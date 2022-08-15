Финансы
Frank Media

«Яндекс» выкупил свои конвертируемые облигации ещё на $48,6 млн Статьи редакции

У держателей осталось около 3% невыкупленных облигаций на $35,8 млн.

  • Голландская материнская компания «Яндекса» продолжила выкуп конвертируемых облигаций у их держателей. С июля она дополнительно выкупила бонды на $48,6 млн. На данный момент у держателей было выкуплено 97,14% конвертируемых облигаций.
  • В конце июня «Яндекс» объявил о сделках по выкупу у держателей 93,2% конвертируемых облигаций. В результате этих сделок, объём невыкупленных облигаций составил $84,4 млн. После завершения сделок, о которых отчиталась голландская компания, невыкупленных облигаций осталось на $35,8 млн.
  • «Яндекс» просил бондхолдеров, оставшихся невыкупленных облигаций, связаться с компанией, чтобы их включили в будущие переговоры о судьбе бондов.
  • В конце февраля американская торговая площадка Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановили торги ценными бумагами ряда российских компаний, в том числе и акциями Yandex. В результате держатели бондов получили право потребовать досрочного погашения бумаг.
  • В начале марта в «Яндексе» сообщали, что тогда группа не располагала ресурсами для полного погашения бумаг, а также о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений вариантов реструктуризации.
  • В результате в июне компания договорилась с держателями конвертируемых облигаций об их выкупе. Согласно его условиям, за каждые $200 тысяч номинальной стоимости облигаций их держатели получали $140 тысяч, а также 957 акций Yandex.

#новость #яндекс

731 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Вадим Д.

Договорённость соблюдается, молодцы. Когда вся эта чепуха заварилась и чуть ли не о дефолте Яндекса шла речь, думал, что могут и не вытянуть.

Ответить
Развернуть ветку
under construction

ну да, за 200 тысяч вернули 160. отличный бизнес.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Бывают расклады, что и так не возвращают. Там ещё акции в довесок, но с ними сейчас так себе дело.
С другой стороны — раз договорились, значит профит есть.

Ответить
Развернуть ветку
under construction

для яндекса однозначно. покупатели пофиксили убыток.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Краснов

Лес рубят, щепки летят...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
null