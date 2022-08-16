Новости и тексты на фоне 174 дня «спецоперации»: Еврокомиссия рассказала об условиях для проведения расчётов с НРД Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 16 августа: доллар — 61,37 рубля, евро — 62,5 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,45 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,58 рубля, евро — по 68,82 рубля.
Стало лучше
Европейская комиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД), где зависли ценные бумаги российских инвесторов, но при соблюдении двух условий. НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду, а сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.
Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») прорабатывают локализацию в России производства оборудования для маркировки и его компонентов.
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») планирует заменить российско-французские двигатели SaM-146 на российские ПД-8 на самолетах уже эксплуатируемых Sukhoi SuperJet 100.
Стало хуже
«Сбербанк» сменил название компании, которая разрабатывает «умные» колонки, ТВ-приставки и другие устройства с голосовым помощником «Салют», исключив из него слово «Сбер». В банке объясняют решение расширением портфеля продуктов, но источники «Ъ» допускают возможность продажи подразделения, которое из-за санкций столкнулось с проблемами в доступе к зарубежным технологиям и комплектующим.
Росфинмониторинг подготовил законопроект, вносящий изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ), а также в закон о национальной платёжной системе. В документе, например, предлагается ввести максимальную планку в размере 60 тысяч рублей для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента.
Почему так
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» переименовали в «Семья вместе», учредителями выступили работающие под брендом «Вкусно — и точка» компании.
Новости предыдущего дня, 15 августа — здесь.
Замечательно (сарказм). Сначала мы бравировали, что будем поддерживать лётную годность на запасах и перестановках, при том, что мы у SaM-146 и так отвечали только за холодную внешнюю часть - ТНД, лопатки и сам пилон. А теперь о как с марта повернулось, не можем больше. А сколько говорили про запасы, про локализацию.
Одно расстройство. 17 мая только ПД-8 показали для общественности. Прошёл квартал, люди не скрывают спешки, называя это "форсированием, не срывая плана". Примерно так в СССР к круглым датам ракеты запускали, так, что на Байке 24.10 больше никогда запусков не было - чёрный день.
Точно,например Гагарина специально в день космонавтики запустили!
Запасы есть... Привет✌️, но только для кого????
Поверь ☝️там, голодать не будут
С чего бы вообще это «стало лучше»? Похоже на очередной попил средств с государственным участием. Стало лучше — это если бы убрали бесполезную маркировку и усманова с заинтересованными лицами из цепочки продаж.
Лучше же стало! Усманову и всем его цепочкам интересантов!
И это не "похоже" это и есть попил.
Мне нравится продолжающийся подсчёт дней, он внушает какой-то позитив. Хотя 20 лет это тоже всего лишь 7300 дней.
«Новости и тексты на фоне 7301 дня» — в принципе звучит нормально. Хотя конечно лучше остановиться после тысячи. Или можно как-то скидывать счётчик.
Мы уже скидывали счетчик в 2018.
День великого обнуления. А так-то мы циклично живём.
Обнуляемся... Не впервой😂
Будет как "от сотворения мира"))
Ну а если в секундах, то это же много....
Локализация пр-ва оборудования маркировки — сами будем делать или просто привезут оборудование?
Надеюсь, ОАК не на лету будет двигатели менять.
Теперь и салют не сбер. Да, сбер уже не тот (-:
115-ФЗ модернизируют. На благо ли это людей?
Рональд в точке.
У меня всё, встречаемся завтра 🤘🏻
С днём малинового варенья!
Чо опять? В День пирожков с малиновым вареньем оно не закончилось?)
Простите а когда мы что то делали сами?
Ну, короче, буду сверх-сверх долгосрочный инвестор
"Почему так
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» переименовали в «Семья вместе», учредителями выступили работающие под брендом «Вкусно — и точка» компании."
ага, вот кто во всем виноват!
Наступает полный и окончательный хер-сон...
Пора заводить раздел «слухи». В стало лучше ни одной новости, как стало лучше. Только слухи
Надо радоваться, что очень плохих новостей нет. Ну или очень, очень.. очень плохих. Своеобразный нынче позитивчик.
Читайте между строк и будет вам позитив)
Вон, сбербанк расширяет портфель продуктов.
Владельцы Вкусно и точка учредили благотворительный фонд РМкД.
Да ладно Вам. И так уныние 174-й день подряд (или лет 10?), нужны же хоть какие-то проблески.
Фантазии.
Есть. Первая новость в "стало лучше" вроде позитивная. Конечно она в будущем времени, но это евросоюз сказал, они очень аккуратны в таких заявлениях . И текст в разделе "почему так" тоже норм. Благотворительный фонд макдональдса не закроют, а будут поддерживать. Могли бы и прихлопнуть.
Остальное стало хуже конечно.
Росфинмониторинг подготовил законопроект, вносящий изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ)
Куда больше то?
Как куда , туда куда и планировали )))
А деньги при этом "дешевле"(
Новость, что Apple обязала Rutube исключить из приложения на iOs российские телеканалы, уже была?
А если была то где, в стало лучше или стало хуже? )))
Свободные решения независимых компаний в демократических странах обсуждению не подлежат!
Европейская комиссия исследует инвестора на свои критерии.
Почему переименование СберСалют в Салют находится в разделе "стало хуже"? Ведь очевидно что стало лучше )))