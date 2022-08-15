«Открытие инвестиции» введёт комиссию 3% годовых за хранение более €10 тысяч Статьи редакции
В дальнейшем брокер допустил введение тех же мер для долларов США.
- Брокер введёт комиссию с 22 августа 2022 года, сообщил Telegram-канал «Финсайд». В компании подтвердили РБК эту информацию.
- В «Открытие инвестициях» «настоятельно рекомендуют» рассмотреть конвертацию EUR и USD в альтернативные валюты вроде юаня и рубля.
- В начале августа «Открытие инвестиции» увеличили также брокерскую комиссию на покупку долларов США — до 2% на всех тарифных планах. В компании объясняли, что видят повышенные инфраструктурные риски и настоятельно не рекомендуют клиентам приобретать доллары.
- Комиссии за хранение крупных сумм валюты вводят и другие брокеры: так поступили «БКС Брокер», «Тинькофф Инвестиции», «Атон» и другие.
- В конце июля 2022 года источники Forbes рассказали, что ЦБ готовится к отмене долларовых торгов на бирже в случае новых санкций против Мосбиржи или Национального клирингового центра, через который проходят валютные расчёты. The Bell писал, что это может привести к заморозке валюты на брокерских счетах инвесторов.
896 просмотров
Дурной пример заразителен 👆🏻
Парадоксально, конечно. Всеми силами выдавливают валюту, разумеется, «недружественную!»
Когда Тинькофф первый это делал и его хейтили, я столько дизов схватил говоря что ограничение валюты связано с СВО и последовавшими санкциями вызвавшими дефицит валюты.
Это было очевидно, просто на VC сидят порой такие непрошибаемые, что удивляешься как они вообще умеют компьютером пользоваться
А теперь все привыкли, пластичность мышления.
Просто Открытие – всего лишь «один из», вот и всё.
У меня уже слов матерных нет, когда вы поймете что выдавливают её не потому что хочется, а потому что дефицит из-за ограничений западных партнеров?
Это не мои проблемы
Теперь твои
еще как твои! и не только)) всех!)
В России дефицит безналичной валюты? Что я пропустил?
И кто же это дал дурной пример? Кто во всём виноват? Скажите ещё Тинькофф взял и начал страдать х….й..
Ждём иранские продвинутые банковские системы
В Европе ипотека идет по 3% ставке, у нас хранение денежной валюты 🤔😂
😁
https://zen.yandex.ru/media/id/5e6602c230f32962a25de417/zakopal-svoi-baksy-v-zemliu-priam-kak-v-kino-emmm-a-vy-tochno-investor-62d3abad7e613f199af38bbb?&;
Возможно это сделано чтобы принудить клиентов вывести средства, под угрозой санкций и заморозки. Но даже и в этом случае имхо лучше просто разослать письма клиентам и предупредить о рисках. К чему этот патернализм?
Все банки управляются из одного центра. Никакой реальной конкуренции нет. Что им говорят , то и делают. Не заметить единого сценария может только очень недалёкий человек.