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Фото: Dario Pignatelli/Bloomberg

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 16 августа: доллар — 61,37 рубля, евро — 62,5 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 61,24 рубля, евро — 62,39 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,45 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,58 рубля, евро — по 68,82 рубля.

Стало лучше

Европейская комиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД), где зависли ценные бумаги российских инвесторов, но при соблюдении двух условий. НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду, а сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») прорабатывают локализацию в России производства оборудования для маркировки и его компонентов.

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») планирует заменить российско-французские двигатели SaM-146 на российские ПД-8 на самолетах уже эксплуатируемых Sukhoi SuperJet 100.

Стало хуже

«Сбербанк» сменил название компании, которая разрабатывает «умные» колонки, ТВ-приставки и другие устройства с голосовым помощником «Салют», исключив из него слово «Сбер». В банке объясняют решение расширением портфеля продуктов, но источники «Ъ» допускают возможность продажи подразделения, которое из-за санкций столкнулось с проблемами в доступе к зарубежным технологиям и комплектующим.

Росфинмониторинг подготовил законопроект, вносящий изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ), а также в закон о национальной платёжной системе. В документе, например, предлагается ввести максимальную планку в размере 60 тысяч рублей для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента.

Почему так

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» переименовали в «Семья вместе», учредителями выступили работающие под брендом «Вкусно — и точка» компании.

Новости предыдущего дня, 15 августа — здесь.