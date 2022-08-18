«Альфа-Инвестиции» запустили возможность инвестировать в российские стартапы на ранней стадии Статьи редакции
Минимальная сумма сделки — от 10 тысяч рублей, купить акции можно в приложении брокера.
- «Альфа-Инвестиции» добавили возможность инвестировать в российские стартапы на стадии pre-IPO, пишет «Коммерсантъ». Купить акции компаний можно через мобильное приложение брокера. Доступ организован благодаря партнёру — платформе для краудинвестинга Rounds (раньше — STRK), где можно купить акции российских компаний из малого и среднего бизнеса.
- Минимальная сумма сделки — 10 тысяч рублей. «Коммерсантъ» указывает, что вкладываться в компании могут в том числе и неквалифицированные инвесторы, но на сайте «Альфа-банка» указано, что понадобится статус квалифицированного инвестора.
- По словам руководителя брокерского бизнеса «Альфа-Инвестиций» Андрея Недбайло, создавая инструмент, там исходили из ожиданий выхода компании на IPO или продажи стратегическому инвестору на сроке в пять лет при росте цены бумаг в семь-десять раз.
- Предусмотрена дополнительная защита миноритариев при продаже контрольного пакета: их акции тоже должны будут выкупить — для этого инвесторы подписывают дополнительное акционерное соглашение в приложении брокера.
- До сих пор инвестировать в сегмент pre-IPO напрямую могли только крупные участники (от $1 млн), а средние — через фонды (от $50 тысяч), поясняет директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.
- Первой компанией на платформе станет фудтех-стартап Mealjoy, акции можно приобрести до 30 августа.
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Правильно, хомяков с фондой нагрели (я один из них), теперь ещё и во всякий скам созывают
Аминь🙏
Добро пожаловать в фонды АльфаСкам-Инвест.
Этому теперь уже дофига лет.
Можно погуглить про Альфа.Поток
ага, импортозамещение в инвестициях 😂
интересно, после всего того что произошло с фондой, найдутся ли буратины?
А я лучше на эти деньги NFT токенов накуплю
2017 ico
2020 ido
2023 pre-ipo
Двигаемся в ритме жизни
Вся наша фонда - скам. Этого не знают лишь глупые хомяки с промытыми патриотизмом мозгами.
Вишенкой на торте кидков за этот год, была даже не заморозка ИЦБ и весьма странная дележка их активов.
Топ-1 - изъятие акций СМЗ с отменой итогов приватизации. Эта история не особо афишировалась в прессе, но суть ее в том, что акционерам (в том числе миноритариям), под каким-то надуманным предлогом, объявили о том, что их акции арестованы и будут переданы государству.
После такого прецедента, нужно быть совсем тупым, чтобы инвестировать хоть в какой-то бизнес, который имеет предысторию в виде приватизации?
Тоесть инвестиции в стартапы - это норм для неквалов, а вот иностранные акции мировых брендов "сложный и рискованный инструмент"
Комент с языка снял. По сравнению с тем бизнес климатом который сейчас в РФ, даже инвестиции в крипту выгледят как мение рисковые чем в стартапы.
Вы забыли добавить про недружественность акций, и тогда все на свои места становится и становится прозрачным, как горный воздух
ЦБ дал четко понять, что прогнозировать стартапы легче чем поведение одного засидевшегося пенсионера
Осталось найти стартаперов.
А вообще Альфа больше доверия не внушает
Стартаперы ушли, остались разводилы на инвесторские деньги. Зато таких сейчас полным полно будет.
и инвесторы ушли, остались отжималы стартапов
и стратегических инвесторов которые будут иксы такие делать
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИЛДЖОЙ", ИНН 7810920048. Выручка за 2021 год: 6,3 млн. руб.
Общий объем привлекаемых инвестиций: 90 010 414 рублей, доля в компании для новых инвесторов: 16,7%.
То есть при выручке в 2021 году примерно 500 тыс руб/мес "компания" оценивает себя в 538 985 515 руб.
Стартап - пушка!!!
Блин... Выручка почти как у моего ООО за прошлый год. Может, пора идти за инвестициями?
Бабки под идею. Выручка сугубо на проверке гипотезы.
Если ты так можешь - вперед по бизнес-ангелам и инвесторам.
Прочитал …руководителя брокерского бизнеса «Альфа-Инвестиций» Андрей Наебайло 😂 А так статья интересная, спасибо!
Та же фигня))
Доверьте ваши деньги Андрею Наебайло, он, его коллега из отдела долгосрочных инвестиций Сергей Крах и менеджер по запуску перспективных фондов Виктор Скам помогут преумножить ваши накопления, правда они уже будут не ваши.
Вообще, инвестиции, наверное, так массово, как раньше не будут внушать доверия.
А недавно новость была про пустые счета инвесторов и непонимание инструментов инвестирования.
Еще как будут. Такие кризисы в России - каждое 10-летие и каждый раз про доверие вспоминают. Проходит год и на новой волне роста инвесторы все нехорошее автоматом подзабывают.
И в США
Очень интересное предложение, как мана с небес.. Главным на повестке, все тот же вопрос, помимо коммерческого риска, фактор спец государства и с его спец эффектами никто больше не просчитает) а так я двумя руками ЗА! 😄
Пы сы: инсайд - этот квартал крупный опт ширпотреб товаров в столице , падение на лицо. Из первых рук инфа.
Ваш бы поток сознания да на русский язык перевести...
Говорят, яндекс переводчик неплох, но даже он не справился.
А что тут нерусского то?) по-моему все очевидным способом сказано.. Либо это просто не про вас и не про инвестиции 😄
Запахло РПГ.
То есть физиков уже во внебиржевой мусор загоняют
Не, ну, справедливости ради, нельзя говорить «загоняют». Они же не заставляют. Если вам какой-то банк или сервис что-то предлагают, то вам не обязательно это исполнять. Вы можете отказаться или даже не обратить внимание на предложение.
А может кто-то объяснить, о каком мобильном приложении идёт речь, если с айфона оно не доступно.
Да, я понимаю, что у некоторых оно работает. Но если ты обновил модель телефона, то уже не скачать
Как пользоваться-то?
Странная статья, платформу не только открыли, ей уже лет 5. Это не первый стартап. И инвестировать туда можно только от 50т.р., а реально только от 60 ( но это может и изменилось, давно туда не заходил) 🤔
так в тексте не про условия на rounds, там всё так как вы описываете. это в приложении альфы можно от 10к покупать
У них же вроде уже ВафляПоток был?
Закрыли Россию от внешнего мира, теперь сами стригут.
Скоро таксисты и установщики окон:
- Это хобби, а вообще я в стартапы инвестирую.
Да какая же это ранняя стадия, я думал в пре-сиде разрешат…
А как? платежи за границу же сильно осложнены
Ага, по одной из контор нижний порог - 900тыс.
Хорошо, заедем туда сразу после того, как акции разморозят 🤨
В России ещё стартапы после февраля остались?