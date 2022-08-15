Сооснователь «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик покинул компанию и продал долю в ней за $50 млн Статьи редакции
Сам он в 2016 году получил гражданство Мальты и давно не принимал участия в управлении компанией.
- Документы о продаже принадлежащих Алексею Де-Мондерику 6,3 млн акций Kaspersky Labs Limited (головная компания «Лаборатории Касперского») появились в британском реестре юрлиц в июле 2022 года, обратил внимание RTVI.
- Покупатель — сама компания, сумма сделки — $50 млн. Согласно предыдущим документам, 6,3 млн акций — это вся доля Де-Мондерика. В «Лаборатории Касперского» подтвердили, что он покинул компанию и совет директоров, а его долю выкупили.
- В результате доли распределились так: 91,8% компании у Евгения Касперского, 8,1% — у Вадима Богданова, а оставшиеся 0,1% — у Татьяны Шифон. Всю компанию, исходя из суммы сделки, можно оценить в $515,5 млн, пишет издание.
- «Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности. Она основана в 1997 году Евгением Касперским и его женой Натальей (развелись в 1998-м), Алексеем Де-Мондериком и Вадимом Богдановым.
- Де-Мондерик отвечал за разработку продуктов, а также возглавлял технологическую разработку антивирусного ядра продуктов компании и развитие технологий. В последние годы он принимал мало участия в работе «Лаборатории Касперского» — давно жил за рубежом и не занимался какой-либо операционной деятельностью компании, говорит источник RTVI.
- Опрошенные изданием юристы полагают, что он продал долю, так как не хочет попасть под санкции. Сам Де-Мондерик в 2016 году стал гражданином Мальты.
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Завидую. По доброму. Будет просто жить.
Алексей молодец, ему этих денег хватит до конца жизни и при этом не бедствовать, вот к чему нужно стремиться
участие в управлении компанией он уже давно не принимал,так что почему бы и не продать
Это всё, что нужно знать о «цивилизованном» мире