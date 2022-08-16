Еврокомиссия допустила расчёты с НРД, если депозитарий не получит выгоды, а сделки будут согласованы с регуляторами Статьи редакции
Но опрошенные РБК эксперты предупреждают, что даже так провести расчёты будет непросто.
- Еврокомиссия (ЕК) объяснила, при каких условиях европейские депозитарии смогут рассчитаться с Национальным расчётным депозитарием (НРД) для выплат российским инвесторам, пишет РБК со ссылкой на разъяснения ЕК.
- НРД не должен получить таких сделок экономическую выгоду, а сами они должны быть согласованы с регуляторами стран.
- При этом опрошенные изданием эксперты предупреждают, что даже при таких условиях провести расчёты будет непросто. Участникам финансового рынка — брокерам, управляющим компаниям и другим — придется раскрыть всех адресатов платежей, чтобы исключить перечисления тем, кто попал под санкции.
- К тому же, санкционный регламенту требует замораживать активы, держателем которых выступает НРД, поэтому понадобится отдельная лицензия от европейских регуляторов.
- ЕС ввёл санкции против НРД 3 июня. Они означают заморозку активов депозитария на территории Евросоюза и запрет на проведение операций с НРД для резидентов этих стран. Из-за этого на его счетах оказались заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей.
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Все идет к тому, что нас будут принуждать продавать иностранные бумаги за бесценок и выводить их через такие форточки в еврозаконах.
Ну это уже не плохо, или вы как хотели чтобы Жозеп Боррель вам лично ваши акции доставил и сказал "извини, Колбас Мармеладович, мы попутали"?
Ну прямо спасибо великим благодетелям, разрешат скинуть бумаги за 10-30% их стоимости, попутно вводя запреты и на вполне еще торгующиеся бумаги (а иначе как вас заставить?).
А чего есть уже решение про 10-30% или вы набрасывает?
А вы думаете, что предложат больше, учитывая тот факт, что никуда вы не денетесь с этой подводной лодки, погружающейся на дно?
Я не знаю, вижу только что Еврокомиссия идет на встречу россиянам.
В лахтинской методичке еще не то привидится...
Ваши комментарии больше похожи на лахтинскую методичку, я то наоборот хвалю Евросоюз за то что ищут приемлемые решения для доступа физиков к своим активам.
Зима близко. Разум просыпается. И логика
Как будто разблокировка счетов физ лиц, которую все равно не успеют провести до зимы, может повлиять на решения Путина и Газпрома по газу...
По вашему 100млрд долларов замороженных активов это копейки?
А я разве говорил что это копейки? Нет.
А вы говорите русофобия!!
Вот жешь, после первых экстренных и поэтому неточных мер, начали отделять мух от котлет!
Ещё и визы вернут глядишь, чуть опосля... На зло свидетелям секты "на западе русофобия"
Да нету там толерантности) узпогойтесь; скажите на работе что есть всего два гендера)
Это вы пропаганды наслушались.
В половине Евросоюза 2 гендера говорите сколько хотите)
и как часто обновляется эта статья на википедии?)
Инфа 20го года
Вы не Вики показывайте, вы скажите. У меня есть гражданство ЕС и жил там, а Вы?
В новости, допустили и не факт что так сделают.
В новостях чего только не допускают
Ничего не понял. Мои fxit снова будут стоить кучу денег?
продать бы их нахуй и забыть как страшный сон весь этот FINEX
Мосбиржа - КАЗИНО
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Ебет хомяков как хочет(жаба ебала гадюку)
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Захочет откроет торги, захочет закроет, захочет запретить шортить или торговать валютой
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Хомяки только заносят свои кровные и получают цифры на экране
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Купить доляры\евро можно только виртуальные, оплатить ими что либо или перевести в другой банк нельзя !
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Хомяки ничего не выводят, жадность всех побреет все ждут ракету
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Хомяк пытается спасти свои 3 гроши от мифической инфляции, хотя на деле продукты\товары дорожают быстрее чем приносят фонда и вклады
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Мосбиржа пускает нерезидентов, запрещает покупать иностранные
Акции, 7 пятниц на недели, торгуйте хомяки !
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Хомяки довольно урчат и продолжают нести свои кровные, не понимая что вкладывают в экономику страны которая завязла в войне на долго и причин для роста Экономики просто нет.
О, спустя несколько месяцев таки про лицензии заговорили