Разработчик игр Nexters продал бизнес в России за 500 рублей Статьи редакции
А убыток от ухода из России составил $9,85 млн.
- Nexters продал 100% в Nexters Studio за 200 рублей, в Nexters Online — за 100 рублей, в Lightmap — также за 100 рублей, 70% в Gamepositive — за 100 рублей, пишет CNews.
- Компания оценила убыток от продажи студий в $2,17 млн. Кроме того, на их счетах находилось $7,7 млн, таким образом, общий убыток Nexters от ухода из России — $9,85 млн.
- Nexters купил Nexters Online и Nexters Studio в начале 2021 года за $1,25 млн (76,3 млн рублей по курсу на 17 августа). Lightmap — в начале 2022-го за $150 тысяч (9,2 млн рублей), 70% в Gamepositive — в конце 2021-го, сумма сделки неизвестна.
- В августе 2021 года Nexters вышел на биржу после слияния с компанией-«пустышкой». Компанией со штаб-квартирой на Кипре руководят сооснователи Андрей Фадеев и Борис Герцовский. По собственным данным, она входит в пятёрку крупнейших разработчиков мобильных игр в Европе.
- 29 июня Nexters уволил 235 человек — почти четверть всей команды. Фадеев объяснил это «рядом негативных внешних факторов» — ростом инфляции, изменениями в правилах конфиденциальности и «недавними геополитическими событиями».
- 30 июня источники vc.ru рассказали, что сокращения стали для сотрудников Nexters неожиданностью — некоторых они застали в процессе релокации, а кто-то уже успел переехать. В Nexters ответили, что с каждым работником поговорил руководитель, им предложили «хорошие условия и помощь в поиске работы». 12 июля компания передала бизнес в России местному топ-менеджменту.
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Нужно всегда быть в нужное время в нужном месте … со своими 500 рублей или 1 долларом
Ну как я и говорил в комментариях к прошлой статье про очередную сделку века:
Опять сделка за 2 копейки и опять покупатель из "местного менеджмента".
Опять скинули на дропа.
Хороший у Вас курс, хотите косарь баксов Вам продам? )
Я бы 1000 заплатил.
Даю полторы тысячи!
All-in (2500)!
Три тысячи!
Даю пять и две бутылки путинки в придачу!
после этого как открывать свой бизнес в России, чтоб его потом купили за 500 рублей
Как вообще открывать свой бизнес в России, если его потом купят
Хорошо, если купят)
Хорошая иллюстрация текущего положении дел в российском геймдеве.
(в российском всём)
Ужасно. Но очень точно вы подметили. Хорошие сделки скорее исключения сейчас. И главное не понятно, когда военная операция закончиться и на каких условиях для российской экономики.
ТАНУС?
А он был?
Nexters - это не геймдев. Это - мобилопомойкодев.
Че не сказали? Я бы взял на сдачу из Пятерочки.
Погоди немного.
Пятёрочку возьмёшь на её сдачу.
А мог бы обменять на OBI. С доплатой в 100 рублей
Это вообще кто такие?
Производители рескинов гюферм для мобилок облепленных донатом так что гкюеймплея не видео - российский 'геймдев' короче
Причем тут российский? Про близзард слышали? Вот уж кто донатные помойки делает… теперь…
F
Красиво от налогов ушли) Просто такие сделки обычно не афишируют.
Че за фейк, штраф автору за фейк и в тюрьму на лет триста, а затем казнь в прямом эфире на рутубе за фейк
За дискредитацию ещё сверху
Казнить через 300 лет?
Казнить, воскрешать, снова казнить. И так на протяжении 300 лет
Хорошие условия и помощь в поиске работы для сокращенных сотрудников в чем заключаются ?
Мда.
Наверняка ещё и налом заплатили 😎
Дропы вышли на новый уровень
Девочка, что ты хочешь, что б тебе оторвали голову, или ехать на дачу?
Кроме того, на их счетах находилось $7,7 млн
Продать за 500 рублей компанию, у которой на счетах $7,7 млн?
Даже интересно, кто был настолько убедителен, чтобы эта сделка состоялась? Что за волшебные слова надо говорить в таких случаях?