Большинство брокерских счетов в России пустые, чаще всего инвесторы не могут разобраться в торгах — исследование Статьи редакции
Другие открывают счета «на всякий случай», либо пока просто изучают рынок.
- Около 65% открытых счетов физлиц на брокерском обслуживании в России остаются пустыми, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование инвесткомпании Anderida Financial Group. Ещё у 20% клиентов на счету меньше 15 тысячи рублей. Больше этой суммы на счету только у 15% инвесторов.
- Чаще всего (35%) в качестве причины, по которой на счету нет денег, опрошенные называют неспособность разобраться в нюансах торгов. Ещё 25% говорят, что «ожидают более спокойной ситуации» для минимизации риска, 10% — что разрабатывают стратегию инвестирования, 15% открыли счет «на всякий случай», ещё у 15% — другие причины.
- Общее количество инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении по состоянию на 1 августа составляло около 27 млн человек, увеличившись за год на 68%. Но по оценке Anderida Financial Group, количество активных инвесторов в России не превышает 9,4 млн человек, а в 2021 году их было чуть менее 5 млн.
- Большинство «нулевых клиентов» — это брокерские счета клиентов крупных банковских групп, считает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, у некоторых банков «в свое время был KPI по количеству открытия брокерских счетов» и при этом «для выполнения целей не было необходимости их пополнять».
- Часть пустых счетов принадлежат действующим клиентам, которым понадобились деньги на какие-то другие цели, говорит руководитель департамента брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Другая часть — новые клиенты, которые открыли счет из интереса и пока просто изучают рынок.
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Значит большинству повезло, поздравляю.
Соглашусь. Те кто "разобрался" сейчас, в подавляющем большинстве, подбивают отрицательный ростЪ депохи.
Так просто еще каникулы,на завтраки родители к сентябрю дадут денег
Мой финансовый аналитик уволился из БКСа, когда общались уже после увольнения, он рассказал, что главная его задача тащить клиентов за уши в фонду, обзаванивать днями и ночами всех у кого есть хоть какие-то свободные деньги.
Короче, вся его работа - оператор колцентра, но в банках это называют финансовый аналитик.
В розничном магазине, продавца зовут менеджером.
Сторожа в детсаду - зовут охранником.
Мы научились в нейминг, но не смогли в качество.
Сейчас шевелиться на бирже - себе дороже. Воистину русская рулетка.
Всё, что нужно знать про инвестиции в современной России:
– большинство брокерских счетов пустые
– инвесторы не могут разобраться в торгах
Казалось бы, почему?)
потому что в Тиньке КПИ и ты хер случайно даже узнаешь, что они тебе счет открыли)
И это тоже причина
А исследование не говорит какой % ушел на IB и других зарубежных брокеров ?
Да просто в крипту все ушли
Очевидно что это разобраться в этом на хорошем уровне архисложно
Всё верно написано. Неверно поставленные задачи по открытию брокерских счётов приводят к тому, что активных там очень мало.
Абсолютно та же ситуация и с расчётными счетами юрлиц. Те же ошибочные KPI, 75% счетов закрываются в первые 3 месяца после открытия
Я думаю, у российских брокеров счета еще не скоро начнут пополняться)
Лучше бы они написали, как уплыли деньги с февраля на IB к примеру, и в каком количестве.
В РФ у многих, у кого были деньги, остались только в РУ бумагах, которые в огромном минусе, либо в фондах, либо заморожены ЦБ.
На 1 августа счета пустые... действительно странно, нечего же не случилось. Я вот остатки никак вывести не могу, заблокировали всё. Переживают за меня, наверное....