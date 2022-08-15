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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 14 августа: доллар — 60,9 рубля, евро — 62,54 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,62 рубля, евро — 62,39 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,15 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,79 рубля, евро — по 67,71 рубля.

Стало лучше

Турецкий холдинг FLO Retailing, который приобрёл бизнес Reebok в России, будет продавать продукцию своих брендов на Wildberries и Ozon.

Премьер Михаил Мишустин поручит Минтрансу, РЖД и Ростуризму изучить возможность распространения внутренней чартерной авиапрограммы на путешествия железнодорожным транспортом.

Стало хуже

Минпромторг рассчитывает заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и снизить за счет этого стоимость их эксплуатации. Ведомство разместило на портале госзакупок извещение о проведении конкурса стоимостью 2,9 млрд рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года. Но по правилам в кабине должно находиться не менее двух человек.

В 2022 году с рынка могут уйти ещё десять-двадцать российских банков, полагают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. В первую очередь это произойдёт за счёт небольших и слабых банков.

Минцифры готовится провести аудит реестра аккредитованных ИТ-компаний, по итогам которого из него будут исключены непрофильные предприятия, узнал «Ъ». Ведомство планирует учредить совет, который и займётся чисткой реестра.

После введения санкций фонд «Сколково» лишился части крупных зарубежных клиентов, а Сколтех — иностранных заказчиков и преподавателей.

Почему так

Более чем две трети компаний из Великобритании пострадали от последствий санкций против России, сообщает Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агентства Mactavish. У 71% респондентов есть активы, напрямую пострадавшие от санкций. Около половины компаний в качестве ущерба отметили рост затрат и сбои в работе производственных цепочек, 44% респондентов потеряли поставщиков, чуть меньше (42%) начали испытывать проблемы с персоналом.

Новости предыдущего дня, 14 августа — здесь.