Новости и тексты на фоне 176 дня «операции»: ритейлеры просят разрешить параллельный импорт Hennessy и другого алкоголя Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 18 августа: доллар — 60,76 рубля, евро — 61,83 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,9 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,92 рубля, евро — по 68,29 рубля.
Стало лучше
Покинувший российский рынок британский производитель сигарет Imperial Brands начал передачу прав на марки новым владельцам своих местных активов. В частности, им перешли исключительные права на несколько десятков товарных знаков, связанных с брендами West, «Максим» (Maxim) и Parker & Simpson (P&S).
Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство России разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Jagermeister, Captain Morgan и другие.
Стало хуже
Из библиотеки «Кинопоиска» исчезли многие фильмы и сериалы, не относящиеся к новинкам 2022 года, обнаружил «Ъ». В пресс-службе онлайн-кинотеатра пояснили, что исчезновение контента связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.
Фирменные магазины Huawei (оператор — ООО «Премиум ритейл») не продают выставленные в торговых залах телефоны, ноутбуки и другие товары основного ассортимента. Проблемы у основной части российской розницы Huawei возникли на фоне спора управляющей компании магазинов с производителем. Источники «Ъ» говорят, что Huawei прекратила прямые поставки товара магазинам, а новые схемы работы ещё не отладили.
Почему так
По данным «Автостата» и системы «Электронный паспорт», импорт легковых автомобилей в Россию по итогам июля составил 8016 штук — как новых, так и с пробегом не старше трёх лет. Это сопоставимо с июнем — 8256 машин, но почти в 2 раза меньше, чем в начале 2021-го. В январе в Россию ввезли 15 560 машин, в феврале — 21 395.
По итогам 2022 года общая сумма выдачи ипотечных кредитов будет на 10-20% ниже по сравнению с 2021-м, прогнозирует агентство НКР. При этом количество кредитов не дотянет даже до уровня 2019 года, но частичному восстановлению рынка поможет рост цен.
Новости предыдущего дня, 17 августа — здесь.
Поехали.
Терерь и Hennessy хотят запараллелить. Ну и правильно.
Сигаретные активы меняют владельца — что ж, времена такие.
Кинопоиск теряет контент, но сдаваться рано.
Магазины Huawei не продают товары, только показывают. Красивое.
Импорт авто так себе и даже немного падает.
Ипотек дадут меньше, да, видимо, подороже. Ничего нового.
Я всё, всем добра 🤘🏻
С авто все отлично, благодаря курсую. Таможня в Беларуси, дальше в рф и вот у тебя немка до 3-х лет по цене в разы ниже чем в салонах.
Это что за предатели родины у которых ещё деньги на Хенесси, вдову Клико и Моёт остались? Вина Краснодарского края и настойки из Алтая. У нас столько прекрасных напитков!
Не ручаюсь, что в слепой дегустации отличу Моет от кубанских игристых, сделанных по традиционной технологии, если честно
А вы пробовали Моет?)
Конечно. И всех остальных вдов, родереров и прочих вплоть до кристалла. Но как по мне, дравиньи - отличный уровень
Завидую вам, конечно....
Вах, вкусненько.
Главно такие коньяки не забывать огурчиком малосольным закусывать))
Может лучше разморозить великий самогонный путь через Арктику ?
И как в Подпольной империи ночами встречать лодки с джином под пальбой?)
«Рост цен»?!? Куда уж выше. Однокомнатная 42 кв почти 4 м.л.
4 это почти даром, у нас от 9) и это ещё норм)
В Москве все 15, и то на окраине.
Город и район теперь не важны для примеров?
"Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство России разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Jagermeister, Captain Morgan и другие."
А вот и новая профессия для россиян - Бутлегер ;)
Раньше попадались цифры: Грузия в 3 раза меньше выпускала, условно "Киндзмараули", чем выпивали в Москве ))).
В 10, насколько помню (-:
Надо написать петицию к правительству на параллельную плату налогов.
Запретите лучше бешеный ценник на ягермейстер, две тыщи стоит блин
С каких пор продажа сигарет и алкоголя - стало лучше?
С тех пор что это одни из немногих отдушин российского человека, без которых живется совсем тяжко
Наше виски лучше, чем оригинал