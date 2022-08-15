«Яндекс» выкупил свои конвертируемые облигации ещё на $48,6 млн Статьи редакции
У держателей осталось около 3% невыкупленных облигаций на $35,8 млн.
- Голландская материнская компания «Яндекса» продолжила выкуп конвертируемых облигаций у их держателей. С июля она дополнительно выкупила бонды на $48,6 млн. На данный момент у держателей было выкуплено 97,14% конвертируемых облигаций.
- В конце июня «Яндекс» объявил о сделках по выкупу у держателей 93,2% конвертируемых облигаций. В результате этих сделок, объём невыкупленных облигаций составил $84,4 млн. После завершения сделок, о которых отчиталась голландская компания, невыкупленных облигаций осталось на $35,8 млн.
- «Яндекс» просил бондхолдеров, оставшихся невыкупленных облигаций, связаться с компанией, чтобы их включили в будущие переговоры о судьбе бондов.
- В конце февраля американская торговая площадка Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановили торги ценными бумагами ряда российских компаний, в том числе и акциями Yandex. В результате держатели бондов получили право потребовать досрочного погашения бумаг.
- В начале марта в «Яндексе» сообщали, что тогда группа не располагала ресурсами для полного погашения бумаг, а также о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений вариантов реструктуризации.
- В результате в июне компания договорилась с держателями конвертируемых облигаций об их выкупе. Согласно его условиям, за каждые $200 тысяч номинальной стоимости облигаций их держатели получали $140 тысяч, а также 957 акций Yandex.
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Договорённость соблюдается, молодцы. Когда вся эта чепуха заварилась и чуть ли не о дефолте Яндекса шла речь, думал, что могут и не вытянуть.
ну да, за 200 тысяч вернули 160. отличный бизнес.
Бывают расклады, что и так не возвращают. Там ещё акции в довесок, но с ними сейчас так себе дело.
С другой стороны — раз договорились, значит профит есть.
для яндекса однозначно. покупатели пофиксили убыток.
Лес рубят, щепки летят...