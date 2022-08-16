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Финансы
Проектный Денис

Новости и тексты на фоне 174 дня «спецоперации»: Еврокомиссия рассказала об условиях для проведения расчётов с НРД Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Dario Pignatelli/Bloomberg

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 16 августа: доллар — 61,37 рубля, евро — 62,5 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 61,24 рубля, евро — 62,39 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,45 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,58 рубля, евро — по 68,82 рубля.

Стало лучше

Европейская комиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД), где зависли ценные бумаги российских инвесторов, но при соблюдении двух условий. НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду, а сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») прорабатывают локализацию в России производства оборудования для маркировки и его компонентов.

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») планирует заменить российско-французские двигатели SaM-146 на российские ПД-8 на самолетах уже эксплуатируемых Sukhoi SuperJet 100.

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Стало хуже

«Сбербанк» сменил название компании, которая разрабатывает «умные» колонки, ТВ-приставки и другие устройства с голосовым помощником «Салют», исключив из него слово «Сбер». В банке объясняют решение расширением портфеля продуктов, но источники «Ъ» допускают возможность продажи подразделения, которое из-за санкций столкнулось с проблемами в доступе к зарубежным технологиям и комплектующим.

Росфинмониторинг подготовил законопроект, вносящий изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ), а также в закон о национальной платёжной системе. В документе, например, предлагается ввести максимальную планку в размере 60 тысяч рублей для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента.

Почему так

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» переименовали в «Семья вместе», учредителями выступили работающие под брендом «Вкусно — и точка» компании.

Новости предыдущего дня, 15 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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92 комментария
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Информационный меч

Замечательно (сарказм). Сначала мы бравировали, что будем поддерживать лётную годность на запасах и перестановках, при том, что мы у SaM-146 и так отвечали только за холодную внешнюю часть - ТНД, лопатки и сам пилон. А теперь о как с марта повернулось, не можем больше. А сколько говорили про запасы, про локализацию.
Одно расстройство. 17 мая только ПД-8 показали для общественности. Прошёл квартал, люди не скрывают спешки, называя это "форсированием, не срывая плана". Примерно так в СССР к круглым датам ракеты запускали, так, что на Байке 24.10 больше никогда запусков не было - чёрный день.

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роман долгополов

Точно,например Гагарина специально в день космонавтики запустили!

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1 комментарий
Пал Саныч

Запасы есть... Привет✌️, но только для кого????
Поверь ☝️там, голодать не будут

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10 комментариев
Igor Chimbur
Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») прорабатывают локализацию в России производства оборудования для маркировки и его компонентов.

С чего бы вообще это «стало лучше»? Похоже на очередной попил средств с государственным участием. Стало лучше — это если бы убрали бесполезную маркировку и усманова с заинтересованными лицами из цепочки продаж.

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Александр Голубев

Лучше же стало! Усманову и всем его цепочкам интересантов!
И это не "похоже" это и есть попил.

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Дмитрий Утёсов

Мне нравится продолжающийся подсчёт дней, он внушает какой-то позитив. Хотя 20 лет это тоже всего лишь 7300 дней.

«Новости и тексты на фоне 7301 дня» — в принципе звучит нормально. Хотя конечно лучше остановиться после тысячи. Или можно как-то скидывать счётчик.

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Информационный меч
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2 комментария
nkmstudio

Мы уже скидывали счетчик в 2018.
День великого обнуления. А так-то мы циклично живём.

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9 комментариев
Пал Саныч

Обнуляемся... Не впервой😂

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роман долгополов

Будет как "от сотворения мира"))

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3 комментария
Пал Саныч

Ну а если в секундах, то это же много....

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Вадим Д.

Локализация пр-ва оборудования маркировки — сами будем делать или просто привезут оборудование?
Надеюсь, ОАК не на лету будет двигатели менять.
Теперь и салют не сбер. Да, сбер уже не тот (-:
115-ФЗ модернизируют. На благо ли это людей?
Рональд в точке.

У меня всё, встречаемся завтра 🤘🏻
С днём малинового варенья!

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Информационный меч

Чо опять? В День пирожков с малиновым вареньем оно не закончилось?)

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13 комментариев
Пал Саныч

Простите а когда мы что то делали сами?

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5 комментариев
Андрей Рядькин

Ну, короче, буду сверх-сверх долгосрочный инвестор

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IGTS

"Почему так
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» переименовали в «Семья вместе», учредителями выступили работающие под брендом «Вкусно — и точка» компании."

ага, вот кто во всем виноват!

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Александр Голубев

Наступает полный и окончательный хер-сон...

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Иван Иванов

Пора заводить раздел «слухи». В стало лучше ни одной новости, как стало лучше. Только слухи

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Василий Мартьянов

Надо радоваться, что очень плохих новостей нет. Ну или очень, очень.. очень плохих. Своеобразный нынче позитивчик.

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3 комментария
Виктор

Читайте между строк и будет вам позитив)

Вон, сбербанк расширяет портфель продуктов.

Владельцы Вкусно и точка учредили благотворительный фонд РМкД.

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7 комментариев
Вадим Д.

Да ладно Вам. И так уныние 174-й день подряд (или лет 10?), нужны же хоть какие-то проблески.

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3216q114

Фантазии.

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Ли Ши

Есть. Первая новость в "стало лучше" вроде позитивная. Конечно она в будущем времени, но это евросоюз сказал, они очень аккуратны в таких заявлениях . И текст в разделе "почему так" тоже норм. Благотворительный фонд макдональдса не закроют, а будут поддерживать. Могли бы и прихлопнуть.
Остальное стало хуже конечно.

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1 комментарий
Бешеный щит

Росфинмониторинг подготовил законопроект, вносящий изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ)

Куда больше то?

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YCbluKOBPbl

Как куда , туда куда и планировали )))

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4 комментария
Информационный меч

А деньги при этом "дешевле"(

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Pavel Voronkov

Новость, что Apple обязала Rutube исключить из приложения на iOs российские телеканалы, уже была?

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Василий Буров

А если была то где, в стало лучше или стало хуже? )))

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2 комментария
Dear Moscow,
Новость, что Apple обязала Rutube исключить из приложения на iOs российские телеканалы, уже была?

Свободные решения независимых компаний в демократических странах обсуждению не подлежат!

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1 комментарий
V Gradusov

Европейская комиссия исследует инвестора на свои критерии.

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Василий Буров

Почему переименование СберСалют в Салют находится в разделе "стало хуже"? Ведь очевидно что стало лучше )))

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