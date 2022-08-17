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Финансы
Пыльный Илья

Новости и тексты на фоне 175 дня «операции»: половина авиадиспетчеров в России — в простое, поставки смартфонов упали Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 17 августа: доллар — 61,42 рубля, евро — 62,36 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,92 рубля, евро — 62,1 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,36 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,21 рубля, евро — по 68,77 рубля.

Стало лучше

Минэкономики улучшило большинство прогнозных показателей на 2022 год. Спад экономики теперь ожидается на уровне 4,2% против 7,8% ранее, а реальных доходов — на 2,8% против 6,8%. Прогноз для ВВП на 2023 год, наоборот, ухудшился.

Стало хуже

Российский бизнес готовится к судебным процессам с российскими дистрибуторами из-за ПО, переставшего обслуживаться на фоне санкций. О такой тенденции «Ведомостям» рассказали три юриста, консультирующие клиентов с такими проблемами.

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Примерно 15 тысяч человек, то есть около половины работающих в России авиадиспетчеров, находятся сейчас в «частичном простое». Об этом 16 августа сообщил в письме в Генпрокуратуру президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев.

Поставки в Россию смартфонов стоимостью до 10 тысячи рублей упали в первом полугодии на 56%, до 2,7 млн штук. Поставки смартфонов среднего сегмента (10-30 тысяч рублей) сократились на 24%, до 5,5 млн штук, дорогих устройств — на 38%, до 1,6 млн штук.

Новости предыдущего дня, 16 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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18 комментариев
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Холодный бинокль

И при этом диспетчер старта и посадки за смену принимает такое количество жизненно-важных решений, кои эти зажавшие им субсидии не принимают и за месяц. Твари.

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Станислав Назаров

Было бы очень страшно летать, если бы диспетчеры принимали решение во время полётов, у них там регламенты в 99,9% случаев, это просто говорящие головы. Работа чуть сложнее, чем у гаишника, который машет палочкой когда сломан светофор.

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Холодный бинокль

Вы вменяемый? Диспетчеры круга прекрасно принимают решение именно во время полёта борта.

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Сергей И

Я думаю, что у них свои аэропорты с самолётами и диспетчерами. А на остальных им насрать

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Александр Кудин

В экономике России произошёл хлопок, почти 9й год зарплаты россиян отрицательно растут…

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Александр Романов

Зато резко выросли в долларах

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Александр Кудин

Попрошу использовать актуальную терминологию, не $, а токсичные деньги/валюта

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Лелик Плотников

Уже как-то и не удивляешься ….

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Фокс Йовович

Ага, я резко стал дедом, который обсуждает чеки и содержимое полупустого пакета из пятерочки. Как живут те, которые с мобилкой за 10-15к я хз.

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Александр Иванов

А я не понимаю людей, которые будут ходить с полупустым пакетом из пятерочки, но при этом будут понтоваться с дорогой мобилкой.

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Лелик Плотников

Согласен. Сам так же

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Вадим Д.

Ну вот и отдали план-график оптимистам из Минэкономики, они и рады.
Отважный бизнес будет биться вслед ущедшим разработчикам ПО, срываясь на дистрах и пытаясь поиметь за это с них, а не виноватых.
1/2 авиадиспетчеров «частично» простаивают (запоминаем: новинка новояза!), а когда будут летать только вояки и разные члены, то и 500 специалистов хватит.
Можно короче: смарфонов в РФ завозят всё меньше.

Хорошего дня, отличного настроения, с Днём секонд-хенда 🤘🏻

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Сергей Сма

Стало лучше: «Минэкономики улучшило прогнозные показатели». Вся суть улучшений

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Холодный бинокль

"астрологи объявили неделю")

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Ddd
Примерно 15 000 человек, то есть около половины работающих в России авиадиспетчеров, находятся сейчас в «частичном простое».

где-то читал инфу от выпускников ульяновского лётного, что уже подряд третий выпуск не могут найти работу, сейчас пытаются уехать в азию и эмираты

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SPQR

Помню офигел с того, что диспетчер ведал: перелёты внутри страны были от силы 5% неба. Были. Вот.

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Cynth

Вместо того чтоб решить сложившийся авиакризис они готовят виртуального пилота

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Rabbit Rabbin

В стало лучше по факту - пустота. Ибо Минэкономразвития может рисовать что угодно. У нас вообще сейчас в правительстве поколение художников и писателей такое, что Пикассо плакал, а Кафка переворачивался.

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