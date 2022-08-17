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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 17 августа: доллар — 61,42 рубля, евро — 62,36 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,92 рубля, евро — 62,1 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,36 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,21 рубля, евро — по 68,77 рубля.

Стало лучше

Минэкономики улучшило большинство прогнозных показателей на 2022 год. Спад экономики теперь ожидается на уровне 4,2% против 7,8% ранее, а реальных доходов — на 2,8% против 6,8%. Прогноз для ВВП на 2023 год, наоборот, ухудшился.

Стало хуже

Российский бизнес готовится к судебным процессам с российскими дистрибуторами из-за ПО, переставшего обслуживаться на фоне санкций. О такой тенденции «Ведомостям» рассказали три юриста, консультирующие клиентов с такими проблемами.

Примерно 15 тысяч человек, то есть около половины работающих в России авиадиспетчеров, находятся сейчас в «частичном простое». Об этом 16 августа сообщил в письме в Генпрокуратуру президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев.

Поставки в Россию смартфонов стоимостью до 10 тысячи рублей упали в первом полугодии на 56%, до 2,7 млн штук. Поставки смартфонов среднего сегмента (10-30 тысяч рублей) сократились на 24%, до 5,5 млн штук, дорогих устройств — на 38%, до 1,6 млн штук.

Новости предыдущего дня, 16 августа — здесь.