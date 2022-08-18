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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 18 августа: доллар — 60,76 рубля, евро — 61,83 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,71 рубля, евро — 61,63 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,9 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,92 рубля, евро — по 68,29 рубля.

Стало лучше

Покинувший российский рынок британский производитель сигарет Imperial Brands начал передачу прав на марки новым владельцам своих местных активов. В частности, им перешли исключительные права на несколько десятков товарных знаков, связанных с брендами West, «Максим» (Maxim) и Parker & Simpson (P&S).

Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство России разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Jagermeister, Captain Morgan и другие.

Стало хуже

Из библиотеки «Кинопоиска» исчезли многие фильмы и сериалы, не относящиеся к новинкам 2022 года, обнаружил «Ъ». В пресс-службе онлайн-кинотеатра пояснили, что исчезновение контента связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.

Фирменные магазины Huawei (оператор — ООО «Премиум ритейл») не продают выставленные в торговых залах телефоны, ноутбуки и другие товары основного ассортимента. Проблемы у основной части российской розницы Huawei возникли на фоне спора управляющей компании магазинов с производителем. Источники «Ъ» говорят, что Huawei прекратила прямые поставки товара магазинам, а новые схемы работы ещё не отладили.

Почему так

По данным «Автостата» и системы «Электронный паспорт», импорт легковых автомобилей в Россию по итогам июля составил 8016 штук — как новых, так и с пробегом не старше трёх лет. Это сопоставимо с июнем — 8256 машин, но почти в 2 раза меньше, чем в начале 2021-го. В январе в Россию ввезли 15 560 машин, в феврале — 21 395.

По итогам 2022 года общая сумма выдачи ипотечных кредитов будет на 10-20% ниже по сравнению с 2021-м, прогнозирует агентство НКР. При этом количество кредитов не дотянет даже до уровня 2019 года, но частичному восстановлению рынка поможет рост цен.

Новости предыдущего дня, 17 августа — здесь.