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Финансы
Новогодний Петя

Новости и тексты на фоне 176 дня «операции»: ритейлеры просят разрешить параллельный импорт Hennessy и другого алкоголя Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 18 августа: доллар — 60,76 рубля, евро — 61,83 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,71 рубля, евро — 61,63 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,9 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,92 рубля, евро — по 68,29 рубля.

Стало лучше

Покинувший российский рынок британский производитель сигарет Imperial Brands начал передачу прав на марки новым владельцам своих местных активов. В частности, им перешли исключительные права на несколько десятков товарных знаков, связанных с брендами West, «Максим» (Maxim) и Parker & Simpson (P&S).

Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство России разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Jagermeister, Captain Morgan и другие.

Стало хуже

Из библиотеки «Кинопоиска» исчезли многие фильмы и сериалы, не относящиеся к новинкам 2022 года, обнаружил «Ъ». В пресс-службе онлайн-кинотеатра пояснили, что исчезновение контента связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.

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Фирменные магазины Huawei (оператор — ООО «Премиум ритейл») не продают выставленные в торговых залах телефоны, ноутбуки и другие товары основного ассортимента. Проблемы у основной части российской розницы Huawei возникли на фоне спора управляющей компании магазинов с производителем. Источники «Ъ» говорят, что Huawei прекратила прямые поставки товара магазинам, а новые схемы работы ещё не отладили.

Почему так

По данным «Автостата» и системы «Электронный паспорт», импорт легковых автомобилей в Россию по итогам июля составил 8016 штук — как новых, так и с пробегом не старше трёх лет. Это сопоставимо с июнем — 8256 машин, но почти в 2 раза меньше, чем в начале 2021-го. В январе в Россию ввезли 15 560 машин, в феврале — 21 395.

По итогам 2022 года общая сумма выдачи ипотечных кредитов будет на 10-20% ниже по сравнению с 2021-м, прогнозирует агентство НКР. При этом количество кредитов не дотянет даже до уровня 2019 года, но частичному восстановлению рынка поможет рост цен.

Новости предыдущего дня, 17 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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23 комментария
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 Вадим Д.

Поехали.
Терерь и Hennessy хотят запараллелить. Ну и правильно.
Сигаретные активы меняют владельца — что ж, времена такие.
Кинопоиск теряет контент, но сдаваться рано.
Магазины Huawei не продают товары, только показывают. Красивое.
Импорт авто так себе и даже немного падает.
Ипотек дадут меньше, да, видимо, подороже. Ничего нового.

Я всё, всем добра 🤘🏻

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Nikolay Vavilov

С авто все отлично, благодаря курсую. Таможня в Беларуси, дальше в рф и вот у тебя немка до 3-х лет по цене в разы ниже чем в салонах.

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Шпуля Шунтиковна

Это что за предатели родины у которых ещё деньги на Хенесси, вдову Клико и Моёт остались? Вина Краснодарского края и настойки из Алтая. У нас столько прекрасных напитков!

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Ivan Susanin

Не ручаюсь, что в слепой дегустации отличу Моет от кубанских игристых, сделанных по традиционной технологии, если честно

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сплошное разочарование

А вы пробовали Моет?)

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Ivan Susanin

Конечно. И всех остальных вдов, родереров и прочих вплоть до кристалла. Но как по мне, дравиньи - отличный уровень

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сплошное разочарование

Завидую вам, конечно....

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Саша G

Вах, вкусненько.
Главно такие коньяки не забывать огурчиком малосольным закусывать))

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Roman Kotov

Может лучше разморозить великий самогонный путь через Арктику ?

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Слабый корабль

И как в Подпольной империи ночами встречать лодки с джином под пальбой?)

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Надежда Кандрашова

«Рост цен»?!? Куда уж выше. Однокомнатная 42 кв почти 4 м.л.

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Mila Mis

4 это почти даром, у нас от 9) и это ещё норм)

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Иван Иванов

В Москве все 15, и то на окраине.

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Семен Смирнов

Город и район теперь не важны для примеров?

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Постнатальный анализ
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Саша G

"Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство России разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Jagermeister, Captain Morgan и другие."

А вот и новая профессия для россиян - Бутлегер ;)

Раньше попадались цифры: Грузия в 3 раза меньше выпускала, условно "Киндзмараули", чем выпивали в Москве ))).

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Вадим Д.

В 10, насколько помню (-:

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Ferry Kusuanto

Надо написать петицию к правительству на параллельную плату налогов.

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Roman Kotov
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сплошное разочарование

Запретите лучше бешеный ценник на ягермейстер, две тыщи стоит блин

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Tetoti Tutoto

С каких пор продажа сигарет и алкоголя - стало лучше?

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сплошное разочарование

С тех пор что это одни из немногих отдушин российского человека, без которых живется совсем тяжко

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Саша G

Наше виски лучше, чем оригинал

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