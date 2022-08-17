Финансы
Пыльный Илья

Разработчик игр Nexters продал бизнес в России за 500 рублей Статьи редакции

А убыток от ухода из России составил $9,85 млн.

  • Nexters продал 100% в Nexters Studio за 200 рублей, в Nexters Online — за 100 рублей, в Lightmap — также за 100 рублей, 70% в Gamepositive — за 100 рублей, пишет CNews.
  • Компания оценила убыток от продажи студий в $2,17 млн. Кроме того, на их счетах находилось $7,7 млн, таким образом, общий убыток Nexters от ухода из России — $9,85 млн.
  • Nexters купил Nexters Online и Nexters Studio в начале 2021 года за $1,25 млн (76,3 млн рублей по курсу на 17 августа). Lightmap — в начале 2022-го за $150 тысяч (9,2 млн рублей), 70% в Gamepositive — в конце 2021-го, сумма сделки неизвестна.
  • В августе 2021 года Nexters вышел на биржу после слияния с компанией-«пустышкой». Компанией со штаб-квартирой на Кипре руководят сооснователи Андрей Фадеев и Борис Герцовский. По собственным данным, она входит в пятёрку крупнейших разработчиков мобильных игр в Европе.
  • 29 июня Nexters уволил 235 человек — почти четверть всей команды. Фадеев объяснил это «рядом негативных внешних факторов» — ростом инфляции, изменениями в правилах конфиденциальности и «недавними геополитическими событиями».
  • 30 июня источники vc.ru рассказали, что сокращения стали для сотрудников Nexters неожиданностью — некоторых они застали в процессе релокации, а кто-то уже успел переехать. В Nexters ответили, что с каждым работником поговорил руководитель, им предложили «хорошие условия и помощь в поиске работы». 12 июля компания передала бизнес в России местному топ-менеджменту.
Сервисы
Пыльный Илья
Сократили даже тех, кто уже уехал из России: детали массовых увольнений из Nexters Статьи редакции

Сотрудники не ожидали такого, потому что штат уже начали уменьшать с марта и делали это постепенно.

#новость #nexters

4059 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
37 комментариев
Написать комментарий...
 Александра Тимошенко

Нужно всегда быть в нужное время в нужном месте … со своими 500 рублей или 1 долларом

Ответить
Развернуть ветку
DxdV

Ну как я и говорил в комментариях к прошлой статье про очередную сделку века:

Опять сделка за 2 копейки и опять покупатель из "местного менеджмента".

Опять скинули на дропа.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
500 рублей или 1 долларом

Хороший у Вас курс, хотите косарь баксов Вам продам? )

Ответить
Развернуть ветку
Сергей И

Я бы 1000 заплатил.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Смородский

Даю полторы тысячи!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей И

All-in (2500)!

Ответить
Развернуть ветку
Константин Смородский

Три тысячи!

Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK

Даю пять и две бутылки путинки в придачу!

Ответить
Развернуть ветку
Dimon Vikchrov

после этого как открывать свой бизнес в России, чтоб его потом купили за 500 рублей

Ответить
Развернуть ветку
Константин Смородский

Как вообще открывать свой бизнес в России, если его потом купят

Ответить
Развернуть ветку
Stas Staritsyn

Хорошо, если купят)

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Rogozhnikov

Хорошая иллюстрация текущего положении дел в российском геймдеве.

Ответить
Развернуть ветку
تقي

(в российском всём)

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

Ужасно. Но очень точно вы подметили. Хорошие сделки скорее исключения сейчас. И главное не понятно, когда военная операция закончиться и на каких условиях для российской экономики.

Ответить
Развернуть ветку
Please be patient ihave autism
на каких условиях для российской экономики
Ответить
Развернуть ветку
Max Payne

ТАНУС?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

А он был?

Ответить
Развернуть ветку
Holy Carrot

Nexters - это не геймдев. Это - мобилопомойкодев.

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец 2

Че не сказали? Я бы взял на сдачу из Пятерочки.

Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK

Погоди немного.
Пятёрочку возьмёшь на её сдачу.

Ответить
Развернуть ветку
Гальгомеж Тындербаев
Ответить
Развернуть ветку
Иван

А мог бы обменять на OBI. С доплатой в 100 рублей

Ответить
Развернуть ветку
Razor

Это вообще кто такие?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Benkendorf

Производители рескинов гюферм для мобилок облепленных донатом так что гкюеймплея не видео - российский 'геймдев' короче

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pavel

Причем тут российский? Про близзард слышали? Вот уж кто донатные помойки делает… теперь…

Ответить
Развернуть ветку
Kerrigan

F

Ответить
Развернуть ветку
Stas Staritsyn

Красиво от налогов ушли) Просто такие сделки обычно не афишируют.

Ответить
Развернуть ветку
Игрок

Че за фейк, штраф автору за фейк и в тюрьму на лет триста, а затем казнь в прямом эфире на рутубе за фейк

Ответить
Развернуть ветку
تقي

За дискредитацию ещё сверху

Ответить
Развернуть ветку
Alex Moren

Казнить через 300 лет?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Казнить, воскрешать, снова казнить. И так на протяжении 300 лет

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Комментов

Хорошие условия и помощь в поиске работы для сокращенных сотрудников в чем заключаются ?

Ответить
Развернуть ветку
friends withbenefits

Мда.

Ответить
Развернуть ветку
Chapaka

Наверняка ещё и налом заплатили 😎

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Ganin

Дропы вышли на новый уровень

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Федоров

Девочка, что ты хочешь, что б тебе оторвали голову, или ехать на дачу?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
продал бизнес в России за 500 рублей
Кроме того, на их счетах находилось $7,7 млн

Продать за 500 рублей компанию, у которой на счетах $7,7 млн?
Даже интересно, кто был настолько убедителен, чтобы эта сделка состоялась? Что за волшебные слова надо говорить в таких случаях?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 37 комментариев
null