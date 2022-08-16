В начале августа ЦБ порекомендовал банкам предупреждать клиентов об изменении тарифных планов хотя бы за 15 дней до изменения условий, так как, по мнению регулятора должны иметь достаточное количество времени для принятия решения о согласии или несогласии с нововведениями банков.