Финансы
Интеллигентный холод

«Открытие инвестиции» введёт комиссию 3% годовых за хранение более €10 тысяч Статьи редакции

В дальнейшем брокер допустил введение тех же мер для долларов США.

  • Брокер введёт комиссию с 22 августа 2022 года, сообщил Telegram-канал «Финсайд». В компании подтвердили РБК эту информацию.
  • В «Открытие инвестициях» «настоятельно рекомендуют» рассмотреть конвертацию EUR и USD в альтернативные валюты вроде юаня и рубля.
  • В начале августа «Открытие инвестиции» увеличили также брокерскую комиссию на покупку долларов США — до 2% на всех тарифных планах. В компании объясняли, что видят повышенные инфраструктурные риски и настоятельно не рекомендуют клиентам приобретать доллары.
  • Комиссии за хранение крупных сумм валюты вводят и другие брокеры: так поступили «БКС Брокер», «Тинькофф Инвестиции», «Атон» и другие.
  • В конце июля 2022 года источники Forbes рассказали, что ЦБ готовится к отмене долларовых торгов на бирже в случае новых санкций против Мосбиржи или Национального клирингового центра, через который проходят валютные расчёты. The Bell писал, что это может привести к заморозке валюты на брокерских счетах инвесторов.

#новость #открытиеинвестиции

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15 комментариев
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 СОКР

Дурной пример заразителен 👆🏻
Парадоксально, конечно. Всеми силами выдавливают валюту, разумеется, «недружественную!»

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Марат Яз

Когда Тинькофф первый это делал и его хейтили, я столько дизов схватил говоря что ограничение валюты связано с СВО и последовавшими санкциями вызвавшими дефицит валюты.

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z0mb1e

Это было очевидно, просто на VC сидят порой такие непрошибаемые, что удивляешься как они вообще умеют компьютером пользоваться

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СОКР

А теперь все привыкли, пластичность мышления.
Просто Открытие – всего лишь «один из», вот и всё.

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z0mb1e

У меня уже слов матерных нет, когда вы поймете что выдавливают её не потому что хочется, а потому что дефицит из-за ограничений западных партнеров?

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Михаил

Это не мои проблемы

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z0mb1e

Теперь твои

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Кусок Идиотизма

еще как твои! и не только)) всех!)

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Sergeant Ding

В России дефицит безналичной валюты? Что я пропустил?

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Женский будильник

И кто же это дал дурной пример? Кто во всём виноват? Скажите ещё Тинькофф взял и начал страдать х….й..

Ждём иранские продвинутые банковские системы

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Кот учённый

В Европе ипотека идет по 3% ставке, у нас хранение денежной валюты 🤔😂

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Балкон.Ру

😁

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Ddd

https://zen.yandex.ru/media/id/5e6602c230f32962a25de417/zakopal-svoi-baksy-v-zemliu-priam-kak-v-kino-emmm-a-vy-tochno-investor-62d3abad7e613f199af38bbb?&;

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Майор Чернобаев

Возможно это сделано чтобы принудить клиентов вывести средства, под угрозой санкций и заморозки. Но даже и в этом случае имхо лучше просто разослать письма клиентам и предупредить о рисках. К чему этот патернализм?

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Barth

Все банки управляются из одного центра. Никакой реальной конкуренции нет. Что им говорят , то и делают. Не заметить единого сценария может только очень недалёкий человек.

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