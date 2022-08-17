Новости и тексты на фоне 175 дня «операции»: половина авиадиспетчеров в России — в простое, поставки смартфонов упали Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 17 августа: доллар — 61,42 рубля, евро — 62,36 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,36 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,21 рубля, евро — по 68,77 рубля.
Стало лучше
Минэкономики улучшило большинство прогнозных показателей на 2022 год. Спад экономики теперь ожидается на уровне 4,2% против 7,8% ранее, а реальных доходов — на 2,8% против 6,8%. Прогноз для ВВП на 2023 год, наоборот, ухудшился.
Стало хуже
Российский бизнес готовится к судебным процессам с российскими дистрибуторами из-за ПО, переставшего обслуживаться на фоне санкций. О такой тенденции «Ведомостям» рассказали три юриста, консультирующие клиентов с такими проблемами.
Примерно 15 тысяч человек, то есть около половины работающих в России авиадиспетчеров, находятся сейчас в «частичном простое». Об этом 16 августа сообщил в письме в Генпрокуратуру президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев.
Поставки в Россию смартфонов стоимостью до 10 тысячи рублей упали в первом полугодии на 56%, до 2,7 млн штук. Поставки смартфонов среднего сегмента (10-30 тысяч рублей) сократились на 24%, до 5,5 млн штук, дорогих устройств — на 38%, до 1,6 млн штук.
Новости предыдущего дня, 16 августа — здесь.
И при этом диспетчер старта и посадки за смену принимает такое количество жизненно-важных решений, кои эти зажавшие им субсидии не принимают и за месяц. Твари.
Было бы очень страшно летать, если бы диспетчеры принимали решение во время полётов, у них там регламенты в 99,9% случаев, это просто говорящие головы. Работа чуть сложнее, чем у гаишника, который машет палочкой когда сломан светофор.
Вы вменяемый? Диспетчеры круга прекрасно принимают решение именно во время полёта борта.
Я думаю, что у них свои аэропорты с самолётами и диспетчерами. А на остальных им насрать
В экономике России произошёл хлопок, почти 9й год зарплаты россиян отрицательно растут…
Зато резко выросли в долларах
Попрошу использовать актуальную терминологию, не $, а токсичные деньги/валюта
Уже как-то и не удивляешься ….
Ага, я резко стал дедом, который обсуждает чеки и содержимое полупустого пакета из пятерочки. Как живут те, которые с мобилкой за 10-15к я хз.
А я не понимаю людей, которые будут ходить с полупустым пакетом из пятерочки, но при этом будут понтоваться с дорогой мобилкой.
Согласен. Сам так же
Ну вот и отдали план-график оптимистам из Минэкономики, они и рады.
Отважный бизнес будет биться вслед ущедшим разработчикам ПО, срываясь на дистрах и пытаясь поиметь за это с них, а не виноватых.
1/2 авиадиспетчеров «частично» простаивают (запоминаем: новинка новояза!), а когда будут летать только вояки и разные члены, то и 500 специалистов хватит.
Можно короче: смарфонов в РФ завозят всё меньше.
Хорошего дня, отличного настроения, с Днём секонд-хенда 🤘🏻
Стало лучше: «Минэкономики улучшило прогнозные показатели». Вся суть улучшений
"астрологи объявили неделю")
где-то читал инфу от выпускников ульяновского лётного, что уже подряд третий выпуск не могут найти работу, сейчас пытаются уехать в азию и эмираты
Помню офигел с того, что диспетчер ведал: перелёты внутри страны были от силы 5% неба. Были. Вот.
Вместо того чтоб решить сложившийся авиакризис они готовят виртуального пилота
В стало лучше по факту - пустота. Ибо Минэкономразвития может рисовать что угодно. У нас вообще сейчас в правительстве поколение художников и писателей такое, что Пикассо плакал, а Кафка переворачивался.