤪🙆

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Никита Мардюков

Все банальное - просто: второй человек необходим, если первому станет плохо. Ну и вообще одна голова хорошо, а две лучше в случае экстренных ситуаций.

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8 комментариев
Пал Саныч

Помогать первому спать, пока ии ведет самолет к аэродрому , а всех нас к безработице😂

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Пал Саныч

По правилам и страной должны управлять вменяемые😂

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Пал Саныч

Купил билет онлайн на виртуальный самолет, виртуально слетал, виртуально отдохнул...
Интересно а похмелье тоже виртуальное будет?😳

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nkmstudio

Ну... Не самое плохое начало недели.

- турецкие кроссовки на маркетплейсах, наверно, лучше чем китайские
- чартеры наверно будут в Сибирь и на Калыму.
- второй недопилот - нихера не понятно, но очень интересно.
- да банков вообще похер

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Artem 69

Здравствуйте, я Олег , ваш виртуальный помощник. Не хотите ли взять кредит?

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Левый татарин

Даха, хер вы дадите, учитывая перспективы отдать с того света)

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